María Pía Copello se sincera y revela qué haría ante un posible ampay de Magaly Medina: “Ni rogándole”

María Pía Copello tenía temor de ser amiga de Magaly Medina. Tampodcast

La presentadora de América TV, María Pía Copello, reveló qué haría si su amiga Magaly Medina publicara un ampay que la involucre en una situación comprometedora. En una conversación sin filtros, dejó en claro que su amistad con la conductora de espectáculos se basa en la independencia y el respeto mutuo.

Durante su participación en el podcast ‘Tampoco Tampodcast’, conducido por Kenji Fujimori, la también influencer aseguró que no pediría favores especiales a la periodista en caso de verse envuelta en una situación mediática.

“Como no lo va a sacar, ni rogándole. Ella tiene que hacer su chamba y eso es. La amistad es con eso, así vino la amistad, yo no la puedo condicionar a ello”, afirmó Copello con total convicción.

¿Cómo inició la amistad entre María Pía Copello y Magaly Medina?

La exconductora infantil también se refirió a la forma en que se gestó su vínculo con la ‘Urraca’, explicando que fue Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, quien las presentó.

Magaly Medina se refiere a su amistad con María Pía Copello.

“Al principio, como que siempre estábamos los tres, y luego nos presentó a Alfredo, se lo presenté a mi esposo, y nos hicimos patas, de a pocos”, relató Copello, dejando en claro que su relación con Medina fue evolucionando con el tiempo.

Por otro lado, en el pasado, Rodrigo González reveló que la amistad entre Magaly y María Pía no nació de inmediato, sino que fue impulsada por la cercanía entre sus esposos, Alfredo Zambrano y Samuel Dyer, quienes comenzaron a frecuentarse.

“Yo le pregunté un día: ‘Oye, te has hecho bien amiga de Magaly, ¿no?‘. Y ella me respondió que, en realidad, la relación principal la tenían sus parejas, no ellas”, comentó el conductor de ‘Amor y Fuego’, asegurando que Copello le contó esto de primera mano.

Magaly Medina defiende su amistad con María Pía Copello

En junio del 2024, en medio de los rumores sobre un posible distanciamiento entre las presentadoras, Magaly Medina se encargó de aclarar que su relación con María Pía sigue intacta. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le preguntó por qué ya no se les ve juntas como antes. “No te veo con Pía, ¿todo bien?”, fue la consulta que recibió.

Magaly Medina se refiere a su amistad con María Pía Copello.

La periodista no dudó en responder con firmeza y asegurar que no hay ningún distanciamiento, sino que han decidido ser más discretas en su amistad para evitar comentarios malintencionados. “Nos cuidamos de las personas que puedan hablar mal de nosotras. Por eso, hemos preferido no exponernos tanto”, explicó Medina, desmintiendo cualquier especulación sobre una supuesta ruptura en su relación con Copello.

De hecho, Magaly ha demostrado en varias ocasiones el aprecio que tiene por María Pía. En una entrevista con Infobae Perú, aseguró que la considera una mujer intachable y que todo lo que ha conseguido ha sido por su propio esfuerzo. “Creo que María Pía ha sido injustamente atacada. Me siento como su hermana mayor, la quiero mucho y también la protejo, porque las amistades hay que cuidarlas”, expresó.

Medina también reveló que confía plenamente en Copello, afirmando que, si alguna vez necesitara hablar con alguien en la madrugada, podría llamarla sin problemas, y lo mismo ocurriría al revés. “Creo que eso define lo que es nuestra amistad”, puntualizó la conductora de ATV.

El saludo de cumpleaños que confirmó su amistad

Uno de los últimos gestos públicos que reafirmó la relación entre ambas fue el saludo de cumpleaños de María Pía a Magaly Medina el año pasado.

Magaly Medina invitó a María Pía Copello a su cumpleaños. Instagram/@piacopello

Durante la celebración de los 61 años de la conductora de espectáculos, Copello compartió una fotografía juntas y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que la amistad sigue fuerte.

Además, Magaly asistió junto a su esposo a una carrera en la que participaron el hijo y el esposo de Copello, mostrando su apoyo incondicional a su amiga. Con estos gestos, ambas dejan en claro que su vínculo sigue vigente, sin importar lo que se diga en los medios o en redes sociales.