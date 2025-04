Pamela López asegura que Melissa Klug sí tuvo ‘affaire’ con Christian Cueva y no cree en su audio: “Están confabulados”

Pamela López sigue asegurando que Melissa Klug tuvo un affaire con Christian Cueva y no cree en audio. Esta Noche / América TV

Durante su participación en el programa ‘Esta Noche’, Pamela López volvió a referirse al supuesto vínculo sentimental entre su esposo, Christian Cueva, y Melissa Klug, y aseguró que está completamente convencida de que esa relación sí existió. La trujillana, firme en su versión, indicó que no cree en lo dicho por la chalaca en su paso por ‘El Valor de la Verdad’, donde esta negó un romance con el futbolista.

“No le creo y no porque no es creíble lo que dice, sino porque el padre de mis hijos me lo contó con lágrima en los ojos, de rodillas, con mocos y babas, pidiéndome perdón”, afirmó López, reavivando así la polémica sobre el presunto pasado sentimental entre Cueva y la llamada ‘Blanca de Chucuito’.

Pamela López explicó que la seguridad con la que afirma dicha relación proviene de la confesión directa que le hizo Christian Cueva, quien, según ella, no solo admitió el hecho, sino que lo hizo pidiéndole disculpas por lo sucedido. Para ella, su expareja dijo la verdad, pero sí no es así, le parecía bajo.

Pamela López no cree audio entre Melissa Klug y Christian Cueva. América TV / Panamericana TV

¿Melissa Klug y Cueva están coludidos?

En la misma entrevista, Pamela López también se refirió al mensaje escrito por Christian Cueva, que fue motivo de discusión pública y generó múltiples interpretaciones, el comentario “¿Es mía esa cosita?”. La norteña no dudó en calificar la explicación de Melissa Klug como una falta de respeto. “Con toda honestidad, me parece una burla”,. indicó a la Chola Chabuca.

La frase, que supuestamente se refería a una cadenita, fue rechazada por Pamela López, quien consideró que minimizar su significado era insultante, dada la situación en la que surgió.

Respecto al audio que expuso Melissa Klug, donde Christian Cueva la trata como amiga, López indicó que tampoco lo considera cierto. Incluso, indicó que el exfutbolista y la chalaca estarían coludidos. “Considero que no (serían verdaderos)”, dijo.

Melissa Klug expone audio con Christian Cueva. El Valor de la Verdad

“Siento que están jugando a la par, que están confabulados. No lo afirmo, pero estarían compartiendo el mismo abogado. Una periodista me dijo que el abogado del padre de mis hijos sería el mismo de ella. Entonces, considero que estaría uniéndose para”, señaló.

Descarta infidelidad y lanza advertencia legal

Por otro lado, Pamela López negó rotundamente haberle sido infiel a Christian Cueva con ‘Tenchy’ Ugaz, como insinuó Melissa Klug durante su intervención en televisión. Ante estas afirmaciones, la madre de los hijos del futbolista fue contundente. “Yo creo que eso merece ya una carta notarial porque eso no es verdad”, señaló.

Además, cuestionó que su esposo le haya dicho eso a Melissa Klug. “Yo dudo que el padre de mis hijos le haya dicho eso, pero si es cierto, qué cobarde, porque él sabe perfectamente que no es verdad”, afirmó Pamela.

En otro momento, Pamela aclaró que jamás tuvo un vínculo con Melissa Klug. La influencer señaló que no coincidieron en eventos nunca ni mucho menos las presentaron.

‘Tenchy’ Ugaz niega haberle sido infiel a su exesposa con Pamela López.

“Ni siquiera la ubicaba. Yo vivía en un mundo paralelo. Yo no sé de dónde sacó eso la señora. Me causa gracia. Ellos saben si fueron confidentes. (Él) juraba que no la conocía”, sentenció López al cierre de la entrevista, desmarcándose por completo de cualquier cercanía o interés previo por la expareja de Jefferson Farfán.

Pamela López niega haber conocido a Melissa Klug. Infobae Perú / Captura IG