Metropolitano: ATU pide tomar acciones legales contra pasajero que desatornilló barandas del bus con taladro

ATU pide tomar acciones legales contra pasajero del Metropolitano. (Infobae Perú/Andina/X@ RogerAderly)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció sobre el incidente causó indignación en los usuarios del Metropolitano y que tuvo lugar el último jueves 13 de marzo. Un pasajero, captado en video, utilizó un taladro eléctrico para desatornillar las barandas del bus, mientras este transitaba con numerosos usuarios a bordo. El hecho ha generado una fuerte reacción tanto de las autoridades como de los usuarios del servicio, quienes han calificado este acto como un claro ejemplo de vandalismo.

La ATU, al enterarse del incidente a través de las redes sociales, solicitó de inmediato a las empresas concesionarias que operan el Metropolitano realizar una revisión exhaustiva de las unidades que habían terminado su servicio para identificar cuál había sido afectada. Tras las inspecciones pertinentes, la entidad confirmó que la unidad manipulada pertenece a la empresa Lima Bus Internacional y que esta cubría la ruta “C” en el horario en que ocurrió el incidente.

De acuerdo con un comunicado oficial de la ATU, la unidad afectada tiene la placa A20-740. Ante la gravedad de lo sucedido, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que enviaría un documento a Lima Bus para exigir que se tomen acciones legales por el daño a la infraestructura del vehículo. Además, se coordinó con la Procuraduría de la ATU para dar inicio a las acciones correspondientes, dado que el bus constituye un bien de la concesión.

ATU exige tomar acciones legales contra sujeto que desatornilló con taladro barandas del bus del Metropolitano. (Foto: X/@ATU)

ATU pide respeto a la propiedad privada

La ATU también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los ciudadanos que presencien hechos similares a que denuncien cualquier acto de vandalismo ante el personal del Metropolitano o, en su defecto, ante la Policía Nacional del Perú (PNP). A través de sus redes sociales, la entidad instó a los pasajeros a colaborar para evitar la destrucción de la propiedad pública, destacando que los actos de este tipo no solo ponen en peligro la seguridad de los usuarios, sino que también afectan la calidad del servicio que se brinda.

“Exhortamos a las personas a respetar la propiedad privada, y en caso de ser testigos de situaciones similares, denunciar el hecho ante el conductor o el personal de campo en las estaciones para tomar las acciones que correspondan”, indicó la ATU en su mensaje.

ATU se pronuncia ante incidente y pide a los usuarios respeto por la propiedad privada. (Foto: X/@ATU)

Indignante incidente en el Metropolitano

El video del acto de vandalismo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a un hombre manipular las barandas del bus mientras este circula con varios pasajeros a bordo. En las imágenes, el sujeto usa un taladro eléctrico para desatornillar varias piezas de la estructura interna del vehículo, causando asombro y sorpresa entre los pasajeros, quienes no dudaron en pedirle que se detuviera.

Uno de los testigos le grita al hombre: “Llama al chofer, amigo. Llama al chofer”, mientras observa cómo el pasajero sigue desatornillando las piezas del bus. El hombre, restando importancia a los reclamos de los otros usuarios, justificó su actuar, alegando que lo hacía para estar más “cómodo” durante su viaje.

(Vídeo: X)

Estoy velando por mi comodidad, porque no me gusta ir apretado como ustedes. Yo no estoy destruyendo, estoy sacando nada más. Quiero sacarlo porque al momento que voy a bajar va a estar difícil”, expresó el inconsciente sujeto, quien incluso se reía ante sus acciones.

La situación no solo expone el comportamiento irresponsable de un pasajero, sino que también pone en evidencia la falta de conciencia sobre los riesgos asociados con modificar la estructura de un vehículo en pleno trayecto. En caso de que el bus sufriera una frenada brusca o un accidente, las piezas desatornilladas podrían haber comprometido la seguridad de otras personas abordo.