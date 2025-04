Jefferson Farfán se defiende de acusaciones de Darinka Ramírez y exige la creación del Ministerio del Hombre

Jefferson Farfán pide la creación del Ministerio del Hombre | América Televisión

Bastante indignado, Jefferson Farfán se comunicó con América Hoy para defenderse de las acusaciones que hizo Darinka Ramírez para el programa Magaly TV La Firme. En su comunicación, el exfutbolista negó que sea irresponsable con su hija y que el enfrentamiento que hoy tiene con Ramírez no hará que se aleje de su pequeña.

Asimismo, negó que en algún momento haya ilusionado a Darinka Ramírez, pues siempre le aclaró que no tenían una relación sentimental. Muy mortificado por las acusaciones de la joven, indicó que cortó toda comunicación con ella en agosto del 2024, pues tenía indicios que grababa todo. Después de esa fecha, no tuvo intimidad con Darinka, como lo aseguró la modelo en Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán se defendió de las acusaciones de Darinka Ramírez.

Consultado por si cree que las mujeres se fijan en él por su dinero, Jefferson Farfán señaló que, en efecto, hay mujeres que se aprovechan de su condición de mujer. Es por ello que cuestionó por qué no existe el Ministerio del Hombre para poder defenderse.

“Yo siento que se aprovechan del momento. Obviamente, como saben que uno no se defiende o que uno no puede hablar de las mujeres, porque hay respeto. Creo que que siempre se aprovechan de esto. Ya llega un punto que uno llega al límite. Siempre que pasan estas cosas, la ministra de la mujer, a ver, por qué no inventan el Ministerio del Hombre, ¿quién apoya a los hombres? Basta ya”, cuestionó bastante enojado.