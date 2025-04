Juan Carlos Oblitas demandó a la Federación Peruana de Fútbol: pide indemnización y beneficios a Agustín Lozano por despedirlo

Exdirectivo demandó a la FPF. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Juan Carlos Oblitas interpuso una demanda contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ante el despido arbitrario. De esta manera, el exdirector general de fútbol busca una indemnización económica y el reconocimiento de beneficios laborales. Aunque la institución alegó una supuesta restructuración, también se vinculó su salida a la declaración que habría dado en contra del todavía presidente de la entidad, Agustín Lozano.

La controversia surge luego de que Oblitas, quien fue clave en la llegada de Ricardo Gareca y la clasificación al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en el evento, fuera cesado de manera sorpresiva. El exfutbolista sostiene que no existieron motivos claros para su remoción, planteando que su despido habría transgredido las normas laborales vigentes.

Aunque todavía se desconocen detalles del recurso presentado, se sabe que el Poder Judicial lo declaró inadmisible y concedió cinco días hábiles a fin de subsanar las observaciones advertidas. Cabe mencionar que ello no es un rechazo, sino el retorno de la demanda a fin de que el exdirigente corrija y vuelva a presentarlo para que siga con el proceso judicial. Solo en caso de no hacerlo, se determinará la conclusión y el archivamiento.

Alonso Ramos (X)

Como se sabe, la FPF informó a través de un comunicado del inicio de un proceso de renovación institucional que incluye cambios significativos en su estructura directiva. Entre ellos, la desvinculación de Oblitas. La noticia generó diversas reacciones entre los aficionados y analistas deportivos, sobre todo luego de que los periodistas Michael Succar y Eddie Fleischman apuntaran a su participación en la investigación de la Fiscalía.

El primero de ellos mencionó en su programa que el motivo es que “Juan Carlos Oblitas fue testigo y declaró en la investigación de la Fiscalía sobre los presuntos delitos de los cuales se le acusaba a los detenidos preliminarmente. Juan Carlos fue testigo, esta es la factura que le están pasando por haber sido testigo”.

En ese sentido, cuestionó la manera en la que se dio su salida, sobre todo ante sus aciertos con la selección. “La forma en cómo lo hacen es como si hubieran botado a cualquiera de la Federación, no al que trajo a (Ricardo) Gareca, al que se quedó esa cantidad de tiempo, un proceso realmente exitoso, le ponen cuatro ítems a la salida de alguien con la importancia de Oblitas en la Federación y con todo lo que hizo, ninguna cortesía, esto tiene un por qué y un motivo”, comenzó.

Michael Succar reveló que el 'Ciego' fue citado por la Fiscalía. (Movistar Deportes)

Por su parte, Fleischman reforzó la versión a través de su cuenta de X. Mencionó que el ‘Ciego’ habría dado mucha información y testimonios sobre la FPF. Además, criticó que su despido se haya dado a través de una carta notarial. “Así se enteró de la decisión. Una cobardía no hablar cara a cara con él, pero Lozano es así”, escribió.

En la misiva, la FPF destaca que su cargo era de confianza y que después de evaluar “detenidamente su desempeño, probidad e idoneidad profesional en un cargo tan importante responsabilidad para nuestra empresa como lo es el “Director General de Fútbol”, hemos decidido retirarte la confianza para continuar asumiendo dicha posición y, en consecuencia, dar por resuelto el contrato de trabajo celebrado con usted".

La carta notarial que la Federación Peruana de Fútbol le mandó a Juan Carlos Oblitas avisándole de su despedido.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre Agustín Lozano?

Aunque no se conocen los detalles de su declaración, cuando se detuvo preliminarmente a Agustín Lozano, el ‘Ciego’ reconoció públicamente la existencia de una desconfianza y afectación. “Lógicamente, a todos nos afecta porque se trata del presidente de la federación. Sería poco serio si te digo que no nos va a afectar con el trabajo de la selección y eso es lo que más me preocupa a mí. […] Yo pertenezco a la institución, soy parte de la FPF… Comprendo a los hinchas que piensan como tú y es lógico pensar así. Hay una desconfianza”, indicó.

Todo esto tras la detención de varios integrantes del directorio de la FPF. (Video: Canal N)