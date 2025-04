Cómo es el penal de Challapalca, donde Boluarte quiere encerrar a “todos los cabecillas de bandas criminales”

En Challapalca se encuentran los reos de mayor peligrosidad del país. (Composición Infobae)

Este 4 de abril, Dina Boluarte, presidenta del Perú, dijo que los cabecillas de bandas criminales serán encarcelados en el penal de Challapalca.

El anuncio se dio durante una sesión del denominado ’Cuarto de Guerra‘, en el que Boluarte se reunió con ministros de Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para brindar un informe conjunto sobre los esfuerzos para combatir la criminalidad en territorio nacional.

“Estamos disponiendo que todos los cabecillas de las bandas criminales, extorsionadores, asesinos, terminarán en el penal Challapalca, que está considerado como uno de los más seguros del país”, informó.

Challapalca, considerada la prisión más alta del mundo, es conocido por sus condiciones climáticas extremas y la severidad de su régimen penitenciario. Actualmente alberga a 150 reos de alta peligrosidad, entre los que se encuentran Rodolfo Orellana, Joran van der Sloot, Gerson Gálvez alias Caracol, entre otros.

Challapalca. (Inpe)

Así se sobrevive en Challapalca

Se encuentra en la provincia de Tarata, en la zona andina del departamento de Tacna, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Un sitio remoto a donde se llega desde la ciudad de Puno tras un recorrido de 211 kilómetros. La población más cercana, Masocruz, se encuentra a dos horas en automóvil.

El penal fue inaugurado en 1997, con una estructura moderna para la época pero limitada en cuanto a los servicios básicos de agua, electricidad y comunicaciones. La cárcel ocupa 12.000 metros cuadrados de terreno, de los cuales 4.500 están construidos.

Cuenta con cinco bloques: uno dedicado a la dirección del penal y dormitorios para los vigilantes, y otro con cuatro celdas de aislamiento o “ambientes de reflexión”. Además, tiene un bloque para la cocina y la enfermería, que incluye un consultorio médico, una farmacia y dos salas adicionales para laboratorios y quirófano.

El resto de las instalaciones está compuesto por tres bloques de dos pisos, independientes entre sí, con paredes reforzadas por rejas, techos de calamina y rodeados de malla de seguridad. Estos bloques están organizados en cuatro sectores o corredores con celdas, además de salones destinados para biblioteca o talleres y un patio interior.

En total, el penal tiene 122 celdas con capacidad para 242 internos. Los presos tienen derecho a una visita mensual y, dependiendo de la clasificación que le otorga el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), gozan de dos a cuatro horas diarias en el patio.

Las temperaturas en la región varían entre 8 y 9 grados centígrados durante el día, con descensos bruscos hacia la tarde y la noche, donde pueden llegar a caer por debajo de los 20 grados bajo cero, acompañados de vientos helados que intensifican los efectos de la altitud, especialmente desde junio, cuando comienza el invierno.

En cuanto a los servicios básicos, la cárcel enfrenta grandes dificultades. Un informe de 2002 realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que no había suministro constante de agua ni de electricidad. La planta eléctrica del penal operaba de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. para las áreas externas y hasta las 9:00 p.m. para las celdas. No se comunicaron posteriores mejoras.

En tanto, el documento señala que el agua para consumo humano se obtenía de un pozo ubicado a un kilómetro de distancia.

Patio del penal Challapalca. (Inpe)

Según el código penitenciario peruano, Challapalca es una prisión de régimen cerrado, diseñada para albergar a los reclusos más difíciles de manejar, aquellos que han mostrado desobediencia o indisciplina en otros centros penitenciarios, así como a los considerados de alta peligrosidad, como los condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria, entre otros.

La seguridad del penal normalmente está a cargo de unos 50 agentes del Inpe, quienes cumplen turnos de tres meses, al igual que el director del establecimiento, quien también es reemplazado regularmente.

Se ha indicado que este personal recibe un incentivo económico adicional por trabajar en condiciones difíciles y en un lugar tan remoto.