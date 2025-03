Giacomo Bocchio respaldaría las críticas hacia ‘El Gran Chef Famosos’ por su salida del programa

Giacomo Bocchio respalda críticas hacia ‘El Gran Chef Famosos’ tras su salida del programa. TikTok:Ric La Torre

Giacomo Bocchio, quien fue parte fundamental del jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ durante once temporadas, ha generado controversia tras su salida del programa. Pero recientemente, mediante sus redes sociales, se ha observado que el chef tacneño ha dado ‘like’ a varios comentarios que critican su ausencia en la actual temporada del reality culinario.

El tiktoker Ric La Torre fue quien notó que Giacomo Bocchio había reaccionado positivamente a publicaciones que lamentan su falta en el programa.

Entre los comentarios que el chef aprobó se encuentran: “Te extraño en el programa Giacomo! No es lo mismo, Tú dabas el verdadero level”, “Giacomo te extrañamos, no me gusta ver chef ahora”, “Definitivamente nada es lo mismo sin el maestro”, “Se te extraña mucho en el gran chef, no me canso de decirles a Latina que tuvieron el peor error” y “Dejo la valla muy alta... ahora no pasa nada con este programa”.

Estas interacciones sugieren que el cocinero no está conforme con su salida del programa de ‘El Gran Chef Famosos’ y que valora el apoyo de sus seguidores.

La salida de Giacomo Bocchio de ‘El Gran Chef Famosos’

A través de un video en vivo, Giacomo Bocchio confirmó que no continuará en el reality culinario de Latina, destacando que la decisión fue tomada por el canal.

“No voy a estar en ‘El Gran Chef Famosos’ la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente”, expresó el chef.

A pesar de su salida, Bocchio se mostró optimista y orgulloso del impacto que el programa ha tenido en la audiencia peruana. “Me voy muy feliz de saber que en los mercados la gente habla de cortes de precisión, de técnicas, de fondos. Eso significa que el programa ha calado en la sociedad peruana, y eso me llena de satisfacción”, comentó.

Reacciones y especulaciones de su salida

La ausencia de Bocchio ha generado diversas reacciones en redes sociales. Exparticipantes del programa y seguidores han expresado su descontento y sorpresa por su salida. “Querido maestro, ha sido un verdadero lujo aprender mucho de ti en la temporada que participé. Supiste transmitir y contagiar tu pasión por la cocina en muchas personas”, escribió Tito Vega, exparticipante del programa.

Además, se han generado especulaciones sobre si su salida está relacionada con comentarios previos de Bocchio sobre temas sensibles, como su postura en contra del uso de baños inclusivos. Tras participar en un podcast cristiano, el chef recibió críticas en redes sociales, a lo que respondió defendiendo su derecho a la libre expresión.

Nuevos cambios en ‘El Gran Chef Famosos’

Con la salida de Bocchio, el programa ha introducido cambios en su jurado. Luciano Mazzetti, reconocido chef profesional, es el nuevo miembro del panel de jueces. ‘El Gran Chef Famosos’ se encuentra en su décima tercera temporada con una edición llamada ‘Extrema’, pero no tendría el apoyo que los productores habrían esperado.

La salida de Giacomo Bocchio de ‘El Gran Chef Famosos’ ha abierto un espacio para nuevos talentos en la televisión peruana, pero también ha dejado un vacío para muchos seguidores que apreciaban su presencia y conocimientos culinarios en el programa y que no estarían de acuerdo con su salida.

Los participantes de la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos: Extremo’ son: Franco Cabrera, Vania Bludau, Jano Baca, Patricia Alquinta, Gringo Marcos, Tula Rodríguez, Mateo Garrido Lecca, Olenka Zimmerman, Reimond Manco, Claudia Portocarrero, Miguel Arce y Mauri Stern. Hasta el momento eliminados han sido Olenka Zimmerman y cantante mexicano Mauri Stern.

