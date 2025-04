Escándalo en Wasi Mikuna: presentan moción de interpelación contra titular del Midis por intoxicación masiva en Piura

Ministra Leslie Urteaga será citada al Congreso. (Foto: Infobae Perú / Andina / X)

La congresista Sigrid Bazán del Bloque Democrático Popular ha presentado una moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Leslie Urteaga) ante el Congreso de la República, a consecuencia de una intoxicación masiva ocurrida en la institución educativa Elvira Castro de Quirós en Piura. La parlamentaria exige una respuesta urgente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por la falta de garantías de seguridad en los alimentos distribuidos a los estudiantes del programa Wasi Mikuna, conocido previamente como Qali Warma.

“¡Midis tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma)! ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares!”, señaló la parlamentaria de izquierda en una publicación de X, antes conocida como Twitter.

La congresista subrayó que es inadmisible que, a día de hoy, no se pueda asegurar la inocuidad de los alimentos destinados a los escolares en el marco de un programa del Estado.

Suspenden entrega de alimentos de Wasi Mikuna. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Como se sabe, la mañana de este 3 de abril, alrededor de 80 menores del nivel secundario de la mencionada escuela comenzaron a mostrar síntomas de intoxicación tras consumir alimentos provenientes de Wasi Mikuna. Los menores presentaron vómitos y ronchas en la piel, lo que obligó a su traslado a centros de salud de la región para recibir atención médica inmediata.

Este hecho ha provocado la reacción de diversos sectores, que cuestionan la seguridad alimentaria de los productos distribuidos por el programa estatal, el cual tiene la responsabilidad de garantizar que los alimentos entregados a miles de escolares en todo el país sean aptos para el consumo. A pesar de la gravedad de la situación, el Midis no ha emitido hasta el momento una explicación clara sobre el origen de la intoxicación ni sobre las acciones preventivas para evitar que situaciones similares se repitan.

A través de la interpelación, la congresista Bazán busca que la ministra Urteaga rinda cuentas sobre la gestión del programa y responda por las posibles fallas en los controles de calidad y seguridad de los alimentos distribuidos a los escolares. Para la parlamentaria, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado es preocupante y representa una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.

NOTICIA EN DESARROLLO...