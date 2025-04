⁠Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán reconoció a su hija un año después y él se defiende: “Fue una situación rara”

⁠Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán reconoció a su hija un año después. Magaly TV La Firme

El lunes 14 de abril, Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, brindó una entrevista exclusiva a Magaly TV La Firme, en la que reveló detalles inéditos sobre su “relación” con el exfutbolista y la compleja situación que vivió durante su embarazo. En la conversación, la modelo presentó pruebas que respaldan su historia, explicando cómo la relación con Farfán fue más cercana de lo que él ha reconocido públicamente.

Según Darinka, aunque nunca fue una relación formal, la popular ‘Foquita’ la visitaba con frecuencia y pasaban la noche juntos, incluso hasta diciembre de 2024. Durante la entrevista, la modelo también admitió haberse enamorado de Farfán, lo que la llevó a guardar silencio durante mucho tiempo sobre su hija, es por eso que la firmó meses después de haber nacido.

Darinka Ramírez asegura que se enamoró de Jefferson Farfán luego de dar a luz: “Me hice ilusión de tener una familia” | Magaly TV La Firme

La respuesta de Jefferson Farfán

Luego de las declaraciones de Darinka Ramírez, Jefferson Farfán sorprendió con una extensa llamada telefónica al programa América Hoy. En la conversación, el exfutbolista desmintió las afirmaciones de la joven madre y aseguró que nunca existió una relación sentimental entre ambos.

Jefferson Farfán explicó que conoció a Darinka en circunstancias totalmente diferentes a las que se han difundido. La ‘Foquita’ enfatizó que su vínculo con la involucrada fue exclusivamente de padres, sin ningún tipo de relación amorosa. “Nunca tuve una relación con la señora, siempre ha sido una relación de padres nada más”, afirmó categóricamente.

Para respaldar su versión, Farfán proporcionó fechas concretas, refutando las afirmaciones de Darinka, quien aseguró haberlo conocido en 2020. Según el exjugador, “La conocí en la discoteca de mi casa, la inauguración fue en octubre de 2021. No puede ser que ella me haya conocido en 2020″, sostuvo con firmeza.

Jefferson Farfán nunca quiso una relación con Darinka Ramírez | América Hoy

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando Jefferson Farfán relató cómo se enteró del embarazo de Darinka Ramírez. Según explicó, se enteró de la noticia cuando ella tenía seis meses de gestación. “En 2022, después de seis meses que ella estaba embarazada, ella me escribió por Instagram para decirme que estaba embarazada”, dijo.

Farfán también destacó que, en su caso, no hubo ningún tipo de contacto o comunicación posterior a la intimidad que tuvieron. “No hablamos nada. Yo no sabía nada. Me enteré, como te digo, por un mensaje de ella en Instagram”, explicó el exfutbolista.

Además, Farfán insistió en que no estaba inventando su versión. Según él, fue la misma Darinka quien también había manifestado haberse enterado tarde de su embarazo. “Ella lo sabe, yo no estoy inventando nada. Yo me enteré después de seis meses, y obviamente para cualquier persona enterarse después de seis meses que va a ser papá tiene un impacto. Ella también lo ha dicho, que después de cinco meses se enteró de que estaba embarazada, no tenía síntomas”, afirmó.

¿Por qué firmó meses después a su hija?

Consultado de por qué decidió firmar a su hija meses después de nacida, Jefferson Farfán indicó que fue por cómo ocurrió todo y la naturaleza de su vínculo con Darinka Ramírez. Asimismo, aclaró que la madre de su pequeña estaba al tanto de todo.

“Yo coordiné con ella todo. La situación de nosotros fue rara. Yo me enteré después de seis meses y ella no era conocida”, indicó el exfutbolista, resaltando que la estaba cuidando de los ataques mediáticos. “No iba a tener un embarazo saludable”, dijo Farfán.

El exfutbolista contó también que a raíz de la situación legal que enfrenta con Darinka Ramírez no ha podido ver a su hija, pero eso no hará que la deje desprotegida.

“No voy a dejar a mi hija desamparada por lo que está pasando. Yo amo a mi hija, que quede bien claro” indicó Jefferson Farfán, asegurando que cumplirá con la promesa de comprarle un departamento y seguirá pagando su pensión de 3.500 soles.

Jefferson Farfán muestra pruebas contra Darinka Ramírez y aclara que grababa todo. América Hoy