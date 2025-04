Nuevo audio sin ruidos de fondo revelaría conversación de Mario Irivarren con Alejandra Baigorria: “Terminé con Onelia”

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura Instarandula

El periodista Samuel Suárez no dudó en compartir la nueva versión del audio viral de Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En esta nueva grabación, el comunicador revela que han eliminado los ruidos de fondo, permitiendo escuchar con mayor claridad una conversación que sigue sumando más controversia a la ya complicada situación.

Este audio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, podría arrojar más detalles sobre la relación del integrante de ‘Esto es Guerra’ con Onelia Molina y Vania Bludau. En él, se escucha el diálogo entre Mario y Baigorria, en el que se confirma la ruptura entre Mario y Onelia.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura Instarandula

Según el líder de ‘Instarandula’, esta conversación es más reveladora que la primera versión que había circulado anteriormente, y según Suárez, es clave para entender lo que realmente ocurrió en ese momento en la boda.

En el nuevo fragmento de la grabación sin ruido ambienta, se escucharía el siguiente intercambio:

A: “Vania está atrás tuyo y dice que te has peleado.”

M: “Ya terminé con Onelia, ya me entendió.”

A: “Ay no, no sé qué has hecho.”

M: “Dile que mañana la llamo, quedamos.”

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura 2 Instarandula

Al parecer, con estas palabras confirman que Mario y Molina ya no estaban juntos en ese momento, y el modelo parece estar indicando a Alejandra que las cosas ya están aclaradas con ella. La parte más reveladora de la conversación es cuando Mario confirma la ruptura con Onelia, y le asegura a la otra persona que la llamará al día siguiente, lo que ha sido interpretado que Vania recibiría una llamada.

Samuel Suárez asombrado con este nuevo audio

El periodista Samuel Suárez, al compartir este nuevo audio en sus redes, comentó: “Ya no entiendo nada, o lo de temprano se escuchó nítido, pero esto también se escucha nítido, o sea… cuando le eliminan el ruido de la fiesta se escucha otra cosa distinta en esta, supuestamente", dice en un inicio sobre el clip compartido por sus ‘Ratujas’ y que es viral en redes sociales.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura Instarandula

“Según la historia que cuenta este TikTok, que ya está bastante viral, supuestamente Alejandra le dice, ‘Vania me ha contado que se han peleado’, y él dice, ‘ya hemos terminado, como que después me voy a comunicar’”. Suárez añadió que la claridad del audio desvela más que el primer fragmento y parece confirmar la versión de los hechos contada por algunos seguidores.

Este nuevo giro en la polémica generó aún más especulación entre los seguidores de los involucrados. La relación entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina sigue siendo uno de los temas más comentados después de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Los looks de los invitados a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

El periodista también señaló que los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y algunos usuarios criticaron la situación diciendo cosas como “La que faltaba”, en referencia tanto a Mario como a Alejandra. Para muchos, la situación ha generado más caos y controversia, especialmente considerando que Mario y Onelia mantenían una de las relaciones más estables entre los chicos reality.

Con el audio viralizando aún más en el ciberespacio, Mario Irivarren se ha mantenido en silencio sobre los detalles de la conversación, aunque es probable que se pronuncie en algún momento, ya sea a través de su participación en Esto es Guerra o en su podcast, donde podría explicar su versión de los hechos.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura Instarandula