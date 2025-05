Testimonio de un vecino sobre la fuga de Maranguita: “Pensé que iban a meter bala”

Testigo de la fuga de Maranguita narra el escape - América Noticias

Usando frazadas y pantalones jeans como cuerda, seis internos fugaron del centro de rehabilitación ‘Maranguita’ durante la madrugada del viernes 2 de mayo. Los fugados, de nacionalidad venezolana, burlaron el sistema de seguridad del centro aprovechando el feriado.

Tres de ellos son mayores de edad, con 19 y 18 años, mientras que los otros tres son menores de edad, de 17 años.

Hasta el momento, varios agentes del centro han sido detenidos de forma preliminar, y el Ministerio de Justicia ha dispuesto la reorganización del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

Fuga de internos del Centro de Rehabilitación Juvenil conocido como "Maranguita". Video: Alí Ayala

Aunque el Pronacej destacó en su comunicado que este hecho es sin precedentes, uno de los vecinos de la zona señaló que no es la primera vez que ocurre algo similar.

Según relató el hombre a los medios de comunicación, él salió de madrugada en su carro cuando vio a cuatro hombres correr en calles opuestas.

“Unos se fueron por ahí (...) Como unos buzos tenían. Yo pasé con mi carro embalado, porque dije: ‘Van a meter bala, seguro’. Yo pasé con mi carro embalado. Vi como cuatro. Eso nada más he visto”, indicó el vecino.

Asimismo, pidió mayor seguridad en la zona y expresó su preocupación por el aumento de la inseguridad y los hechos violentos alrededor del centro.

Testigo de fuga en Maranguita vio correr a los internos de madrugada. Foto: captura Exitosa

“Yo he visto que han bajado. No he visto más. Por eso digo, no hay seguridad, en San Miguel no hay seguridad. Esta no es la primera vez. Ya son varias veces. Varias veces hubo fuga acá. Hace como cuatro, seis meses atrás, hubo un motín fuerte”, agregó. El vecino se refería al motín ocurrido en noviembre de 2024, cuando un grupo de internos quemó seis colchones. Todos los implicados en ese motín eran menores de edad.

Cabe resaltar que la fuga en ‘Maranguita’ ocurrió casi al mismo tiempo en que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, participaba en un mega operativo de requisa en otros centros penitenciarios, lo que ha generado más críticas hacia su gestión.

Este incidente ocurre poco después de la fuga de un interno en el penal de Lurigancho, lo que ha aumentado los cuestionamientos hacia Arana. Algunos parlamentarios en el Congreso han comenzado a plantear su censura.

Ministro Arana participaba en megaoperativo mientras seis internos fugaban de Maranguita. Foto: Minjus

Internos habrían recibido ayuda para fugarse

En declaraciones a la prensa, Francisco Naquira, director del Programa de Centros Juveniles, señaló que el escape se debió a una serie de fallas de seguridad y apuntó a una posible complicidad del personal.

“Habrá, y es lamentable decirlo, cierta participación o descuido intencional del personal en contacto directo con los adolescentes”, aseguró Naquira, dejando entrever que la fuga podría no haber sido solo el resultado de un error humano, sino también de una acción deliberada.

El funcionario explicó que los internos habrían logrado cortar el cerco perimétrico electrificado, que aparentemente no estaba funcionando correctamente, y luego trenzaron una cuerda con ropa, sábanas y espuma de colchones para escalar un muro de más de cinco metros de altura, coronado con alambre de púas. Tras superar varios anillos de seguridad, los internos escaparon hacia la calle, sin que se pudiera determinar la dirección que tomaron.

Francisco Naquira no descarta complicidad de funcionarios de Maranguita| Canal N

Este escape es el primero de su tipo desde 2021, lo que hizo que Naquira calificara el hecho como “inadmisible” y “sospechoso”, especialmente en un contexto en el que el Ejecutivo había anunciado reformas para reestructurar el sistema penitenciario.

Ante la magnitud del incidente, el director del programa de centros juveniles expresó su preocupación por el hecho y dejó claro que se tomará acción inmediata. “Si hay responsabilidades administrativas o penales, se asumirán. Y si es necesario poner mi cargo a disposición, lo haré”, afirmó.

Las autoridades ya tienen la identificación completa de los seis internos, aunque, debido a su condición de menores, sus datos no pueden ser revelados públicamente. Las penas que enfrentaban oscilan entre los cuatro y cinco años por delitos graves, según el Código Penal. Actualmente, la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público, continúa las diligencias para dar con el paradero de los fugados, y se ha emitido una alerta nacional para su ubicación