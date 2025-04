Jefferson Farfán exige a Darinka Ramírez la devolución de 18 mil soles tras denuncia por violencia psicológica

En su entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán le exigió que le devuelva los S/ 18 mil que inicialmente le había regalado tras la denuncia de violencia psicológica que ella presentó en su contra. La madre de la última hija del futbolista aclaró las razones detrás del dinero que recibió. Además, desmintió las versiones que la pintan como una mujer interesada en la fortuna del exfutbolista.

Según contó Darinka, el expelotero se mostró generoso en un momento en que ella le pidió un préstamo para iniciar su propio negocio, ya que deseaba emprender para garantizar un futuro para su hija. Sin embargo, Jefferson Farfán, al ver su esfuerzo por ser una madre emprendedora, no solo aceptó ayudarla, sino que decidió regalarle el dinero.

“Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar”, explicó Darinka al programa Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez muestra sus chats con Jefferson Farfán | Captura ATV

El cambio tras la denuncia

Darinka Ramírez confesó que tomó con mucho agrado las palabras de Jefferson Farfán, sin embargo, la situación dio un giro cuando la madre de familia presentó una denuncia por violencia psicológica contra el futbolista. Luego de una discusión, la relación entre ambos se deterioró, y la exigencia de Farfán de que le devolviera el dinero que previamente le había regalado comenzó a hacerse presente.

Darinka relató que, a través de una prima, Jefferson Farfán le pidió la devolución de los S/ 18 mil. “Cuando yo hablo con la prima, después de la denuncia, le estaba pidiendo 600 soles porque (él) se estaba haciendo cargo de los gastos de la clínica de mi hija. Ella me dijo: ‘Jefferson te ha prestado S/ 18 mil y quiere saber cuándo se lo vas a devolver’”, narró Darinka en la entrevista.

Este cambio en la actitud de Farfán generó un fuerte impacto en Darinka, quien afirmó sentirse sorprendida por la solicitud, ya que el dinero había sido un regalo por su deseo de emprender, no un préstamo. Sin embargo, tras la denuncia de violencia psicológica, las cosas cambiaron.

Jefferson Farfán exige a Darinka Ramírez la devolución de S/ 18 mil tras denuncia. Magaly TV La Firme / ATV

Aclara que no es interesada

A lo largo de la entrevista, Darinka Ramírez dejó claro que, en ningún momento, su relación con Jefferson Farfán estuvo motivada por el dinero. Aseguró que nunca tuvo interés en su fortuna y lamentó que se haya difundido una imagen errónea de ella como una persona interesada.

“Yo en ningún momento tuve interés en su dinero porque me pintaron de interesada. Solo fue un trato verbal entre los dos”, subrayó Darinka, quien también expresó su malestar por cómo ha sido juzgada por la opinión pública. “No me metí con él por su dinero ni me embaracé con esa consigna”, agregó.

En cuanto a la causa del distanciamiento entre ellos, Darinka Ramírez reveló a la periodista Magaly Medina que su relación con Farfán terminó tras descubrir una transferencia de 15 mi soles a Xiomy Kanashiro, actual pareja del futbolista.

Darinka Ramírez le descubrió a Jefferson Farfán un depósito de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro: “Me indigné”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme.

“Vi un depósito de 15,000 soles de Xiomy Kanashiro”, dijo a Magaly Medina. Este monto, según la denuncia de la influencer, era más de lo que Farfán le había estado enviando como pensión alimenticia para su hija, ya que él solo le entregaba 9,500 soles, que cubrían el pago del departamento, la nana, alimentación, ropa y recreación.

Pese a que no le reclamó al futbolista, Ramírez cuenta que se lo comentó a la madre de éste. Jefferson Farfán no tardó en reprocharle por qué revisó su celular. “Yo me guardé esa foto como prueba en algún momento en que de repente me lo quiera negar”, explicó.

Xiomy Kanashiro recibió depósito de 15 mil soles de Jefferson Farfán, asegura Darinka Ramírez. IG