Jefe del INPE revela cómo ingresó una antena satelital al penal de Challapalca, pero asegura que “nunca llegó a funcionar”

⁠Jefe del Inpe revela cómo ingreso antena satelital a penal de Challapalca. | Fuente: RPP Noticias

Una presunta antena satelital fue hallada en el penal de Challapalca, en Tacna, tras una intervención de rutina en el techo del pabellón 2. La estructura, que incluía un plato y otros componentes electrónicos, fue encontrada conectada a una de las celdas. Según explicó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque, los internos ingresaron el equipo en partes, evadiendo los controles de seguridad del penal de máxima seguridad.

“Ingresó lo que se ve en el video, pero lo que garantizamos es que nunca llegó a funcionar. Tal como se aprecia en las imágenes filtradas, el paquete y todos los aparatos que aparecen estaban envueltos”, dijo en entrevista con RPP. Indicó que no se trataba de una antena para teléfono satelital, sino de un equipo para captar señal de internet.

Llaque precisó que los objetos se encontraban envueltos y desarmados al momento de la intervención. “Una parte del plato no es una antena satelital. Es un plato que recibe internet. Estaba todavía desconectado de su router”, afirmó. Agregó que la placa del router también permanecía embalada. Según el funcionario, la intervención se dio antes de que el equipo lograra operar. “Nos hemos adelantado de manera tal que garantizamos que ese equipo no ha sido utilizado”, sostuvo.

El hallazgo de una antena satelital y un sistema completo de conectividad en Challapalca abre interrogantes sobre la seguridad y el control real en las cárceles peruanas. (Facebook: Ahora Perú)

Anuncia investigación tras el hallazgo

El jefe del Inpe aseguró que ya se activaron procedimientos administrativos y penales tras el hallazgo. La Oficina de Asuntos Internos abrió una investigación para identificar a los responsables dentro del penal. “Nuestra oficina de Asuntos Internos va a indagar”, señaló. Además, el Ministerio Público también inició una investigación penal y la institución adscrita al Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal a través de su procurador. “Vamos a perseguir a los responsables en la vía penal, en la vía administrativa”, anunció.

Como parte de las acciones inmediatas, el Grupo de Operaciones Especiales asumirá temporalmente la seguridad del penal. “Mañana o pasado va el grupo de Operaciones Especiales. Va a asumir la seguridad del penal por unos días”, indicó. También confirmó que antes de fin de mes se instalará tecnología especializada para mejorar el control y evitar nuevas vulneraciones.

Requisa en Challapalca: PNP e INPE encuentran antena satelital, router, audífonos, placa de circuito y cajas de cigarrillos. (Radio Uno)

“Seguiremos adoptando medidas en este y en otros penales para que no nos vulneren”, dijo.

Inpe no tiene reportes sobre otros hallazgos en penales

Llaque respondió a los comentarios del fiscal provincial de Tarata, César Manchego, quien indicó que ya se han encontrado celulares en funcionamiento dentro de Challapalca. El jefe del Inpe reconoció que se han hallado dispositivos en ocasiones anteriores, pero aseguró que no existen reportes que confirmen su uso para delitos

Proveedora de la cocina del penal Socabaya es detenida por intentar ingresar con más de 40 celulares. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El funcionario explicó que el Inpe no ha recibido notificaciones de la Policía ni del Ministerio Público sobre el uso de esos celulares. “Hasta ahora no tenemos un solo reporte de alguno de los celulares que nos informe la autoridad pertinente, la policía o la fiscalía de que lo hallado se utilizó para tal o cual delito. Seguramente la información es reservada y la tienen en su investigación, que tiene tal naturaleza, pero el INPE no ha sido informado para adoptar medidas”, acotó.

Llaque adelanta medidas para reforzar seguridad penitenciaria

El jefe del Inpe también informó sobre las sanciones aplicadas a servidores penitenciarios que facilitaron ingresos indebidos. En 2023, la institución destituyó a 50 trabajadores. En lo que va del 2024, se retiró a otros 80. “No me alegra anunciarlo. Para nosotros nos apena, pero aquel que descubrimos, somos implacables”, declaró. Añadió que este año ya hay procesos administrativos en marcha y que algunas medidas cautelares ya fueron adoptadas.

Patio del penal Challapalca. (Inpe)

“El 2025 tenemos procesos administrativos, tenemos algunas medidas cautelares ya adoptadas y así seguiremos poco a poco con cada penal”, aseguró. Según dijo, estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y erradicar actos de complicidad dentro del sistema penitenciario.

Llaque también anunció la implementación de nueva tecnología en Challapalca y otros penales del país. Informó que, desde el año pasado, el Inpe logró recursos para mejorar el sistema de seguridad a través del Ministerio de Justicia. “Gracias a esta tecnología, [el penal] va a ser más seguro”, dijo. Según precisó, esta modernización permitirá reforzar el control interno y evitar el ingreso de objetos prohibidos. “A los ciudadanos les podemos decir que aquellos internos que están en el penal no nos vulnerarán la seguridad”, afirmó.