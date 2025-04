Jefferson Farfán protagoniza videoclip con indirectas que muchos interpretan ¿para Yahaira Plasencia?: “Reina sin trono”

Jefferson Farfán protagoniza videoclip con indirectas que muchos interpretan ¿para Yahaira Plasencia?: “La reina sin trono”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Este 8 de abril, Magaly TV La Firme analizó el último videoclip de Jefferson Farfán, donde el futbolista, ahora incursionando en la música, protagoniza un video para la orquesta de su prima ‘La Timba Caliente’ y el tema “Amá Charo”.

Aunque el proyecto busca posicionar dicha agrupación de salsa, y aún no ha calado en el gusto popular, lo que realmente ha generado revuelo son las letras de la canción. Muchos seguidores han interpretado que los versos del tema contienen indirectas hacia Yahaira Plasencia, su ex pareja.

Magaly Medina, siempre incisiva y con su estilo característico, fue contundente al señalar que Farfán no está siendo sutil en el videoclip, especialmente con las letras como “te veo con Juan, con Pedro, caminando con Sergito”, que según la conductora, serían un claro señuelo hacia la relación profesional de Plasencia con el productor Sergio George.

“¿Y cómo no va a ser una indirecta? El único ‘Sergito’ que conocemos por aquí es el productor Sergio George, quien ha trabajado de cerca con Yahaira. La coincidencia es demasiado obvia”, señaló Magaly, apuntando a lo que considera un evidente dardo lanzado por Farfán.

¿Indirectas al ex o promoción musical?

Además de la frase mencionada, otro verso que llamó la atención de Magaly Medina fue el que dice “reina sin trono, se te cayó la corona”, lo que también fue interpretado como un claro ataque hacia Yahaira, quien fue conocida por su apodo de “La reina del totó”.

Lo curioso, es que en el videoclip, también aparece una mujer rubia con una corona y contorneando su silueta, lo que, según Magaly, no es una coincidencia. “No me digas que está hablando de una miss, no... eso está claro. La ‘reina del totó’ es Yahaira, y la coronita es una clara referencia a ella”, comentó con sarcasmo Magaly.



La conductora también reflexionó sobre la actitud de Farfán, quien ahora, según ella, parece estar utilizando su vida personal como material promocional para su orquesta y su carrera musical. La conductora se mostró sorprendida por el enfoque del videoclip, señalando que, a pesar de haber oficializado su nueva relación con la joven Xiomi Kanashiro, Farfán sigue lanzando indirectas hacia su ex.

“Si ya tienes una nueva novia, ¿por qué sigues hablando de tu ex? Eso es falta de respeto, claro. Es un claro ejemplo de que no has cerrado ese capítulo”, afirmó Magaly, sugiriendo que Farfán sigue con rencores no resueltos hacia Plasencia.

¿No respetaría relación con Xiomy Kanashiro?

Para Magaly, lo más preocupante es cómo este comportamiento afecta a la nueva pareja de Farfán, Xiómi Kanashiro. Aunque la joven parece estar disfrutando de la relación con el futbolista, la conductora de Magaly TV La Firme cuestionó si es saludable para ella tener que ver cómo su novio sigue utilizando su ex relación para ganar notoriedad.

“Si yo fuera la nueva pareja de Farfán, estaría muy preocupada. ¿Cómo puedes respetarme si sigues cantándole a tu ex en público?”, expresó.

¿Un relanzamiento fallido?

A pesar de la controversia, Magaly Medina también analizó el proyecto musical de Farfán, quien parece estar buscando un nuevo enfoque en la industria de la música salsa. Sin embargo, la orquesta de su prima, que aparece en el videoclip, aún no ha logrado captar la atención del público.

“Este es un intento de relanzamiento de una orquesta que, hasta el momento, no ha pegado. ¿Será que Farfán, frustrado por no lograr éxito en la música, está usando estas indirectas para generar titulares?”, reflexionó Magaly.

“Cuando realmente cierras un ciclo, dejas todo atrás. Pero, en este caso, Farfán sigue mirando hacia atrás y lanzando indirectas, lo que me parece una falta de respeto hacia su actual pareja y hacia él mismo”, concluyó Medina.

