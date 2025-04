Alejandra Baigorria rechaza a su madre por adelantarse en el primer baile de bodas con Said Palao y usuarios explotan: “Con la mamá no”

Alejandra Baigorria empuja a su mamá y no permite que ingrese a su baile. Infobae Perú / Captura @alejandrabaigorria

Este sábado 26 de abril, Said Palao y Alejandra Baigorria celebraron su boda con un fastuoso evento que fue compartido por miles de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, en lo que prometía ser un emotivo primer baile de pareja, al ritmo del ‘Second Waltz’ de Dmitri Shostakovich, se convirtió en un tema de debate viral debido a un incidente con Verónica Alcalá, madre de Alejandra, que sorprendió a todos los presentes y a los usuarios de plataformas como TikTok. ¿Qué pasó?

Durante la pieza musical, Said y Alejandra, danzaban con elegancia mientras sus invitados los observaban emocionados. Sin embargo, cuando la canción estaba por terminar, la señora Verónica, emocionada, se acercó a su hija con la intención de seguir en la coreografía con Said, tal como es tradición en muchas bodas.

Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos: Alejandra rechazó el gesto de su madre, evitando que se acerque en ese momento, lo que dejó un aire de incomodidad a los asistentes que graban el hecho y sus seguidores.

Usuarios rechazan acción de Alejandra Baigorria

El gesto fue rápidamente captado por las cámaras y comenzó a circular en redes sociales, donde la reacción de los usuarios no se hizo esperar. En TikTok, muchos usuarios expresaron su desacuerdo con la actitud de Alejandra, criticando la falta de respeto hacia su madre en un momento tan significativo.

Las opiniones en las redes sociales fueron divididas. Mientras algunos defendieron a Alejandra, señalando que la situación debía ser entendida dentro del contexto de la coreografía, otros consideraron que el gesto de rechazo hacia la madre fue innecesario y poco respetuoso. Algunos usuarios añadieron: “Yo bailaría con mi mamá, no me importaría la coreografía, porque las dos serían el amor de mi vida”.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Creo que mi madre es primero, porque el amor se acaba tarde o temprano”, mientras que otros defendieron a la modelo, afirmando que “la coreografía aún no había terminado” y que Verónica debía esperar.

A pesar de la polémica, otros usuarios apoyaron a la pareja, asegurando que fue un malentendido y que no se trataba de una falta de respeto de Verónica. “No vean cosas donde no las hay. Esos momentos son de pareja, y la mamá no debía interrumpir la coreografía”, escribieron algunos.

En medio de la controversia, tanto Alejandra como Said no han hecho declaraciones sobre el incidente, pero la viralización del video ha provocado que muchos reflexionen sobre las tradiciones en las bodas y el respeto hacia los padres en esos momentos tan especiales.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan por civil

Este sábado, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron el cierre de un día lleno de emociones al formalizar su unión con una ceremonia civil en el Palacio Municipal de Lima. Tras su emotiva ceremonia religiosa en la histórica Iglesia San Pedro, la pareja continuó con los trámites legales, en los que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue el encargado de oficiar el matrimonio civil. Este importante paso marcó la consolidación oficial de su amor ante Dios y ante la ley, rodeados de sus seres queridos.

La celebración no terminó allí, ya que los recién casados se dirigieron al exclusivo Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, donde disfrutarán de una fiesta a lo grande. Este lugar, conocido por su ambiente sofisticado y su privacidad, fue el espacio ideal para que la pareja celebrara su unión con una fiesta en la que estarán presentes familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del entretenimiento nacional.

Sin lugar a dudas, un día memorable para Alejandra y Said, que ahora, como pareja legalmente casada, se preparan para disfrutar de su nueva etapa juntos.

