Dina Boluarte no pagó las cirugías: Mario Cabani reveló que la presidenta se excusó diciendo que no tenía dinero

Médico vinculado a Dina Boluarte fue citado a la Comisión de Fiscalización. | Fotocomposición: Infobae Perú

La presidenta Dina Boluarte no pagó a médicos por cirugías, reveló al Ministerio Público el doctor que la atendió, Mario Cabani. De acuerdo con su declaración, la mandataria dijo “que no tenía plata”.

Según Hildebrandt en sus trece, ambos acordaron que el pago se iba a hacer con posterioridad. Sin embargo, debido al incumplimiento de la jefa de Estado, el galeno le envió cartas exigiendo el monto y la devolución del historial médico que ella se llevó sin autorización de la clínica.

También contó que recientemente, hace dos semanas, la mandataria le mandó, a través de una persona, 4.500 dólares en efectivo. Ante esto, el local de Cabani envió otra carta notarial, pero esta vez para pedir que se acredite el origen lícito del dinero. Hasta el momento, no tienen una respuesta.

Por su parte, el otorrinolaringólogo Javier Sánchez, encargado de intervenir la nariz de la presidenta, confirmó la versión de su colega y con quien comparte abogado. Cuando acudió a la Fiscalía mencionó que él mismo le afirmó a presidenta que podía respirar con normalidad y que no necesitaba una intervención quirúrgica.

Desde marzo de 2023, Boluarte evaluó la posibilidad de operarse y encargó a su asistente buscar especialistas. (Composición: Infobae / Andina / Facebook Mario Cabani)

Más pruebas llegan al Ministerio Público

El fiscal Mendoza recibirá la próxima semana el peritaje a diez decretos supremos que habrían sido firmados por Dina Boluarte durante el tiempo de reposo. Según el semanario, el siguiente paso será la denuncia constitucional por abandono de cargo y omisión de funciones.

No obstante, puede que esto no llegue a suceder, ya que a fin de mes el Tribunal Constitucional dará a conocer si se puede o no investigar a un presidente en pleno mandato. Como antecedente de este TC se puede mencionar que ordenó la reposición del fiscal Tomás Gálvez, involucrado en el caso ‘Cuellos Blancos‘, de César Hinostroza.

Declaración de Cavani duró seis horas

El 30 de abril, cuando Mario Cabani declaró ante la Fiscalía, su intervención duró seis horas, en el despacho del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador, responsable del caso.

Mario Cabani se presentó ante la Comisión de Fiscalización

El Ministerio Público también se llevó a cabo el descalabro de los documentos que el propio doctor entregó hace unos meses para demostrar que estaba colaborando con las diligencias.

Boluarte intentó operarse en otra clínica

Panorama reveló que la mandataria habría comenzado a considerar estas intervenciones desde marzo de 2023, delegando a su asistente, Patricia Muriano, la tarea de buscar especialistas que pudieran realizar los procedimientos deseados.

Supuestos selfies de la presidenta Dina Boluarte luego de cirugía. (Foto: Latina Noticias)

De acuerdo con el testimonio de una testigo protegida identificada como 15-2024, Boluarte acudió inicialmente a la Clínica Sana, ubicada en el distrito limeño de San Borja, donde fue evaluada por un cirujano plástico. Sin embargo, el médico determinó que la operación no era necesaria, lo que no dejó satisfecha a la presidenta. Ante esta respuesta, Boluarte habría solicitado a su asistente que continuara buscando un profesional dispuesto a realizar las intervenciones.

La búsqueda culminó en la Clínica de Mario Cabani, donde finalmente se llevaron a cabo los procedimientos quirúrgicos. Según la misma fuente, el cirujano plástico que realizó las operaciones se reunió con Boluarte en una primera cita que no quedó registrada oficialmente. Posteriormente, la mandataria se sometió a las intervenciones, lo que la mantuvo alejada de sus funciones en el Palacio de Gobierno durante un periodo de 12 días.

Mario Cabani empezó a hablar luego de que el juez Checkley levantó el secreto médico.

Además de los detalles sobre las cirugías, la testigo protegida aportó fotografías y conversaciones que evidencian la cercanía entre ella y su entorno más próximo. Entre las imágenes entregadas se encuentran registros del cumpleaños del hijo de la presidenta, lo que, según la testigo, demostraría la influencia de su hermano, Nicanor Boluarte, en decisiones clave del gobierno. Estas revelaciones han generado interrogantes sobre el nivel de participación de personas cercanas a la mandataria en asuntos de Estado.

Entre las revelaciones que ha habido sobre su procedimento, se dio a conocer que estuvo sedada durante dos horas y 25 minutos y que permaneció internada por dos noches y una mañana. En total, se sometió a cuatro operaciones quirúrgicas en el 2023, según reveló un documento de la clínica divulgado este domingo por el programa de investigación Cuarto Poder.