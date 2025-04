El padre de Renato Rossini de Gran Hermano contó que con su hijo tuvieron relaciones con la misma mujer: “Él tenía 17 años”

Renato Rossini reveló en “El Valor de la Verdad” que él y su hijo tuvieron relaciones con la misma mujer (Video: El Valor dela Verdad)

En una extensa entrevista durante el programa de televisión peruano El Valor de la Verdad, Renato Rossini, reconocido actor oriundo de ese país, reveló un episodio de su vida personal que le valió críticas. El hombre admitió que tanto él como su hijo, que se hizo conocido por su ingreso a Gran Hermano, en nuestro país, Renato Rossini Jr., tuvieron relaciones sexuales con la misma mujer.

Durante el programa conducido por el periodista Beto Ortiz, Rossini enfrentó una pregunta directa que lo puso en una situación incómoda: “¿Tuvieron relaciones tú y tu hijo con la misma mujer?”, le consultaron en el ciclo, que tiene la particularidad en la que el entrevistado se enfrenta a un detector de mentiras. El actor, visiblemente nervioso, respondió afirmativamente, lo que fue confirmado por el polígrafo del programa. Durante su descargo, aclaró que los encuentros no fueron simultáneos.

“Corrían los años en los que yo viví en Miami y tenía una amiga de nacionalidad peruana con la que salíamos, entonces la llevé al departamento. Mi hijo estaba con unos amigos y la mujer se quedó prendada de él. Mi hijo en ese entonces era menor de edad, tendría 17 años. Y ella se obsesionó con él. Mi hijo también la miró y le pareció muy guapa”, comenzó a relatar Renato.

El polígrafo confirmó la confesión de Renato Rossini sobre el episodio vivido junto a su hijo Renato Jr.

Según contó, ella le reveló la obsesión por su hijo y él le habría advertido: “Mucho cuidado”. Luego, continuó explicando: El tema es que pasaron los años y en las conversaciones que tenía con mi hijo, cuando nos contábamos de todo, me dice: ‘¿Tú te acuerdas de tal persona? Papá... sí, tuvimos algo. Me buscó y se dio’“.

De todos modos, el hombre no ocultó su desagrado por el momento, afirmando: “No me gustó la situación, fue algo que no esperaba”. Pero también, reconoció que no podía controlar todas las situaciones al señalar que “uno no es Dios para estar en todos los lugares”.

En relación a la mujer en cuestión, aclaró que, con el paso del tiempo, tanto él como su hijo dejaron de tener contacto con ella. Explicó que esas interacciones se disolvieron al seguir cada uno diferentes rumbos en sus vidas. Al ser consultado sobre si continuaban frecuentándola, Rossini puntualizó que la relación se había extinguido.

Según Rossini, la mujer se obsesionó con su hijo cuando este tenía 17 años, pero los encuentros no fueron simultáneos (Diez Minutos)

Renato Rossini, el padre del participante de Gran Hermano, es un actor que alcanzó la fama nacional en los años noventa gracias a su participación en telenovelas como Torbellino y Leonela, muriendo de amor en Perú. Más tarde trabajó en ficciones para Televisa y Venevisión. En la misma entrevista, habló por primera vez del diagnóstico de Parkinson que recibió. “Me cambió la vida”, confesó.

Renato es el primer participante de origen peruano en ingresar al reality show que conduce Santiago del Moro. Durante la segunda gala de eliminación del ciclo, se llevó un récord histórico al quedarse afuera con el 92,3% de los votos negativos.

La revancha la tuvo a principios de febrero cuando reingresó a la casa luego de un repechaje por el que fue elegido por el público. Sin embargo, su paso fue breve y un mes después volvió a quedarse afuera. Se midió en un frente a frente con Katia Fenocchio, más conocida como La Tana, y fue eliminado por 57,5 % de los votos.

Su eliminación sirvió para que, luego de cruzar por la puerta del estudio de televisión para que lo reciba Santiago del Moro, se muestre por primera vez con Rosina Beltrán, concursante de la temporada anterior. El beso que se dieron frente a todos los fanáticos del programa sirvió para confirmar su vínculo amoroso, luego de jugar con las versiones que los relacionaban.