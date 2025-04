Parlamentaria Katy Ugarte solicita a titular del Midis responder ante el Congreso por escolares intoxicados en Piura

Congresista Katy Ugarte solicitó que se cite a la ministra Leslie Urteaga del Midis para que responda por intoxicación a escolares en Piura. (Foto: Infobae Perú/Captura RPP/Agencia Andina)

Esta mañana, más de 80 niños del colegio Elvira Castro de Quirós, ubicado en Piura, fueron hospitalizados luego de sufrir intoxicación tras consumir pescado enlatado distribuido a través del programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma). Ante este incidente, la congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales, exigió que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, comparezca ante el Congreso para responder por lo sucedido.

La intoxicación alimentaria en los escolares de Piura se registró hoy, jueves 3 de abril, cuando los niños comenzaron a presentar malestares estomacales tras consumir el alimento proporcionado por el programa social del Midis. El caso ha generado gran preocupación, no solo por la cantidad de afectados, sino también por la posible falta de control de calidad en los productos entregados a las instituciones educativas dentro de este programa.

La congresista Katy Ugarte se pronunció de forma contundente frente a los hechos ocurridos en Piura. Durante una declaración a RPP, la legisladora cuestionó la gestión del programa Wasi Mikuna y exigió una respuesta clara de parte de la ministra Urteaga.

Solicita presencia de la ministra Ugarte en el Congreso

“La ministra tiene que venir al Congreso sobre esta situación tan delicada, porque no podemos permitir que niños sigan intoxicándose y no podemos jugar con la salud de la niñez”, afirmó Ugarte, quien enfatizó la gravedad de la situación. La congresista hizo hincapié en que la salud de los escolares no puede ser comprometida debido a una mala administración.

“Es alarmante que en nuestro país jueguen con la salud de los escolares. Eso quiere decir que no hay un control de calidad de los alimentos que se siguen distribuyendo a nivel de estos programas sociales”, agregó. La parlamentaria indicó que este viernes 4 de abril viajará a Piura para investigar lo acontecido con los menores.

Investigación y medidas

La presidenta de la Comisión Investigadora en torno a los Programas Sociales anunció que tomará medidas para esclarecer las causas del incidente. “Voy a viajar a Piura este viernes para recabar información directamente en el colegio Elvira Castro de Quirós”, detalló para el citado medio. A través de este viaje, Ugarte espera poder obtener detalles más específicos sobre el origen del problema y las condiciones en las que los alimentos fueron entregados a los niños.

Asimismo, la congresisista indicó que no permitirá que nuevos casos de intoxicación se repitan en otras regiones del país. “No permitiré que un niño más siga intoxicándose, porque esto está pasando en varias regiones”, agregó.

El caso de los escolares intoxicados no ha pasado desapercibido en el Congreso. El parlamentario Eduardo Castillo también se pronunció respecto a la situación y solicitó que la Comisión de Fiscalización cite a los ministros Leslie Urteaga y Morgan Quero (ministro de Educación) para que den explicaciones sobre los casos de intoxicación.

Proovedor de enlatados defiende su producto

El grave indicente de intoxicación causó alarma en al comunidad y los padres de familia del coeglio Elvira Castro de Quirós. No obstante, la empresa aseguró que sus productos cumplen con los estrictos estándares de calidad establecidos, sugiriendo que el problema podría radicar en el almacenamiento.

La pesquera Karsol, encargada de proveer las conservas de pescado al programa Wasi Mikuna, emitió un comunicado en el que defendió la calidad de sus productos, asegurando que estos cumplen con rigurosos controles de calidad. John Castillo Carranza, jefe de la planta de la pesquera, señaló en una entrevista con RPP que la empresa recibe materia prima fresca, adecuada para el consumo humano, y que los procesos de fabricación son certificados por laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y la Autoridad Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Más de 80 escolares resultaron intoxicados presuntamente luego de consumir productos de la empresa pesquera Karsol. (Foto: FB/@RPNoticiasPeru)

Castillo explicó que las conservas implicadas en el incidente forman parte de un lote distribuido en marzo a la región norte del país. Aunque no especificó la cantidad exacta de productos entregados, mencionó que una vez que los productos son certificados, se considera que están aptos para el consumo. Nosotros cumplimos con todos los estándares de calidad. Tendríamos que analizar las condiciones de almacenamiento: temperatura, sombra, humedad”, afirmó para el citado medio.