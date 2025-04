Día del Libro 2025: títulos de no ficción para recordar y comprender la historia reciente del Perú

Otros libros de no ficción para recordar y comprender la historia reciente del Perú. (YouTube Leer Libera)

En un país donde todo pasa rápido y se olvida aún más rápido, los libros de no ficción se vuelven una herramienta medular para entender lo que hemos vivido. No se trata solo de recordar hechos, sino de ver cómo ciertos errores se repiten una y otra vez. Estas obras nos muestran lo que ocurre detrás de los discursos oficiales, cuando las promesas no se cumplen y la política funciona más como un juego que como un servicio.

Los libros que se presentan a continuación no intentan maquillar la realidad. Al contrario, muestran con claridad los problemas que arrastra el país: autoridades sin preparación, instituciones débiles y decisiones tomadas sin pensar en el largo plazo. Leerlos ayuda a entender por qué seguimos atrapados en los mismos conflictos y por qué es tan difícil avanzar cuando se repiten las mismas prácticas.

Cinco libros recientes ayudan a revisar el rumbo que ha tomado el país en las últimas décadas. ‘El último dictador’, de José Alejandro Godoy, analiza con precisión el retorno del autoritarismo en plena democracia. ‘H & H. Escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia’, de Marco Sifuentes, convierte una relación sentimental en una radiografía feroz del poder informal. ‘Presidentes por accidente’, de Christopher Acosta, revela el trasfondo de dos figuras que llegaron a Palacio sin estar preparadas ni por la historia ni por la realidad.

Cinco libros recientes ayudan a revisar el rumbo que ha tomado el país en las últimas décadas. (Composición Infobae: Difusión)

‘Rolexgate. La historia detrás de los relojes, las joyas y los waykis’, de Ernesto Cabral, pone en evidencia los excesos de una presidenta que no pasó por el escrutinio público hasta que los relojes hicieron ruido. Y ‘Perú 1995-2012: cambios y continuidades’, de Carlos Parodi Trece, análiza la economía peruana desde una perspectiva amplia, incluyendo el desempeño político, social, institucional y externo.

Estos títulos invitan a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a no olvidar. Nos recuerdan que la desmemoria es terreno fértil para los oportunistas de siempre. Leerlos es una forma de romper con la costumbre de votar con ilusión y despertar con decepción.

Libros de no ficción para recordar y comprender la historia reciente del Perú

‘El último dictador’ de José Alejandro Godoy

Durante 10 años, Alberto Fujimori fue presidente de la República del Perú, en un periodo medular para comprender la historia reciente del país. Ese tiempo, que va de 1990 al 2000, es considerado por muchos como la última etapa de mando autoritario del siglo XX en el Perú.

El periodista José Alejandro Godoy recoge este momento en su libro ‘El último dictador’, en el que expone, tras una rigurosa revisión de fuentes y documentos, cómo se ejerció el poder en medio de episodios salpicados por el uso excesivo de la fuerza, el desvío de fondos públicos y decisiones que atentaron contra las instituciones democráticas.

Más que un análisis político, la obra presenta una narración detallada de los sucesos más importantes en la trayectoria y gestión de Fujimori. A través de este recorrido, se invita al lector a reflexionar sobre una etapa en la que el país perdió su rumbo democrático.

‘El último dictador’ de José Alejandro Godoy. (DEBATE)

‘H & H. Escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia’ de Marco Sifuentes

Lo que a primera vista parece una crónica sobre la vida en pareja, termina siendo un retrato amplio de cómo funciona el país. La vida de los Humala-Heredia muestra cómo los asuntos del poder y los problemas personales se mezclan en un entorno lleno de conflictos y decisiones sin planificación.

Detrás de los hechos narrados aparecen temas que siguen presentes en la sociedad peruana: el uso del poder sin control, las desigualdades que dividen, los rumores que se imponen a la verdad, y una capital donde lo informal y el escándalo dominan la conversación pública. Con más de trescientas páginas, el libro ‘H & H. Escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia’ logra mantener el interés con una escritura ágil, crítica y sin perder el sentido del humor.

‘H & H. Escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia’ de Marco Sifuentes. (PLANETA)

‘Presidentes por accidente’ de Christopher Acosta

‘Presidentes por accidente’ ofrece información poco conocida sobre Pedro Castillo y Dina Boluarte. Más allá de contar sus historias personales, el texto busca explicar cómo sus formas de ser influyeron en las decisiones que tomaron al asumir el poder. Boluarte llega al cargo sin haber pasado por el análisis público que enfrentan quienes hacen campaña. La investigación de Christopher Acosta busca cubrir ese vacío de información.

En cambio, Castillo deja de ser presidente del Perú mientras enfrenta graves acusaciones y toma decisiones arriesgadas, como quien se lanza al vacío sin saber si hay red. A lo largo de sus páginas, el libro de no ficción se pregunta si estas dos figuras realmente son tan distintas como parecen. Al hacerlo, construye una narración que mezcla política, engaños, conflictos internos y casos de corrupción.

‘Presidentes por accidente’ de Christopher Acosta. (AGUILAR)

‘Rolexgate. La historia detrás de los relojes, las joyas y los waykis’ de Ernesto Cabral

A comienzos de 2024, una noticia remeció al país: la presidenta Dina Boluarte tenía varios relojes de alto valor cuyo origen generaba sospechas. Lo que parecía un detalle de su vida personal reveló algo más serio: una posible red de corrupción instalada en el corazón del poder.

El periodista Ernesto Cabral, quien reveló el caso, cuenta en este libro todos los detalles de esa investigación. Su trabajo, guiado por la búsqueda de respuestas, provocó acusaciones contra figuras importantes del Gobierno y mostró, entre vínculos oscuros, el preocupante rumbo que ha tomado la política en el Perú.

‘Rolexgate. La historia detrás de los relojes, las joyas y los waykis’ de Ernesto Cabral. (PLANETA)

‘Perú 1995-2012: cambios y continuidades’ de Carlos Parodi Trece

Entre 1995 y 2000, el Perú enfrentó años caracterizados por la inestabilidad política y la fragilidad económica. A partir del 2002, sin embargo, el país entró en una etapa de crecimiento, gracias al buen manejo de las finanzas públicas y al buen precio internacional de materias primas.

Ese crecimiento no vino acompañado de mejoras reales en lo social ni en lo político. Problemas como el acceso limitado a servicios de salud, educación de baja calidad y un Estado poco presente en las zonas rurales impidieron que el desarrollo económico alcanzara a toda la población.

‘Perú 1995-2012: cambios y continuidades’ de Carlos Parodi Trece. (Universidad del Pacífico)

Durante esos años, se apostó por un modelo de libre mercado y apertura al mundo, pero sin fortalecer las instituciones ni modernizar el aparato estatal. El libro ‘Perú 1995-2012: cambios y continuidades’ propone mirar ese periodo de manera integral. En sus páginas se plasman cifras económicas, así como también tópicos sociales y políticos.