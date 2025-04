Magaly lanza crítica al vestido que lució su amiga María Pía Copello: “A mí tampoco me gustó”

Magaly Medina lanza crítica al vestido que lució María Pía Copello: “A mí tampoco me gustó”. Video: Magaly TV La Firme.

En la última edición de su programa, Magaly Medina no tuvo reparos en manifestar su opinión sobre el outfit que lució su amiga María Pía Copello en la fastuosa boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada recientemente.

A pesar de la cercanía entre ambas figuras de la televisión, la conductora fue honesta con su crítica y dejó en claro que no quedó satisfecha con el vestuario elegido por la también animadora.

“A mi amiga María Pía le han criticado, le han dicho que el color, que no le forma la cintura. A mí tampoco me gustó el vestido”, expresó Medina entre risas, fiel a su estilo frontal pero sin dejar de lado el tono amistoso.

Aunque reconoció que María Pía posee una figura envidiable, consideró que el diseño no resaltaba sus atributos físicos como podría haberlo hecho un vestido más entallado.

Durante la transmisión de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista invitó al estilista Koky Belaunde para analizar los atuendos que llevaron las famosas al evento social.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ambos coincidieron en que el vestido de Copello, si bien fue elegante, no favorecía del todo su figura. “Lo que a mí no me gusta es que ella es delgada, tiene un lindo cuerpo, un bonito trasero, pero este vestido me hubiera gustado que fuera más ceñido acá (en la zona de la cintura) y que le forme su colita que ella la tiene muy formadita”, señaló Medina con total sinceridad.

Belaunde, por su parte, comentó que el tono claro del vestido podía competir con el blanco tradicional de la novia, una opinión que Magaly no compartió. No obstante, sí estuvo de acuerdo en que el diseño no hizo justicia al físico de su amiga.

Aun así, destacó que María Pía se sintió feliz con su elección. “Pero a ella le gustó”, subrayó y dejó ahí sus críticas al vestido de su amiga.

¿Cuál fue el vestido que lució María Pía Copello?

El vestido en cuestión era un modelo plateado con top halter con volantes asimétricos en la falda, pese a ser una pieza moderna y sofisticada, no fue del gusto del público ni estuvo a la altura de los atuendos a los que María Pía Copello suele lucir y compartir con sus seguidores.

Para esta ocasión, la conductora combinó el vestido con sandalias de tacón fino y un clutch perlado, completando un look que fue criticado también por Belaunde: “Ella es guapísima y se viste bien, pero no sé qué pasó”, afirmó.

Así fueron los looks en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: estilos y colores con elegancia: Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Mario Irivarren, Vania Bludau, Melissa Paredes, María Pía Copello.

Pese al comentario, la relación entre ambas no sufrirá ninguna alteración, ya que ambas han mencionado en diferentes momentos que serán respetuosas del trabajo que realizan. Además, la amistad entre Magaly y María Pía ha ido fortaleciéndose con el tiempo, tal como lo ha revelado la misma Copello en entrevistas anteriores.

María Pía Copello reveló cómo inició su amistad con Magaly Medina

En una conversación con el podcast ‘Tampoco Tampodcast’, la conductora de ‘Mande quien mande’ confesó que al inicio sintió algo de temor por acercarse a Medina, influenciada por la fuerte imagen pública de la periodista. “Eso sí (tuve temor)... yo decía: ‘Dios mío que nunca surja un tema’, porque tú sabes, es difícil, pero creo que se dio de una forma tan natural”, comentó.

La química entre ambas se consolidó gracias a amigos en común, como Rodrigo González, y desde entonces han compartido encuentros familiares, viajes y confidencias.

A pesar de las advertencias iniciales que recibió sobre el carácter de Magaly, María Pía decidió conocerla por sí misma y descubrió una faceta cálida y afectuosa. “Magaly tiene una forma de ser, es bien querendona, bien cariñosa… nosotros hablamos de otras cosas cuando estamos juntas, nada de farándula”, relató.

La conductora también dejó en claro que su vínculo no condiciona la labor periodística de Magaly, a quien respeta profundamente. “Ella tiene que hacer su chamba y eso es. La amistad es con eso, así vino la amistad, yo no la puedo condicionar a ello”, explicó, mostrándose consciente de la ética que maneja su amiga.

María Pía Copello tenía temor de ser amiga de Magaly Medina. Tampodcast

Por su parte, Magaly Medina también ha expresado el aprecio que siente por la familia de María Pía. En una entrevista con Infobae Perú, destacó la relación cercana que mantiene con su esposo e hijos.

“Me siento como su hermana mayor, la quiero mucho y también la protejo, porque las amistades hay que cuidarlas”, dijo, añadiendo que sabe que puede contar con Copello en cualquier momento del día.