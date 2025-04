Pamela López y ‘Tenchy’ Ugaz se emocionaron al reencontrarse y respondieron a rumores de infidelidad: “Mi pinky”

Pamela López y ‘Tenchy’ Ugaz se emocionaron al reencontrarse. América TV

Pamela López se volvió a presentar en el programa ‘Esta Noche’ para hablar sobre la situación que enfrenta con su aún esposo Christian Cueva. Además, se refirió a los fuertes rumores que han circulado acerca de una relación sentimental con el exfutbolista ‘Tenchy’ Ugaz.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, la conversación tocó desde aspectos personales hasta los conflictos legales que López enfrenta actualmente con su esposo Christian Cueva. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue el inesperado reencuentro entre López y Ugaz, quienes aprovecharon la oportunidad para aclarar las versiones de infidelidad que han circulado sobre ellos.

La controversia comenzó cuando Melissa Klug reveló en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que, según las afirmaciones de Christian Cueva, su esposa, Pamela López, habría tenido un romance clandestino con ‘Tenchy’ Ugaz mientras él mantenía su relación con Sara Manrique y ella seguía casada con el popular Aladino.

Estas confesiones generaron revuelo en la farándula, lo que llevó a que López y Ugaz decidieran aclarar públicamente su vínculo.

Pamela López y ‘Tenchy’ Ugaz se emocionaron con reencuentro

‘Tenchy’ Ugaz se reencontró con Pamela López en el programa de la Chola Chabuca. Con mucha emoción, el exfutbolista la abrazó, mientras la llamaba “mi pinky, mi hermana”. “Ya te puedo saludar”, le dijo la esposa de Christian Cueva. Ambos se sentaron para abordar las versiones sobre su relación, que en su mayoría surgieron a partir de las especulaciones de Melissa Klug.

López aprovechó la oportunidad para desmentir cualquier tipo de romance, aclarando que su relación con ‘Tenchy’ Ugaz nunca fue más allá de una amistad. “Porque se decían muchas cosas, había gente que hablaba cada cosa, entonces por respeto, porque siempre fui respetuosa con mi relación, no terminé (la amistad)”, explicó López, dejando claro que su distancia con Ugaz no fue por ningún conflicto personal, sino por evitar malentendidos.

‘Tenchy’ Ugaz también dio detalles sobre esta amistad, resaltando que jamás fue de índole romántico. “Conocí a Christian Cueva cuando apenas comenzaba en San Martín... Christian es menor… en Trujillo todos nos conocemos”, explicó el exfutbolista, mientras Pamela López agregó: Nos alejamos cuando te casaste”

La molestia de ‘Tenchy’ Ugaz sobre las acusaciones

En la entrevista, ‘Tenchy’ Ugaz también se mostró incómodo con las declaraciones de Melissa Klug en El Valor de la Verdad. El exfutbolista aseguró que la empresaria lo acusó sin tener pruebas.

“A mí me incomoda, todo salió el domingo por la señora Melissa Klug, que ‘me comentó’ ‘que me dijeron’, y de eso vivimos... estás saliendo a demostrar algo sin pruebas y estás incomodando a terceras personas, en el caso de Pamela y mi persona”, dejando ver su molestia.

Para ‘Tenchy’, Melissa Klug habló a la ligera sin pensar en las consecuencias que ha tenido en la vida personal de López y la expareja de Sara Manrique.

Eso no quedó ahí, Pamela López también dejó en claro que no es la primera vez que se enfrenta a rumores infundados y malintencionados, especialmente en lo que respecta a su relación con Christian Cueva. “Siempre he sido respetuosa de mi relación”, remarcó Pamela, rechazando tajantemente cualquier insinuación de infidelidad.

Pamela López y ‘Tenchy’ Ugaz aclararon que solo son grandes amigos y se alejaron por respeto a sus parejas. Esta Noche / América TV