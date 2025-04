Cierran Centro Comercial Caminos del Inca, generando malestar entre negocios y usuarios

CC. Caminos del Inca. Foto: caminos.pe

Este martes 22 de abril de 2025, se ha anunciado el cierre del Centro Comercial Caminos del Inca. Clientes del shopping center y dueños de los negocios mostraron su malestar y reportaron que fiscalizadores de la Municipalidad de Surco se apersonaron para clausurar el mall.

En conversación con Canal N, el gerente de desarrollo económico de Surco, Jean Lazo, reveló que el CC. Caminos del Inca tiene una “calificación de riesgo muy alto”. “Pudimos comprobar una serie de irregularidades (...) como el mal funcionamiento de varios ascensores, varias de sus escaleras electromecánicas. Encontramos dos canchas deportivas en la parte superior que no tenían licencia de funcionamiento”, comentó.

Según Lazo, este cierre no ha sido arbitrario. “Hemos aplicado las normas legales vigentes, que precisan que para la realización de cualquier supervisión, el establecimiento objeto debe encontrarse implementado para el tipo de actividad a desarrollar. (...) Se ha procedido a un cierre temporal hasta que los promotores y ascensores de las tres áreas del centro comercial levanten las observaciones”, explicó.

Fiscalizadores de la Municipalidad de Surco ingresaron al CC. Caminos del Inca para clausurarlo. Según los dueños de los negocios, no se conocen las razones para este abrupto cierre

Cineplanet de este centro comercial había cerrado anteriormente

Aproximadamente a inicios de marzo, los usuarios de Cineplanet notaron la interrupción de servicios de la sede en Caminos del Inca cuando intentaron ingresar al sitio web para comprar entradas y no pudieron conseguir boletos para ninguna función. Aunque, después de hacer una consulta, la empresa confirmó que la sede no estaba operando, aún no ha emitido un comunicado en sus redes sociales sobre el cierre ni ha dado detalles sobre los motivos de esta suspensión.

“¿Qué fue con el Cineplanet de Caminos del Inca?”, “¿El Cineplanet de caminos está cerrado?”, “¿Qué pasó con el Cineplanet de Caminos del Inca? Necesito respuestas”, “¿Qué pasó con CP Caminos del Inca? Es mi cine confiable cuando se trata de ver películas subtituladas. Además, es súper tranquilo”, fueron algunos de los comentarios de los clientes en ese momento.

Reportes de algunos usuarios de Cineplanet. Foto: captura X

Centro Comercial Caminos del Inca lleva casi 40 años operando

El Centro Comercial Caminos del Inca, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima, es uno de los centros comerciales más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Inaugurado en 1988, su construcción se inspiró en el modelo del Centro Comercial Camino Real, diseñado por la misma empresa constructora. Originalmente concebido como un centro comercial residencial, ha evolucionado con el tiempo para convertirse en un referente en moda femenina y en un punto de encuentro para la comunidad de Chacarilla del Estanque.

A lo largo de las décadas, el centro comercial ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo crisis económicas y cambios en las preferencias de los consumidores. En 2001, se llevó a cabo una remodelación significativa que incluyó la ampliación de su infraestructura y la incorporación de nuevas tiendas y servicios. Hoy en día, Caminos del Inca alberga alrededor de 180 tiendas, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios que van desde moda y tecnología hasta entretenimiento y gastronomía.

Su ubicación estratégica en una de las zonas más exclusivas de Lima ha sido clave para su éxito continuo. Además, el centro comercial ha sabido mantener una conexión cercana con su comunidad, organizando eventos y actividades que refuerzan su identidad local.

Interiores del CC. Caminos del Inca. Foto: Centro Comercial Caminos del Inca

¿Qué tiendas y negocios funcionan en el CC. Caminos del Inca?

Te compartimos algunas de las marcas, tiendas y restaurantes que operan en el CC. Caminos del Inca:

Bancos y Cajeros: Caja Metropolitana, Banco de la Nación, Banco de Comercio, Global Net y Banco de Crédito del Perú (BCP).

Regalos y Juguetes: Maromeli Store, Origin Toys, Detallitos Toys, Pequeñas Travesuras y Xtreme Hobbies.

Comidas y Café: Domino’s Pizza, Gelatería Laritza D’, Cafeladería 4D, Starbucks, Bembos, Delicia Urbana, Bruncherie, Quinta Esencia Tea Shop, D’Casa Helados Gourmet y Fabrizio Gelato & Caffé.

Entretenimiento: Mr. Hob, Party Jungle, Come & Read y Fantasy Park.

Belleza: Perfumerías Unidas, Valpe Import, Nutrainer, Emara Hair & Beauty, Depilife, Home Wellness, Renuévate, The Cosmetics Company, Samay Spa, Iral y Solustress.

Calzados: Foresta, Hush Puppies, Top Shoes, Emporium 92, More Textil y Calzado, Pupa Italiana, Shoes Lion’s, Luna, E&M by Elio Moore, Gach, Cavalier y Tabs Shoes.

El Cineplanet Caminos del Inca ya estaba cerrado desde al menos inicios de marzo. Foto: composición Infobae Perú/Google Maps