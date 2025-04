Curso gratis de Excel, marketing digital, entre otros: conoce el link de la inscripción y los horarios

Gerente de Sporting Cristal mandó firme mensaje a hinchas tras derrota con Palmeiras por la Copa Libertadores 2025: “Nos duele” Gustavo Zevallos analizó la respuesta del equipo pese a que no consiguió sumar puntos como local en el estreno del torneo internacional

Personas que no sean enfermeras y usen el uniforme distintivo podrían ser condenados a prisión El dictamen fue aprobado con 85 votos a favor, una abstención y ninguno en contra. El documento sostiene que una persona que no haya estudiado la carrera puede que no tenga habilidades y conocimientos necesarios para brindar una atención médica de calidad