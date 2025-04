Magaly Medina sobre disculpas de Mario Irivarren: “Los ciclos se cierran en la mente y en el corazón”

Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren por "mala disculpa" a Onelia Molina: "Es un pretexto para ver a su ex". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última emisión de Magaly TV La Firme del 28 de abril, la conductora de televisión Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Mario Irivarren y su reciente comportamiento en relación con su actual pareja, Onelia Molina, y su ex, Vania Bludau.

Según Magaly, las disculpas públicas de Mario, así como su intento de reconciliación con Vania, son meros pretextos y no una actitud madura de cierre de ciclo.

Medina destacó que, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, se dio una situación incómoda en la que las dos mujeres involucradas, Onelia Molina y Vania Bludau, estuvieron cerca la una de la otra.

En ese contexto, la ‘empresaria de Gamarra’ fue vista actuando como intermediaria entre Mario y Vania, lo que según Magaly fue un “triste papel” de la influencer en un momento tan especial como el día de su boda.

En cuanto a las disculpas de Mario Irivarren, Magaly no dudó en calificarlas como un “gran pretexto”. “Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania para cerrar el ciclo de lo que pasó”, dijo Mario en sus declaraciones.

La conductora criticó duramente esta afirmación, señalando que “los ciclos no se cierran con una última conversación”. Según ella, este tipo de actitudes solo revelan inmadurez, ya que “los ciclos se cierran en la mente y en el corazón”, no en una conversación con una ex pareja.

Además, Magaly calificó de “toxicidad tremenda” el querer reunirse con una ex pareja para “volver a recordar viejos tiempos”, señalando que las disculpas de Mario son simplemente una excusa para ver a Vania, lo cual considera una actitud inmadura y poco respetuosa con Onelia, su actual pareja. “Eso lo oscurece aún más, entra en confusión”, agregó Magaly, cuestionando la sinceridad de las disculpas de Mario.

Por último, para la conductora, si un hombre se siente aún atraído por su ex, como lo deja entrever su deseo de “cerrar ciclos” con la influencer, eso es una señal clara de que “no sabe lo que quiere”. Según Magaly, Onelia Molina tiene todo el derecho de sentirse traicionada y dolida por el comportamiento de Mario, ya que lo que él hace no refleja madurez ni responsabilidad en su relación actual.

Por último, Magaly también mostró su solidaridad con la integrante de ‘Esto es Guerra’, quien, en una entrevista reciente, expresó estar tranquila pero visiblemente afectada por la situación.

Aunque Onelia evitó hablar de más detalles, el dolor por la falta de respeto de Mario fue evidente. “Eso se hizo viral, qué feo roche en un matrimonio”, comentó Magaly, refiriéndose a la vergüenza pública que provocó el comportamiento de Mario durante el evento.

