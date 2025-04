Miguel Arce desata su furia contra Javier Masías y le lanza una hamburguesa en ‘El Gran Chef Famosos’

Miguel Arce tuvo furiosa reacción con Javier Masías en 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Este martes 8 de abril, se dio inicio a la tan esperada jornada de revancha de ‘El Gran Chef Famosos: Extremo’, un espacio donde seis exconcursantes regresaron a la cocina con el objetivo de redimir su participación en la competencia. En esta edición, Mateo Garrido Lecca, Mauri Stern, Jano Baca, Miguel Arce, Olenka Zimmermann y Claudia Portocarrero se enfrentaron a un desafío que prometía ser tan competitivo como tenso. Sin embargo, lo que parecía ser una noche llena de emoción y camaradería terminó por convertirse en un episodio cargado de frustración y conflicto, especialmente por la furiosa reacción del exparticipante de ‘Combate’.

La disputa comenzó durante el segundo reto de la noche, cuando los jurados pidieron a los concursantes preparar hamburguesas XXL, un plato que requería una gran destreza para manejar porciones tan grandes. Debido al tamaño de las hamburguesas, Miguel Arce se vio abrumado por la tarea, ya que las dificultades para freír las carnes lo ponían en una posición incómoda. “Todo me está saliendo mal. No me da tiempo, no voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla”, expresó con visible frustración al darse cuenta de que sus compañeros iban mucho más avanzados en el proceso.

A pesar de este clima de tensión, Mateo Garrido Lecca no dudó en ofrecerle su apoyo, sugiriendo cómo debía freír las hamburguesas de manera uniforme para que el plato saliera lo mejor posible. Incluso, la chef Nelly Rossinelli se acercó al exchico reality para ayudarlo, mostrándole cómo darle forma a su preparación. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable.

Miguel Arce lucha por dar forma a su hamburguesa XXL mientras los otros competidores avanzan | Captura Latina TV

Miguel Arce explotó en plena competencia

Mientras todos los participantes estaban ocupados emplatanando sus platos, Mateo Garrido Lecca decidió dejar unas hamburguesas sobrantes cerca a la estación de Miguel Arce, en un gesto de solidaridad. “Te dejo una y acá hay otra si quieres”, le dijo, demostrando una actitud de compañerismo en medio de la competencia. Sin embargo, lo que parecía un acto de apoyo se convirtió en un foco de controversia.

Mateo Garrido Lecca ofrecienco su ayuda a Miguel Arce | Captura Latina TV

Aunque Miguel Arce aceptó el gesto y dejó las hamburguesas en la estación de su compañero, el jurado Javier Masías lo acusó de hacer trampa, molestando de sobremanera al exparticipante de ‘Combate’. “Señor Arce, me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesada de otro competidor. ¿Dónde está esa hamburguesa?”, le preguntó de manera severa.

Ante la acusación, Miguel Arce respondió de inmediato: “Aquí está”, y, en un momento de furia, lanzó la hamburguesa contra su mesa, desarmándola por completo para demostrar que no había cometido ninguna irregularidad. Este gesto sorprendió a Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti, también jurados del reality de cocina, quienes observaron atónitos la escena desde sus puestos.

Miguel Arce expresa frustración en medio del reto de ‘El Gran Chef Famosos: Extremo’ | Captura Latina TV

Detrás de cámaras, Miguel Arce mostró su arrepentimiento por la explosiva reacción que tuvo, y pidió disculpas al público. “Perdón por lo que están viendo, pero tengo una frustración en estos momentos muy dura y no sé cómo controlarla. Necesito aprender mucho aún, y no solamente a cocinar, sino aquí (dentro)”, comentó el actor, reconociendo que su comportamiento fue inapropiado. A pesar de sus disculpas, el malestar seguía latente y la situación había dejado una marca en el ambiente de la competencia.

Fría respuesta para Javier Masías

Al final del reto, Mateo Garrido Lecca se acercó nuevamente a la estación de Miguel Arce para ayudarlo a emplatar su hamburguesa, pero los esfuerzos no fueron suficientes para salvar su preparación. Los jurados, aunque reconocieron que la carne estaba bien cocida, no quedaron impresionados con el resultado final. Javier Masías, conocido por su crítica directa, fue contundente: “Hay poco tocino, poca sal, la mayonesa está insípida, pero el principal problema es que si tú no te enfocas, no hay forma que saques esto adelante; y esto es un plato simple. Es el primer día del repechaje, no sé si estés listo para soportar cinco días más. Buena suerte”.

Ante este comentario, Miguel Arce no pudo contener su frustración y respondió: “Por mí me voy, no tengo ningún problema”. Su actitud reflejó el peso de la tensión acumulada durante toda la competencia.

Tensión en la cocina: Miguel Arce recibe las críticas de los jurados por su hamburguesa XXL | Captura Latina TV

Finalmente, la noche terminó con Mauri Stern liderando la tabla con 18 puntos, seguido por Mateo Garrido Lecca con 12 puntos, Olenka Zimmermann con 9 puntos, Jano Baca con 8 puntos, Claudia Portocarrero con 5 puntos, y Miguel Arce quedando en último lugar con apenas 4 puntos. A pesar de los contratiempos y la controversia, la competencia recién comenzaba, y los participantes siguen luchando por su lugar en el programa.