Conductores argentinos se escandalizan por confesión sobre vida íntima de Renato Rossini: “Marginal, degenerado”

Yanina La Torre se escandaliza por declaraciones de Renato Rossini. Instarándula

Las recientes declaraciones de Renato Rossini en El Valor de la Verdad vienen causando revuelo, en especial las que nombran a su hijo Renato y la relación íntima que tuvieron con la misma mujer. Yanina LaTorre, reconocida periodista argentina, usó unos minutos de su programa para expresar su rechazo a esta confesión.

“Corrían los años en los que yo vivía en Miami y tenía una amiga con la que salíamos. La llevé al departamento y mi hijo estaba con unos amigos y la mujer se quedó prendada de mi hijo, en ese entonces mi hijo era menor de edad. Se obsesionó con él, ella me lo dijo”, fueron las palabras de Renato Rossini, quien relató que, posteriormente, su hijo le confesó que llegó a tener intimidad con la mencionada mujer.

“Pasaron los años y cuando nos contábamos de todo, me dice, te acuerdas de tal persona, papá, tuvimos algo, me dijo. Me buscó y se dio. Sí, tuvimos algo con la misma mujer”, señaló Renato Rossini, alertando que todo sucedió en diferente momento y lugar.

Renato Rossini y su hijo Renato Rossini Jr.

Yanina LaTorre y compañeros se escandalizan

En su programa E0 107.9, la argentina Yanina LaTorre expresó su molestia al escuchar las declaraciones del actor en El Valor de la Verdad. Según se puede escuchar en el clip que propaló Instarándula en su portal, la comunicadora entendió que esta situación ocurrió en el mismo lugar y tiempo, hecho que generó un total rechazo en ella y el de sus demás compañeros de conducción.

“‘Tuvimos que compartir una noche de fantasía y pasó'. O sea, al mismo tiempo, padre e hijo con una mina, vomito acá”, dijo La Torre bastante alterada, haciendo el además de que quería vomitar. “Le repreguntan. No es es que vos te levantaste a Pepita y Elías se la levantó después, y bueno, ‘papá, me la cogí, yo también’. Bueno, sos medio degeneradito, pero compartieron cama con una chica padre e hijo, es un asco”, indicó la argentina bastante indignada con la situación.

Sus compañeros se mostraron bastante sorprendidos con lo que la periodista contaba y dieron algunos comentarios al respecto, sin embargo, fue Yanina LaTorre quien vociferó toda la indignación que sentía al respecto.

“Esperen que esto no termina”, le dijo a sus colegas. “Le pregunta Beto Ortiz, cómo llegaron a tal situación, y son tan buena gente, tan solidarios que le dice: ‘es que la fantasía era de ella y se la tuvimos que cumplir’”, agregó LaTorre, quien tras romper el papel que estaba leyendo, gritó: “sos un pal parido, marginal te queda chico, fondo de olla. Degenerado, asqueroso”.

Yanina LaTorre se escandaliza por confesión sobre vida íntima de Renato Rossini.

¿Qué dijo el hijo de Renato Rossini sobre declaraciones del actor?

Tras las declaraciones de su padre Renato Rossini, el modelo Renato Rossini Jr no dudó en dar su descargo. El modelo fue invitado al programa argentino Los Bros, donde dio detalles al respecto.

“Bueno, tú sabes cómo es la televisión, ¿qué puedo esperar de mi viejo? Mi viejo habla huev***, sobre todo si se presenta en un programa así. No fue así, es el recorte que da a entender una cosa así y en realidad no”, señaló en un principio.

En efecto, Rossini Jr explicó que si se relacionaron con la misma persona, pero no al mismo tiempo. “Pasa que cuando tuve 14 años, conocí a una las chicas que paraba con mi viejo en Miami. Y ya cuando tuve 17 años, me siguió escribiendo y estuve con ella, casualmente yo no sabía que había estado con mi viejo antes, ¿me entiendes?”, explicó.

El modelo señaló que entiende todo el revuelo que causó las declaraciones de su padre, por los avances del programa. “No sé por qué sacó un tema de hace 1000 años, no es para tanto tampoco, obviamente lo hicieron ver de una manera super turbia en los avances, ustedes saben como son los avances me han dado con todo en todos lados”, finalizó.

Renato Rossini Jr. reacciona ante las revelaciones de la vida íntima de su padre en ‘El Valor de la Verdad’ | YouTube