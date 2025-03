Cuatro policías rastrearon a Andrea Vidal antes de su asesinato: nuevas pistas sobre la investigada red de prostitución en el Congreso

Informe de necropsia de Andrea Vidal. Foto: composición Congreso de la República

Cuatro agentes de la Policía Nacional (PNP) buscaron, entre septiembre y octubre del año pasado, información personal de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, cuyo crimen a finales de 2024 destapó una presunta red de prostitución en el Congreso.

Según un informe difundido este viernes en Hildebrandt en sus trece, que cita fuentes oficiales, la investigación ha puesto bajo la lupa a este grupo de policías que accedieron a sus datos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Uno de estos efectivos es el teniente Marcos Túpac Meza, quien previamente estuvo involucrado en el feminicidio de Sheyla Cóndor, cometido por el policía Darwin Condori en noviembre del año pasado, al presuntamente haber alertado al agresor sobre la investigación de ese caso.

Túpac Meza consultó los datos de Vidal el 18 de octubre a las 10:45 de la noche, pero, al ser interrogado por el semanario, dijo no recordar dicha acción. “De manera particular, no la conozco. Yo he sido jefe de investigaciones, he consultado a muchas personas. Puede haber sido parte de una investigación o de un control de identidad”, señaló.

Fuente: Milagros Leiva / Willax

Otro de los policías bajo sospecha es Jesús Fernández Meléndez, suboficial de trata de personas, quien buscó la información de la abogada el 23 de septiembre a las 7:18 de la noche, siempre según el informe. Al ser contactado por la revista para consultarle sobre su relación con el caso, Fernández Meléndez respondió de manera evasiva: “No me acuerdo, tengo que hacer memoria”, antes de cortar abruptamente la comunicación.

Las mismas fuentes informaron que el principal sospechoso en la investigación es Rodrigo Falcón, quien mantenía una relación con la exfuncionaria del Legislativo. Sin embargo, aseguran que el caso parece estar condenado a la impunidad debido a una serie de reveses. Por ejemplo, los agentes no han logrado identificar los vehículos involucrados ni el número exacto de personas que participaron en el ataque.

La única cámara de seguridad cercana al lugar del asesinato, ubicada en la Municipalidad de La Victoria, estaba inoperativa desde enero de 2024. Aparentemente, los sicarios conocían este detalle y eligieron el lugar sabiendo que no serían grabados. La oscuridad de la noche y las cámaras de seguridad privadas, que no han aportado imágenes claras, complican aún más la resolución del caso.

Fuente: Punto Final

El hallazgo más relevante hasta el momento es un automóvil sospechoso que circulaba cerca de la casa de Falcón minutos antes y después del crimen. Este vehículo, con una placa falsa, fue visto en diversas ubicaciones clave, incluida la avenida Paseo de la República, a solo cinco minutos del lugar del asesinato. “Sabemos que desde la casa del enamorado la empezaron a seguir. Puede ser desde antes, pero aún estamos trabajando en eso”, comentó uno de los investigadores a la revista.

Material entregado

Una de las piezas clave para desentrañar el asesinato de Vidal podría ser su celular privado, pero acceder a su contenido sigue siendo una tarea imposible por el momento. La Policía carece del software adecuado para desbloquear el iPhone 14 de la abogada. La herramienta que posee la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología no es capaz de vulnerar el sistema de seguridad del dispositivo, mientras que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que cuenta con un programa más sofisticado, tiene las licencias vencidas.

El semanario reveló que la madre de Vidal entregó a las autoridades la laptop y la tableta que empleó su hija. Sin embargo, ambos dispositivos, también de la marca Apple, también resultan difíciles de analizar. Testigos citados por los agentes, en su mayoría trabajadores del Congreso, han optado por negar que haya ocurrido “algo fuera de lo común” en la Oficina Legal y Constitucional, cuyo exjefe, Jorge Torres Saravia, es el principal implicado en la presunta red de prostitución.

No obstante, la revista señala que el próximo miércoles 2 de abril, la Comisión de Fiscalización del Congreso presentará un informe en el que se negará la existencia de cualquier red.