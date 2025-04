Yahaira Plasencia y su curioso mensaje tras videoclip de Jefferson Farfán: “Borras los mensajes antes que los lea”

Yahaira Plasencia lanzó contundente mensaje en medio de nuevo videoclip de Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El regreso de Jefferson Farfán al mundo musical con su exorquesta de salsa no ha pasado desapercibido, especialmente tras el estreno de su nuevo videoclip, que ha causado revuelo en la farándula peruana.

Como se recuerda, el videoclip, lanzado por la orquesta de Farfán, muestra a una modelo rubia que algunos han vinculado directamente con Plasencia, debido a las similitudes con su estilo y el apodo de “Reina del totó” que se le ha otorgado a la cantante. La letra de la canción parece confirmar las especulaciones, con frases como “Reina sin trono, se te cayó la corona” y “te quedaste sola, ahora salta pa’ atrás”.

En la canción, Farfán parece lanzar una presunta indirecta a su ex, Yahaira Plasencia, al referirse a una “reina sin trono” y “una oportunidad perdida”. Sin embargo, parecer que la salsera no tardó en reaccionar, a lo que algunos interpretaron como un mensaje hacia ¿el pelotero?.

Pero lejos de quedarse callada, Yahaira Plasencia habría decidido dar su respuesta de manera indirecta, a través de un mensaje en sus historias de Instagram y una canción que parece dejar claro que no olvida a su ex.

“Borras los mensajes antes que los lea”

En un post reciente, Plasencia compartió un fragmento de su nuevo tema, donde canta: “Ya me estoy acabando todas esas copas, de tanto tomar para olvidarte ya ni me choca, ayer me dormí con tu ropa, pensando que todavía me tocas. Me escribes un DM y al ratito me lo borras.”

Aunque no mencionó a Farfán directamente, en su historia de Instagram compartió un mensaje que generó diversas interpretaciones por su fanaticada. La cantante publicó: “Para ti... Que borras los mensajes antes que los lea”.

Este mensaje, aunque no es una respuesta explícita, ha sido tomado por muchos como una reacción a la canción de Farfán, que fue lanzada con la intención de dejar claro que la relación ya es parte del pasado. En la canción de Farfán, también se mencionan frases como “te veo con Juan, con Pedro, caminando con Sergito”, lo que generó aún más especulaciones sobre las referencias al círculo cercano de Plasencia.

¿Qué pasa en videoclip de Farfán?

En el videoclip de Jefferson Farfán, la presencia de una modelo rubia con una corona, que recuerda a la figura pública de Yahaira, fue otro detalle que llamó la atención. Aunque no se menciona a la salsera, la elección de la modelo y los versos parecen reforzar la idea de que el expelotero no habría dejado de lado la relación, a pesar de que, en sus palabras, ya no hay cabida para ella.

Por su parte, la respuesta de Yahaira, aunque no directa, parece ser un comentario sobre los mensajes borrados, algo que algunos de sus seguidores vinculaban con la manera en que Farfán se comportó en las redes sociales. Según la letra de su canción, la salsera también canta sobre un amor que no ha podido olvidar, lo que añade más contexto a su mensaje.

Magaly Medina sobre videoclip de Jefferson Farfán

En este escenario, Magaly Medina también opinó sobre la situación, sugiriendo que estos comportamientos de ambos cantantes revelan que, en efecto, no se ha cerrado completamente el capítulo de su relación.

“¿Cómo no va a ser una indirecta? Es demasiado obvio. La canción, los versos, la imagen de la modelo rubia con la corona, todo parece hecho a medida para llamar la atención de Yahaira. Es una falta de respeto si ya tienes una nueva relación y sigues hablando de tu ex”, comentó Magaly en su programa.

“Cuando uno realmente ha cerrado un ciclo, no hace falta seguir tirando dardos a la ex pareja. Farfán está usando su vida personal para ganar titulares y promocionar su orquesta, y eso dice mucho sobre cómo está manejando la situación”, aseguró Magaly.

Jefferson Farfán protagoniza videoclip con indirectas que muchos interpretan ¿para Yahaira Plasencia?: “La reina sin trono”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme