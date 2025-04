Centro Comercial Caminos del Inca clausurado: Municipalidad de Surco justifica cierre al encontrarse “deficiencias”

Según la municipalidad, las autoridades habían solicitado en varias ocasiones certificados de operatividad, pero los plazos establecidos para la entrega de estos documentos fueron incumplidos. Composición: Infobae Perú

La Municipalidad de Santiago de Surco ha detallado las razones que llevaron al cierre temporal del Centro Comercial Caminos del Inca en un comunicado oficial emitido este miércoles 23 de abril. La autoridad municipal explicó que, durante diversas inspecciones, se encontraron deficiencias en la infraestructura del centro, incluyendo el mal funcionamiento de varios ascensores y la presencia de escaleras electromecánicas que no cumplían con los estándares de seguridad.

Además, se detectó la presencia de dos canchas deportivas en la parte superior del establecimiento operaban sin la licencia correspondiente y que una escalera metálica exterior invadía el área pública.

Según la municipalidad, las autoridades habían solicitado en varias ocasiones que los administradores del centro presentaran los certificados de operatividad de los ascensores y las escaleras electromecánicas, pero los plazos establecidos para la entrega de estos documentos fueron incumplidos.

La municipalidad destacó que, ante la persistencia de estas irregularidades y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los visitantes, se vio obligada a aplicar la normativa vigente y ordenar el cierre temporal del centro comercial. La medida se mantendrá vigente hasta que los administradores o promotores del establecimiento levanten todas las observaciones y presenten la documentación necesaria que garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Cierre del Centro Comercial Caminos del Inca generó revuelo entre comerciantes y usuarios

El cierre temporal del Centro Comercial Caminos del Inca ha desatado fuertes reacciones tanto de los comerciantes como de los usuarios del establecimiento. La medida, tomada por la Municipalidad de Surco, fue percibida como excesiva por los propietarios de los locales, quienes argumentan que muchas de las observaciones señaladas ya habían sido corregidas. Los comerciantes expresaron su indignación por lo que consideran un abuso de autoridad.

Los representantes legales de los administradores del centro comercial acusaron a los fiscalizadores de inventar nuevas infracciones que no fueron mencionadas en inspecciones anteriores. Según José Luis Noriega, de los administradores del Centro Comercial Caminos del Inca, estas observaciones no habrían sido reportadas durante las fiscalizaciones previas y, por tanto, no justifican el cierre abrupto del centro comercial. Además, la clausura se ejecutó sin previo aviso, lo que generó caos en el centro, ya que algunos visitantes se encontraban dentro del establecimiento en el momento de la intervención.

Noriega señaló que el descontento de los comerciantes se debe, en parte, al ambiente de miedo generado por la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo, donde el desplome del techo del patio de comidas dejó un saldo fatal de seis personas fallecidas y más de 80 heridos. En este sentido, Noriega afirmó: “La indignación es mayor, porque a propósito de la desgracia de Trujillo vino el pánico y el acoso y la intimidación sorpresiva. Estábamos en un proceso de fiscalización de rutina normal y se precipita esta crisis”

¿Qué tiendas y negocios funcionan en el CC. Caminos del Inca?

Estas son algunas de las marcas, tiendas y restaurantes que operan en el CC. Caminos del Inca:

Bancos y Cajeros: Caja Metropolitana, Banco de la Nación, Banco de Comercio, Global Net y Banco de Crédito del Perú (BCP).

Regalos y Juguetes: Maromeli Store, Origin Toys, Detallitos Toys, Pequeñas Travesuras y Xtreme Hobbies.

Comidas y Café: Domino’s Pizza, Gelatería Laritza D’, Cafeladería 4D, Starbucks, Bembos, Delicia Urbana, Bruncherie, Quinta Esencia Tea Shop, D’Casa Helados Gourmet y Fabrizio Gelato & Caffé.

Entretenimiento: Mr. Hob, Party Jungle, Come & Read y Fantasy Park.

Belleza: Perfumerías Unidas, Valpe Import, Nutrainer, Emara Hair & Beauty, Depilife, Home Wellness, Renuévate, The Cosmetics Company, Samay Spa, Iral y Solustress.

Calzados: Foresta, Hush Puppies, Top Shoes, Emporium 92, More Textil y Calzado, Pupa Italiana, Shoes Lion’s, Luna, E&M by Elio Moore, Gach, Cavalier y Tabs Shoes.