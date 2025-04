Solo necesitas una regla para este test casero que mide tu tiempo de reacción: ¿qué revela sobre tu salud?

La disminución del tiempo de reacción está vinculada con el envejecimiento. (Unsplash)

Los tiempos de reacción, esos instantes entre percibir un estímulo y responder ante él, no solo son cruciales para actividades cotidianas como conducir o hacer ejercicio, sino que también pueden ofrecer información valiosa sobre el estado de nuestra salud, en especial sobre el funcionamiento del cerebro y el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

Con el paso de los años, es natural que nuestros tiempos de reacción se vuelvan más lentos. Esto se debe al envejecimiento de varios sistemas biológicos, desde el cerebro hasta los músculos.

A partir de los 30 años, por ejemplo, muchos atletas comienzan a notar una disminución en su rendimiento físico, y los tiempos de reacción son una de las primeras áreas afectadas. De hecho, los científicos han descubierto que mantener tiempos de reacción adecuados puede ser un indicio de que el cerebro sigue funcionando correctamente, incluso en edades avanzadas.

Simon Cox, profesor de envejecimiento cerebral y cognitivo en la Universidad de Edimburgo, Escocia, explica a BBC Future que “algunas personas tienden a ser más rápidas que otras, incluso antes de que los efectos del envejecimiento se manifiesten. Pero una disminución en los tiempos de reacción probablemente indica una acumulación de degradación relacionada con la edad.”

Una sencilla prueba casera

Existen maneras sencillas de medir la velocidad de tu respuesta, y una de ellas es la “prueba de la caída de la regla”.

Instrucciones:

Siéntate cómodamente, apoyando un brazo sobre una mesa pequeña de manera que la muñeca quede colgando y los dedos pulgar e índice estén hacia arriba. Pide a un amigo o familiar que sostenga una regla de 30 cm en posición vertical, alineando el “cero” con tu pulgar. Sin previo aviso, la persona debe soltar la regla, y tu tarea es atraparla lo más rápido posible. La distancia que la regla recorra antes de que la atrapes será un indicador de tu tiempo de reacción.

Prueba de la regla. (BBC)

Interpretación de los resultados:

Menos de 7.5 cm: Excelente

Entre 7.5 cm y 15.9 cm: Por encima del promedio

Entre 15.9 cm y 20.4 cm: Promedio

Más de 20.4 cm: Por debajo del promedio

Más de 28 cm: Deficiente

Este tipo de evaluación puede darte una idea general sobre la rapidez con la que reaccionas, pero recuerda que muchos factores, como el sexo, la genética y el estado físico, pueden influir en los resultados.

¿Qué revelan los tiempos de reacción?

Los tiempos de reacción no solo están vinculados al envejecimiento, sino también a nuestra salud general. Un retraso en la velocidad de respuesta está relacionado con un mayor riesgo de caídas, pérdida de independencia y enfermedades como la demencia. Aunque una sola medición no proporciona una imagen completa, un descenso constante en tus tiempos de reacción a lo largo del tiempo podría ser un indicador de que algo no está funcionando correctamente en el cuerpo.

Nuestra capacidad de reaccionar depende de una red compleja de sistemas sensoriales, cerebrales y musculares. La rapidez con la que nuestros ojos y oídos perciben un estímulo, la velocidad con la que el cerebro procesa esa información y la rapidez con la que los músculos ejecutan una respuesta son factores esenciales. A medida que envejecemos, estos procesos tienden a volverse más lentos, lo que afecta la rapidez con la que respondemos.

Alaa Ahmed, profesora de biomedicina en la Universidad de Colorado en Boulder, EE.UU., señala que, a medida que envejecemos, nuestros tiempos de reacción pueden depender más de la salud física general que de la salud cerebral.

La práctica deportiva tiene un impacto positivo en los tiempos de reacción a cualquier edad. (CSIT)

“Los factores como las fibras musculares de contracción rápida, que nos permiten responder con rapidez, han disminuido, o nuestras mitocondrias no están funcionando tan bien, lo que nos hace menos eficientes para movernos rápidamente”, comenta Ahmed.

¿Cómo mejorar?

Existen varios ejercicios que puedes hacer para mantener o incluso mejorar tu tiempo de reacción. Actividades que combinan movimiento físico y ejercicio cognitivo, como caminar mientras giras la cabeza o equilibrarte en una pierna mientras dices el alfabeto, son excelentes para mantener tanto el cuerpo como el cerebro en forma.

Asimismo, continuar participando en actividades físicas o intelectuales a medida que envejecemos, como practicar deportes, tocar instrumentos musicales o jugar juegos de mesa, puede tener un impacto positivo en nuestros tiempos de reacción y en la salud cerebral.

Matthew Pain, profesor de biomecánica en la Universidad de Loughborough, Reino Unido, sugiere que “los ejercicios de rendimiento deportivo que requieren respuestas rápidas podrían mejorar los tiempos de reacción al fortalecer tanto el cerebro como el cuerpo.”