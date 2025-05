Masacre en Pataz es noticia internacional: Así informaron medios de todo el mundo sobre la “espiral de violencia sin control”

Mininter dispuso la investigación de la muerte de 13 mineros.

La guerra por el oro en Perú está fuera de control. El 4 de mayo de 2025 se dio a conocer la trágica noticia del hallazgo de 13 cuerpos sin vida en la localidad de Pataz, al norte del país. Los trabajadores, que habían sido secuestrados el 26 de abril mientras cumplían funciones en la mina La Poderosa, fueron encontrados después de más de una semana de angustia. La masacre, que ha dejado al país en estado de shock, es consecuencia del clima de violencia que atraviesa el país y la creciente batalla por el control de los recursos minerales en la región, un fenómeno alimentado por la minería ilegal y el crimen organizado.

El secuestro y posterior ejecución de los 13 trabajadores de La Poderosa, una de las principales empresas de extracción de oro del país, se produce en medio de un contexto cada vez más complejo y peligroso. La violencia asociada a la minería ilegal ha escalado de manera alarmante en las últimas décadas, con mafias que luchan por tomar control de territorios y minas. En el caso específico de Pataz, la zona se debate entre constantes atentados de grupos armados. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha permitido que este fenómeno de violencia crezca sin control, dejando a las comunidades y trabajadores expuestos a las amenazas de estos grupos criminales.

A nivel internacional, la noticia fue rápidamente cubierta por importantes medios de comunicación, que detallaron los trágicos eventos y el contexto de inseguridad que enfrentan tanto las autoridades como las empresas mineras en el país. La Associated Press (AP), BBC, El País y The Sun fueron algunos de los medios que informaron sobre la masacre en Pataz.

Associated Press (AP) – “13 workers kidnapped from a Peruvian gold mine are found dead”

La cobertura de Associated Press destacó la magnitud del crimen y la violencia que azota la industria minera en Perú. En su informe, la agencia resaltó la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia en una región clave para la economía peruana y citó el reclamo de la empresa minera, que acusó a la policía de no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad.

BBC – “Peru kidnapping leaves 13 dead in gold mine”

La BBC, por su parte, centró su cobertura en los detalles del secuestro y las circunstancias que rodearon la muerte de los trabajadores. Resaltaron el hecho de que los secuestradores mantuvieron a los 13 trabajadores cautivos en un socavón, enviando amenazas a sus familiares durante una semana. Además, la BBC hizo hincapié en el contexto de la violencia en la región, mencionando que el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes relacionados con la minería ilegal.La cadena británica también destacó el aumento de estos ataques en los últimos años y el papel de las bandas criminales en la región.

El País – “Asesinados en Perú 13 trabajadores de una mina”

El País, en su informe, se centró en el contexto político y social que rodea el crimen. Resaltó las tensiones entre el gobierno de Dina Boluarte y las autoridades locales, mencionando la incredulidad inicial del gobierno sobre el secuestro, que fue desmentida después del hallazgo de los cuerpos. También se hizo énfasis en la situación de emergencia en la provincia de Pataz, que desde 2024 vive bajo el control de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.

El medio español subrayó la falta de acción efectiva de las fuerzas de seguridad y el evidente fracaso del gobierno para frenar la expansión de las mafias en la región. Además, se mencionó el papel de la empresa minera Poderosa, que ha sido repetidamente atacada por mineros ilegales, y cómo la violencia sigue aumentando sin una respuesta contundente.

The Sun – “Security guards kidnapped from gold mine found dead as 13 bodies are discovered in ‘spiral of uncontrolled violence’”

El medio británico The Sun resaltó el contexto de “violencia sin control” que se vive en la región minera de Pataz. El titular refleja la sensación de impunidad que reina en la zona, donde los criminales actúan con total libertad. En su cobertura, The Sun se centró en el proceso de búsqueda de los trabajadores y cómo la empresa minera, La Poderosa, expresó su frustración por la falta de respuesta efectiva de las fuerzas de seguridad.