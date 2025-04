Jefferson Farfán muestra pruebas contra Darinka Ramírez y aclara que grababa todo: “Mi mamá dijo ‘no confíes’”

Jefferson Farfán muestra pruebas contra Darinka Ramírez y aclara que grababa todo. América Hoy

Jefferson Farfán se comunicó este martes 15 de abril con la producción de América Hoy para defenderse de las acusaciones de Darinka Ramírez. En principio, indicó que jamás ilusionó a la madre de su hija, pues siempre le aclaró que no tenían una relación amorosa, y que mucho menos, iban a formar una familia.

Ante la acusación de que visitaba a Darinka Ramírez para pasar la noche con ella, Jefferson Farfán señaló que era una mentira. “Eso me parece muy gracioso, yo tengo pruebas que he mandado a la producción. Yo he ido muchas veces en la tarde y me quedaba hasta las 10 de la noche, comía y compartía con mi hija”, aclaró.

El exfutbolista señaló que tiene pruebas de su versión gracias a su madre, quien le dijo que no confíe y grabe todo. “Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá, ‘no confíes en nadie’. Yo grababa, tengo todo grabado acá, le he pasado a tu producción, donde (se muestra) que yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora”, señaló Farfán.

En otro momento, aclaró que él se enteró del embarazo de Darinka Ramírez cuando tenía 6 meses, a través de un mensaje que ella le envió por Instagram. Previo a ello, Farfán aseguró que no había tenido comunicación con ella, pues su encuentro íntimo fue casual, no producto de una relación sentimental.

“Ella me escribió por Instagram, y me dijo que estaba embarazada. Yo no estoy inventando nada. Para cualquier persona es un impacto. Nosotros conversábamos por el tema de la bebé, pero antes cero. No hablamos nada, yo no sabía”, señaló el empresaria, quien pidió que muestren una conversación que tuvo con ella donde él le deja claro que está soltero. “Cuando esté con alguien serio, lo publicaré. Ahora quiero cerrar mi negocio, dejar a mis hijos seguros, esa es mi prioridad”, señala parte del mensaje que data del 6 de enero del 2024.

Jefferson Farfán asegura que no confiaba en Darinka Ramírez, por eso grababa todo.

Jefferson Farfán remarcó que jamás le prometió a los padres de Darinka Ramírez que se haría cargo de ella. Al contrario, señaló que su única relación sería de papás y no le faltaría nada a su pequeña.

Llama “patrañas” a acusaciones de Darinka Ramírez

Jefferson Farfán se comunicó con América Hoy porque indicó que ya estaba cansado de las acusaciones de Darinka Ramírez. Bastante consternado, inició la conversación calificándolas de ‘patrañas’ y ‘difamaciones’.

“Por eso es la llamada, tengo familia detrás mío, escuchando toda esta situación, estas patrañas, tantas mentiras, difamaciones, que ya llega un punto que a uno cansa”, señaló un indignado Jefferson Farfán.

Acto seguido, negó que haya tenido algún tipo de relación sentimental con la madre de su última hija. “Nunca tuve una relación con la señora, siempre fue una relación de padre. Dijo cosas inexactas”, fueron las palabras del exfutbolista.

Jefferson Farfán desmiente a Darinka Ramírez sobre sus encuentros íntimos