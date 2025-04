MEF insiste con crecimiento del 4% para Perú en 2025, mientras el mundo se sume en una guerra de aranceles: ¿Cómo vino marzo?

Aunque el MEF mantiene su proyección de un crecimiento del 4% para 2025, los analistas advierten que el cumplimiento de esta meta dependerá de diversos factores, tanto internos como externos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú ha destacado un incremento del 21,5% en los ingresos tributarios del Gobierno Central en marzo de 2025, un dato que refuerza las proyecciones de crecimiento económico del país para este año. Según informó el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi Rodríguez, los indicadores preliminares a marzo muestran una recuperación sostenida de la economía peruana, con expectativas empresariales en niveles históricamente altos. Sin embargo, el impacto de las políticas arancelarias de Estados Unidos, lideradas por el expresidente Donald Trump, aún no ha sido plenamente evaluado.

De acuerdo con el MEF, los resultados económicos de marzo serán publicados oficialmente en mayo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No obstante, los avances preliminares respaldan la proyección de un crecimiento del 4% para 2025, cifra que el ministerio considera alcanzable gracias a la confianza empresarial y al aumento en la recaudación tributaria.

MEF: expectativas empresariales en niveles récord

Uno de los puntos más destacados del informe del MEF es el optimismo empresarial. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los indicadores de confianza empresarial se han mantenido en el tramo optimista durante diez meses consecutivos. Este análisis incluye variables como las expectativas sobre la economía, el sector empresarial, la demanda de productos, la contratación de personal y la inversión.

En marzo de 2025, las expectativas de inversión empresarial a tres meses alcanzaron 60,9 puntos, el nivel más alto desde que se tiene registro en julio de 2013. Por su parte, las expectativas de contratación de personal a tres meses llegaron a 56,3 puntos, el mayor nivel desde febrero de 2014, mientras que las expectativas a 12 meses alcanzaron 63,7 puntos, un récord histórico. Asimismo, las expectativas sobre la economía a 12 meses se situaron en 58,1 puntos, consolidándose en el tramo optimista por 16 meses consecutivos.

El ministro Salardi subrayó que estos resultados reflejan la confianza de los empresarios en el crecimiento económico del país. Además, destacó que el Gobierno está implementando medidas para reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos, con el objetivo de fomentar la inversión privada y fortalecer la estabilidad económica.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre los aranceles en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de abril de 2025. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Incremento en la recaudación tributaria, según el MEF

Otro factor clave en el panorama económico peruano es el aumento en la recaudación tributaria. Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los 14.402 millones de soles (aproximadamente 3.800 millones de dólares) en marzo de 2025. Este incremento se atribuye, en gran medida, a la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta de 2024, que reflejó un aumento en las utilidades empresariales.

En este contexto, el MEF informó que la recaudación por concepto de Impuesto a la Renta en marzo ascendió a 2.760 millones de soles, frente a los 1.162 millones de soles registrados en el mismo mes del año anterior. Este crecimiento ha sido fundamental para sostener las proyecciones de crecimiento económico peruano del 4% para este año.

Jose Salardi, ministro del MEF. El éxito de las políticas económicas implementadas por el gobierno peruano será clave para garantizar un crecimiento sostenido.

Incertidumbre por las políticas arancelarias de Estados Unidos

A pesar de los resultados positivos, el panorama económico peruano enfrenta desafíos externos. Según informó el MEF, el impacto de las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos aún no ha sido completamente evaluado. La administración de Donald Trump ha anunciado la imposición de un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Perú, así como un gravamen del 104% a los productos chinos, en el marco de la guerra comercial entre ambos países.

El ministro Salardi reconoció que estas medidas podrían tener repercusiones en la economía peruana, aunque aseguró que el Gobierno está monitoreando la situación de cerca. “Estamos expectantes y vigilantes a lo que pueda suceder, y en la medida que se requieran algunas medidas correctivas, las tomaremos con la anticipación necesaria”, afirmó.

La Casa Blanca ha señalado que los nuevos aranceles a China entrarán en vigor el 9 de abril de 2025, en respuesta a las represalias comerciales del país asiático. Según declaraciones de Trump en sus redes sociales, “China está desesperada por llegar a un acuerdo” y “esperando su llamada”. Además, el presidente estadounidense había ya adelantado con imponer tasas adicionales del 50% a las importaciones chinas si no se alcanza un acuerdo.