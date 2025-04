Balean bus del Corredor Rojo en Ate: delincuentes dejan carta con amenaza a banda rival que da nuevas pistas del ataque

Papel dejado al Corredor Rojo por delincuentes - Canal N

“Me han puesto una carta en un papel y se han fugado. Dos venezolanos en una moto”, se escucha decir al conductor en un video que circula por las redes sociales.

Un equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía se trasladó al lugar, ya que se sospechaba que el paquete compacto podía contener un artefacto explosivo. No obstante, al abrirlo, se descubrió que se trataba de una nota extorsiva dirigida a una banda criminal que controlaría la zona.

"Vamos a empezar a actuar": Carta amenazante dejada tras atentado al bus del Corredor Rojo. Foto: captura Canal N

El mensaje dejó más dudas respecto a este violento atentado, pues parece una advertencia para exigir que paren los ataques a chóferes de transporte público. Sin embargo, los delincuentes también balearon el bus.

“Buenas, este comunicado es para la población delictiva del Perú, que se están dedicando a arrebatarle la vida a comerciantes y pequeños emprendedores en el país Perú. De parte del D.E.S A01 tenemos rato advirtiéndole de que paren con los homicidios, ya que no estamos de acuerdo”, indica la primera parte del mensaje.

Presuntos extorsionadores balean bus del Corredor Rojo - América Noticias

¿Pelea entre bandas rivales?

En la segunda parte del texto, anuncian que comenzarán a buscar a los familiares de los delincuentes y hacen alusión a una supuesta banda criminal que no “hace respetar” su territorio.

“Entonces, en este momento, vamos a empezar a actuar nosotros. Sin ningún tipo de código, asesinando hijo y a mamá, papá, abuelo. No vamos a respetar tampoco a nadie. Paran los homicidios o vamos a dar con sus familiares y también es para esa banda organizada que tienen territorio tomado y no lo dan a respetar. O lo dan a respetar o me meto y les quito sus finanzas”, concluye el mensaje.

Mensaje extorsivo dejado tras atentado al Corredor Rojo. Foto: captura Canal N

Según el exministro del Interior, Óscar Valdez, este violento ataque solo es un adelanto de lo que podría venir en los próximos meses, cuando incrementen los enfrentamientos entre bandas criminales por el control de un determinado territorio. Por lo que instó a la presidenta Dina Boluarte a tomar medidas más eficientes para mejorar la lucha contra la criminalidad organizada.

Ministros se pronuncian tras atentado al Corredor Rojo

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú ha iniciado una búsqueda y captura inmediata de los responsables del atentado perpetrado contra un bus del Corredor Rojo, en el distrito de Ate.

A través de un comunicado oficial, el Mininter detalló que, para dar con los implicados, se activó el Plan Cerco y se desplegaron unidades especializadas de investigación criminal. El objetivo es esclarecer los hechos ocurridos y poner a los responsables tras las rejas lo antes posible.

Este pronunciamiento subraya el compromiso de las autoridades con la seguridad y la justicia, en un contexto donde los actos de violencia y crimen organizado continúan afectando la tranquilidad de los ciudadanos.

Morgan Quero se pronuncia por ataque a bus del Corredor Rojo

Por otra parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, quien fue interrogado por el hecho delictivo, expresó su solidaridad con los pasajeros afectados y aseguró que la PNP desplegó un operativo para dar pronto con los autores del crimen.

“Nos hemos solidarizado con las personas que estaban en el interior de ese transporte público, nos solidarizamos con la preocupación que ha generado esta circunstancia. La Policía Nacional del Perú ha desplegado ya todo su protocolo para atender rápidamente esta situación de emergencia, en torno a la seguridad pública”, declaró.