Beto Ortiz pausa EVDLV para denunciar persecución y posible intervención de sus comunicaciones: “No me voy a ir, aunque me pongan 20 denuncias más”

Beto Ortiz señala que el colaborador eficaz Zamir Villaverde tiene conexiones con figuras clave del gobierno actual.

Los expedientes fiscales que enfrenta el periodista Beto Ortiz están guardados en una maleta de equipaje que él ha colocado en la sala de su casa, allá al fondo, y que esta tarde abre ante un lente de Infobae Perú para denunciar, por primera vez, lo que considera una persecución política. “Mira esto”, dice mientras toma uno de los folders y lo coloca sobre la mesa. “Te apuesto que los cabecillas del Tren de Aragua tienen menos denuncias que yo”.

Los casos fueron abiertos a raíz de las investigaciones realizadas por Beto A Saber, el programa que condujo hasta diciembre pasado. Sin embargo, uno en particular, relacionado con cargos de organización criminal, lo tiene especialmente preocupado, ya que días atrás, en medio de la censura del exministro del Interior Juan José Santivañez, Ortiz se enteró de que pudo ser allanado y eventualmente detenido. “Ahora que estoy en farándula, es más fácil que me agarren desarmado”, señala. La veintena de procesos legales que enfrenta lo ha obligado a hacer una pausa de El valor de la verdad y regresar a la orilla política.

¿Cuál de todas estas denuncias es la más grave?

Lo más grave y engorroso, en realidad, es tener como denunciante a Zamir Villaverde, que fue parte de la gavilla de corruptos de Pedro Castillo y, para salvarse, se acogió a la colaboración con denuncias falsas. Porque él, con el dinero que tiene, puede dedicarse a abrir carpetas fiscales si quiere todos los días, y todas las denuncias que presenta son acogidas de manera veloz. La pregunta es por qué, cuál es la verdadera influencia de este sujeto dentro de la esfera de poder. No nos olvidemos que él estuvo preso porque era parte de todo el andamiaje de corrupción del exministro (de Transportes) Juan Silva.

Bueno, es un colaborador eficaz

Pero es un colaborador trunco porque nunca presentó pruebas. Villaverde citó al propio penal de Ancón a toda la Comisión de Fiscalización del Congreso, que hizo una sesión por primera vez en una cárcel. ¿Y qué dijo? Que hubo fraude electoral y que quien ganó las elecciones fue Keiko Fujimori y como segundo quedó ‘Porky’ (Rafael López Aliaga). ¿Y dónde está la corroboración de eso?

Beto Ortiz menciona la posibilidad de que su trabajo como periodista sea atacado, ya que los fiscales podrían intentar acceder a sus fuentes.

¿A partir de qué momento te denunció?

Nosotros lo seguimos desde 2018. Ahí comienza mi batalla con este personaje, que una vez que yo ya había salido de ATV, permanentemente me mandaba mensajes. ‘Señor Ortiz, usted sigue viviendo en la calle tal, en tal departamento, porque le quería llevar un regalo’. Yo sabía que él trabajaba para Renzo Reggiardo. Llamé a Renzo y le dije: ‘Zamir Villaverde trabaja para ti’. Y él me dijo: ‘sí, me apoya en la campaña con camionetas y con personal, no sé qué‘. Le dije: ‘mira, me está pasando esto; si él trabaja para ti, yo quiero hablar con él porque no puedo vivir en este plan’. Y Renzo nos sentó en una mesa. Es así como lo conozco en persona. Ahora, que ya sabemos quién es, a Renzo Reggiardo le molesta sobremanera que yo lo mencione, pero es la verdad. Y él lo sabe.

Zamir pone en escena pública a Yaziré Pinedo. Entiendo que, a partir de lo que ella dijo (y luego se retractó), parte la denuncia por organización criminal que enfrentas

Yaziré dijo que se armó un complot contra el expremier Alberto Otárola cuando se difundieron los famosos audios de los gatitos. En ese complot, según dijo, estaba César Figueredo, Nicanor Boluarte y el expresidente Vizcarra. Meses después, en Panorama salió a decir que ese complot nunca existió. Es decir, salió a decir ‘borre, borre, borre, otra vez voy a empezar de nuevo’. Y contó otra historia porque, según ella, la amenazaron y coaccionaron. ¿Quién le puede creer a una persona así? Ese testimonio es tomado como base para formular esta denuncia, que es absolutamente un mamotreto de organización criminal, donde solamente en la cabeza de alguien como Zamir Villaverde puede caber que la lideresa de esta supuesta red sea la presidenta y los brazos armados, legales o informativos, Roxana Cueva, yo, Harvey Colchado, Otárola, y todos los que se le ocurrieron en su delirio.

Cuando mencionaste las influencias de Zamir, ¿a qué te refieres?

Es muy extraño que un sujeto que ha estado en la cárcel en múltiples oportunidades, que tiene más de 80 denuncias después de haber sido puesto en libertad, que no cumplió con corroborar sus delaciones, recupere automáticamente el control de su empresa de seguridad, la misma que el Estado le había quitado por estar involucrado en un escándalo de corrupción. Él decide, porque tal es su delirio, que quiere ser candidato y dice que va a postularse, que quiere ser congresista o de repente más, y organiza una gira por los medios. O sea, un asaltante de pizzería convicto y confeso se convierte en experto en seguridad ciudadana que sale en generosos programas. Villaverde, al igual que Andrés Hurtado, tiene una serie de conexiones con el poder político actual. Anatoly Bedriñana, que ha sido su mano derecha, es hoy el secretario general del Ministerio del Interior, fue jefe del gabinete de asesores de Juan Silva, trabajó codo a codo con el exministro Santiváñez y ha sido ratificado por el nuevo ministro del Interior. Lo mismo podemos decir de Lizandro Quiroga, que es un ex policía al que Villaverde intentó poner como jefe de la Sucamec y casi lo logra. Quiroga, gerente de operaciones de Centinel (propiedad de Zamir), es hoy profesor de la Escuela de Policía Nacional. O sea, la mano derecha de un asaltante es maestro de policías. ¿Cuál es el poder, el arma, el secreto?

El periodista considera que parte de estas denuncias están diseñadas para crear una "cortina de humo", mientras se desvían temas relevantes de la política peruana.

Has mencionado que Zamir utilizó a Yaziré Pinedo

Porque la lleva a una fiscalía y me denuncia por acoso. La lleva a otra fiscalía y me denuncia por violencia contra la mujer, la lleva a otra y me denuncia por difamación y así sucesivamente. Y todas las denuncias se admiten inmediatamente, como la que acogió un fiscal delirante por organización criminal. La responsable principal de todo esto es la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que es una decepción y una vergüenza. Espinoza, que se toma vacaciones en el peor momento de la violencia urbana, muestra un nulo criterio al gestionar denuncias gravísimas interpuestas por delincuentes comunes. La presidenta es investigada por la fiscal de la Nación por iniciativa de un asaltante, de un corrupto, de un exconvicto. ¿En qué país sucede una cosa así? Y la señora no toma ninguna medida para que el Ministerio Público no dé vergüenza acogiendo estos mamarrachos judiciales. Lamento que lo haya venido después de Zoraida Ávalos o Patricia Benavides haya sido peor.

Por esta denuncia de organización criminal, hace unos días comentaste que ibas a ser objeto de un allanamiento

El día de la censura al ministro Santiváñez corrió por las redacciones ese rumor. Hubiera sido la cortina de humo perfecta que allanen a Rosana Cueva y a Beto Ortiz, mientras me está yendo bien en televisión. Hubiera sido maravilloso armar un show, entrar a mi casa, sacarme en pijama o en bóxer, llevarse mi laptop y teléfonos y armar el gran escándalo y convertirme en culpable de todos los males del país. A Rosana y a mí nos denuncian por tráfico de información. Un fiscal sensato archivó ese extremo porque no tiene ningún sentido. Nosotros no traficamos nada. Nosotros trabajamos con información. Sin embargo, ha habido otro fiscal que ha abierto la carpeta de organización criminal. Se llama Víctor Raúl Luna Castillo. Es el titular de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado. Y lo que él plantea en esta apertura de carpeta es que se inicien las declaraciones indagatorias y se inicien las diligencias a cargo de la Policía. Le exhorta a que solicite cualquier medida limitativa de derechos de los investigados. Es decir, pueden allanar, intervenir el teléfono, quitar el teléfono, levantar el secreto bancario y de comunicaciones. Para un periodista esto es un atropello, porque significa que voy a enterarme de quiénes son tus fuentes. Este fiscal le ha dicho a la Policía: ‘puedes rebuscarle todo’. ¿Y quién es la Policía? El señor Óscar Arriola.

Arriola también te ha denunciado…

Estoy entre la sartén y el fuego. Yo lo investigué en el caso Chibolín, y él también me ha puesto una querella. El general Arriola, probablemente el próximo director general de la PNP, me ha puesto una querella ante el Poder Judicial, siendo una autoridad en el poder. Entonces, por investigar a Zamir y Chibolín, termino jaqueado por el Estado. Y acá volvemos a la matriz: Patricia Benavides. ¿A qué partido es adepta?

¿Al Apra?

Todo su entorno es de una facción del Apra. Nosotros no la investigamos por molestar al Apra, donde tengo grandes amigos, sino porque la señora incurrió en un caso de corrupción que la dejó sin el puesto. Entonces, hay sangre en el ojo. En la señora Benavides y en su gente que todavía pelea para que vuelva la Fiscalía; en el señor Chávez Cotrina, a quien denunciamos por reunirse con Zamir; en el general Arriola. Todos estos personajes tienen poder en este momento. Son personajes claves en el gobierno de Dina Boluarte que hemos fustigado. Dina estaría feliz con una cortina de humo que me utilice. Nosotros hemos denunciado el crimen de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso. ¿Hay algún detenido? No. Y son todos del partido de Acuña, oh, casualidad. Cuando ya se había enfriado, volvimos a poner en la palestra el tema de las cirugías y el doctor Cabani, que ahora está denunciado.

"Dina Boluarte estaría feliz con una cortina de humo que me utilice", dice el periodista en entrevista con Infobae Perú.

Se vocea que estaría acogido a la colaboración eficaz…

Fantástico, pero ya está investigado. Y mira todo el tiempo que ha pasado. Entre ellos se blindan, entre ellos se protegen. Como yo ahora estoy fuera de un programa periodístico, vienen todos en mancha al cargamontón, como la jueza Paola Valdivia (suspendida jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima a raíz del caso Chibolín) y el empresario Fernando Pazos (vinculado al entramado de corrupción de la empresaria Sada Goray).

¿Y qué te queda ahora?

Es curioso, porque en 2003, cuando Alejandro Toledo estaba en el poder, tuve que irme del país. Hoy Toledo está en prisión. Años después, con Pedro Castillo, también decidí irme. Ahora, Castillo está en la cárcel y su familia está en México, el país donde me exilié. A mis 57 años, he llegado a la conclusión de que no soy yo quien tiene que irse. Esta vez no, no soy un ladrón, no vivo de robarle al Estado, no tengo por qué escapar. No me voy a ir, aunque me pongan 20 denuncias más.