Atentado contra bus del Corredor Rojo convoca a reunión urgente de concesionarios para evaluar medidas de seguridad

Presuntos extorsionadores dispararon contra un bus del Corredor Rojo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Un ataque armado contra un bus del Corredor Rojo en el distrito de Ate, Lima, ha generado una alarma inmediata entre los concesionarios de transporte público, quienes convocaron una reunión de emergencia para evaluar medidas de seguridad y proteger a los conductores y pasajeros. Este atentado, ocurrido en horas de la mañana de hoy, viernes 25 de abril, y el atentado se suma a los casos de extorsión que afectan a los transportistas en el país.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un bus del Corredor Rojo, en ruta por el distrito de Ate, recibió un disparo certero en el parabrisas. Aunque el proyectil impactó en la parte superior del vehículo, no se registraron heridos, pero el incidente causó un gran susto y pánico entre los pasajeros y el conductor. Según los testimonios de los afectados, el conductor del bus no detuvo el vehículo al recibir un mensaje de un grupo desconocido, lo que aparentemente motivó la agresión.

“El conductor se negó a parar cuando intentaron entregarle una carta. Minutos después, dos sujetos en moto abrieron fuego”, comentó uno de los testigos del ataque. El proyectil dejó un claro impacto en el parabrisas, mientras los pasajeros, algunos de los cuales se tiraron al piso del bus para proteger sus vidas.

Presuntos extorsionadores balean bus del Corredor Rojo - América Noticias

Reunión de emergencia

El atentado obligó a los concesionarios de los principales corredores de transporte público a convocar una reunión de emergencia para discutir las posibles respuestas a la situación. Los representantes del Corredor Rojo, además de los corredores Morado y Azul, se reunieron para evaluar el impacto del ataque y determinar las medidas a seguir.

La reunión también se centró en la necesidad de un pronunciamiento oficial respecto a la creciente violencia que afecta al sector, especialmente en el contexto de una ola de extorsiones y amenazas provenientes de organizaciones criminales.

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) dio a conocer las medidas que han tomado luego del ataque. En su comunicado también señala que vienen colaborando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para lograr la captura de los presuntos extorsionadores.

ATU confirma reunión de concesionarios de los corredores complementarios tras atentado en Ate. (Foto: X/@ATU)

Atentado y plan cerco

El conductor del bus relató que el ataque se produjo después de que dos sujetos en moto intentaron entregarle una carta, la cual él rechazó. Al no recibir el mensaje, uno de los hombres disparó contra el vehículo, impactando en el parabrisas y dejando el mensaje de la organización criminal, que se identifica como “Desa”. En el mensaje, los criminales aseguran que no cesarán sus ataques contra el transporte público.

De acuerdo con las autoridades, el ataque es considerado un acto de extorsión por parte de criminales que operan en diversas zonas de Lima.

Según un comunicado del Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional ha dispuesto la búsqueda y captura inmediata de los responsables, activando el plan cerco y el despliegue de unidades especializadas para esclarecer los hechos.

El Ministerio del Interior dispuso la búsqueda y captura de los responsables por el atentando contra el Corredor Rojo. (Foto: X/@Mininter)

<br>