Metropolitano en crisis: usuarios expuestos a peligros por falta de mantenimiento en estación Naranjal

Se identificó varias observaciones en la estación Naranjal del Metropolitano, la cual se evidencia la falta de mantenimiento en uno de los espacios más concurridos. (Un informe de Clara Giraldo para Actualidad / Infobae Perú)

Viajar en el Metropolitano no solo puede ser estresante debido a las largas filas en horas puntas, sino también puede representar riesgos para los usuarios debido a la falta de mantenimiento que existe en algunas estaciones de este transporte público. Infobae Perú realizó un recorrido por el terminal Naranjal, uno de los espacios más concurridos y principales, donde se identificaron varias observaciones que podrían causar un accidente si no se atienden a la brevedad posible.

En el ingreso por la avenida Chinchaysuyo, específicamente donde los pasajeros llegan para tomar las rutas del Expreso 2, SXN o la B, se encuentra una caja de derivación que, el 18 de marzo, ya presentaba una apertura por uno de sus lados. Sin embargo, el 28 de marzo, en una nueva visita, la tapa que cubría este cajón ya no estaba, es decir, los cables estaban expuestos.

Riesgos en el Terminal Naranjal del Metropolitano: Cables expuestos y falta de mantenimiento| Foto: Andina/Infobae Perú

El presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, Raúl Herrera López, indicó que la falta de protección en los cables expuestos podría convertirse en un peligro significativo.

“Cuando uno tiene una instalación tan sensible como la parte de energía, debe tener un correcto mantenimiento y, ante un suceso como ese, debe ser reemplazada de inmediato. No tenemos fecha de cuándo se dañó la caja. Sin embargo, se puede apreciar el óxido en ella. Eso denota un incorrecto mantenimiento del equipo. Incluso se ve que, para poder cumplir con la Inspección Técnica de Seguridad, se han colocado unos letreritos pequeños de riesgo eléctrico a las cajas, simplemente para asegurarse de que las personas no se acerquen. Pero se ve que no hay mantenimiento ni inspección. De otro modo, no tendría óxido”, mencionó a Infobae Perú.

Asimismo, precisó que las instalaciones de sistemas eléctricos en espacios públicos o privados están reguladas por estrictas normas técnicas que buscan garantizar la seguridad de las personas y la durabilidad de los materiales. En caso de que no sea posible evitar que las cajas de derivación estén en áreas accesibles al público, las regulaciones exigen que estas estén protegidas de manera que no puedan ser abiertas.

Así se encuentra la infraestructura del terminal Naranjal del Metropolitano| Foto: Clara Giraldo

El ingeniero Herrera López también explicó que, cuando se reportan actos de vandalismo en alguna estación, como la rotura de vidrios, se colocan conos o barreras. Por ello, este mismo procedimiento debería aplicarse en situaciones como la descrita.

“Ante un riesgo eléctrico, con mayor razón deberían colocarlo de inmediato. Esto no debería depender de un ente central de mantenimiento. Bastaría que las personas que supervisan la estación en cuestión digan: ‘Oye, aquí hay un riesgo. Necesitamos alejar a la gente’”, agregó.

De la misma manera, Alberto Ramírez Erazo, ingeniero civil y docente de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI), enfatizó que las condiciones climáticas adversas podrían complicar la situación.

Alberto Ramírez Erazo, ingeniero civil y docente de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI), enfatizó que las condiciones climáticas adversas podrían complicar la situación.de una falta de mantenimiento| Foto: Clara Giraldo

“Una lluvia intensa puede inundar el terminal. Obviamente, va a ingresar el agua y llegará a la zona donde están los cables expuestos. Esto puede originar un cortocircuito y, obviamente, podría afectaría la salud e incluso la vida de los pasajeros”, advirtió.

En el seguimiento del recorrido en este terminal, también se detectó un hueco en el piso de la recta donde se encuentran los alimentadores, sin ningún aviso o barrera para los usuarios. Además, en la parte inferior de las estructuras se observa que están “oxidadas”. Para el docente de la UNI, quien nos acompañó a verificar cada espacio, se trata de “una falta de mantenimiento”.

“Eso es falta de mantenimiento, que es típico en toda infraestructura peruana. Falta de mantenimiento. Eso se resuelve con un buen raspado, con un buen esmerilado y la aplicación de su pintura respectiva. Bueno, ahí se hace un peritaje dependiendo de la profundidad de la corrosión y demás”, comentó.

El 1 de abril se subsanó el hueco en el piso que había permanecido sin atender desde el 26 de marzo| Foto: Clara Giraldo

Asimismo, indicó que para determinar desde cuándo no se le ha realizado un mantenimiento, se tendría que hacer un peritaje. El terminal Naranjal no ha sido la única estación con falta de mantenimiento. A través de X, un ciudadano alertó que el techo de la estación Central presenta signos de debilitamiento y podría colapsar en cualquier momento. Ante esto, recién la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) realizó los trabajos de reparación.

Usuario en X reportó el mal estado del techo de la estación Central| Foto: @martinlopez2040

Respuesta de la ATU

Infobae Perú se comunicó con la ATU, que mencionó que realizan “mantenimientos preventivos”. En cuanto a las imágenes difundidas por este medio, indicaron que se realizaron las intervenciones correspondientes.

“Una de las estaciones con mayor afluencia de usuarios es el Terminal Naranjal, por lo que, a pesar de realizar los mantenimientos preventivos, se presentan situaciones como las que se muestran en las imágenes. El equipo de respuesta rápida de Soporte y Mantenimiento mitiga estas situaciones conforme se identifican por el personal operativo o en respuesta a lo que nuestros usuarios nos remiten. Muchas veces, los mantenimientos deben esperar a ser realizados en las próximas horas, cuando la afluencia de usuarios es menor, para evitar obstaculizar la operatividad de la estación y/o terminal. Se adjuntan las imágenes de la reparación realizada a estos casos que se produjeron”, informaron.

Sin embargo, la caja de derivación fue reparada el 30 de marzo. Este arreglo se llevó a cabo dos días después de que se identificara la necesidad de intervención. Mientras tanto, el 1 de abril se subsanó el hueco en el piso que había permanecido sin atender desde el 26 de marzo.

Esta es la caja de derivación, donde se encuentran expuestos los cables. ATU realizó la reparación dos días después de la observación que realizó Infobae Perú| Foto: Clara Giraldo

Además, explicaron que los “mantenimientos preventivos integrales” consisten en el pintado, cambio de luminarias, luces de emergencia, pozos a tierra, mantenimiento de tableros eléctricos, baños, ascensores, escaleras eléctricas, bolardos, techos, señalética horizontal y vertical. Estos se realizan de manera semestral.

“Muchos de los casos de daños a la infraestructura y al cableado se presentan por negligencia, mal uso o acciones deliberadas de los usuarios”, aclararon e indicaron que “próximamente” se ejecutará un mantenimiento integral en el terminal.

¿Un mal diseño?

Por otro lado, el ingeniero de la UNI manifestó que también existen deficiencias en el diseño de esta estación, especialmente frente a las largas filas que deben hacer los usuarios. Señaló que se ha priorizado la cantidad sobre la calidad.

Aunque en ciertos momentos del día las filas son más manejables, el problema persiste y evidencia una falta de previsión en la planificación inicial del terminal. Como resultado, una persona puede demorar entre una a dos horas en llegar a su centro de labores, pasando más tiempo de pie que en el bus.

Asimismo, mencionó que el Metropolitano es una “mala copia” del sistema de transporte masivo Transmilenio de Bogotá, Colombia. Ramírez Erazo explicó que el bus se inspiró en un modelo de transporte que ya existía en Lima décadas atrás, conocido como el sistema de buses Ikarus, que operaba en la Vía Expresa. Sin embargo, no habría logrado “replicar las características positivas” de este sistema.

Las largas filas del Metropolitano es otra de las experiencias que deben enfrentar los usuarios

“Hicimos una mala copia y por eso casi todos los buses del Metropolitano carecen de ese problema. No hay aire acondicionado y, en época de verano, como ahora, viajar en estos buses es una tortura. [...] Acá lo que han priorizado es, de alguna manera, resolver el problema del transporte masivo y han recurrido a lo primero que han visto.”

El ingeniero de la UNI señala que debe ser prioridad resolver las largas filas que se forman cuando hay mayor demanda. Además, considera necesario que las concesionarias cuenten con buses con aire acondicionado.

A pesar de que el Metropolitano tiene uno de los pasajes más caros de Lima, los usuarios utilizan este servicio por necesidad debido a la caótica congestión vehicular en la capital. Este deterioro no solo afecta la seguridad, sino también la experiencia diaria de quienes utilizan este medio de transporte para desplazarse por la ciudad.