Karla Tarazona revela cómo se llevan sus hijos con Pamela Franco: “A veces uno los pone entre la espada y la pared”

Karla Tarazona habló sobre la relación de Pamela Franco con sus hijos | Janet Barboza Viral Y Real

Karla Tarazona brindó una sincera entrevista en el canal de YouTube de Janet Barboza, donde habló abiertamente sobre su reconciliación con Christian Domínguez, y compartió detalles sobre su relación con Pamela Franco, la expareja del cantante de cumbia. En la conversación, la presentadora de ‘Préndete’ reveló que ambas han logrado establecer una relación cordial, especialmente por el bien de sus hijos, quienes, al ser medio hermanos, tienen que convivir constantemente debido a los lazos familiares.

La conversación comenzó cuando Karla Tarazona explicó que, en su momento, cuando Pamela Franco era pareja de Christian Domínguez, ella decidió que la cumbiambera conociera a sus tres hijos: dos de ellos fruto de su relación con Leonard León y el último, Valentino, hijo de su romance con el cantante. La presentadora enfatizó la importancia de crear un ambiente sano y armonioso para los niños, a pesar de las circunstancias complicadas de las relaciones sentimentales entre los adultos.

“Con ella siempre hubo una relación cordial. Me recomendaron que lo correcto era presentarle a Valentino para que él vea que tenemos una bonita relación y que no hay problemas. Porque a veces uno pone a los niños entre la espada y la pared. Yo no quería poner en esa situación (incómoda) a mi hijo. Nos encontramos en un restaurante, se la presenté a los tres. Ella ha salido con mis hijos. Eso es lo correcto y lo aprendes con el tiempo”, explicó Karla Tarazona, demostrando su madurez y disposición para manejar la situación de la mejor manera posible por el bienestar de sus hijos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen un hijo en común, pero el cantante tiene una relación cercana con los pequeños de Leonard León | Captura Panamericana TV

Además, Karla Tarazona comentó que su hijo menor, quien tiene 9 años, sigue teniendo contacto con Pamela Franco debido a su vínculo con la hija pequeña de Christian Domínguez, María Cataleya. La relación entre ambos niños se mantiene fuerte, ya que, como medio hermanos, comparten un lazo irrompible. Al respecto, la figura de Panamericana TV agregó:

“La relación que ella (Pamela) ha tenido con mi hijo está bien, nunca me ha parecido mal. Ellos han salido porque ella ha sido la pareja de su papá en su momento. Ahora hay un lazo de su hija con mi hijo, ellos siempre van a ser hermanos. Entonces, como papás tenemos la responsabilidad de que ellos sepan que entre nosotros haya una buena relación”.

En cuanto a su postura sobre los conflictos entre Pamela Franco y Christian Domínguez, la conductora fue clara al señalar que, desde la ruptura de la pareja, ha evitado hablar públicamente sobre el tema para proteger a sus hijos, quienes aún le tienen cariño a la actual pareja de Christian Cueva debido al tiempo que compartieron juntos en el pasado.

Karla Tarazona prioriza el bienestar de sus hijos y evita conflictos públicos con Pamela Franco | Captura Youtube

“Eso es estabilidad emocional, que ellos no vean que uno está peleándose. Por eso, yo públicamente evito hablar de ella, no me interesa tocar temas de ella, haya sido lo que haya sido. En mi posición, el que yo haga un comentario de algo siempre se tomará de otra forma, entonces yo no quiero eso. Yo ahora me tomo mi té de tilo, me relajo y me siento, él (Christian) que tiene que solucionar sus temas es él. Más allá no me meto porque es un tema de ellos, yo veo por lo mío. Prefiero llevar la fiesta en paz por el bienestar emocional de mi hijo”, sentenció.

Karla Tarazona sueña con una hija

Por otro lado, Karla Tarazona compartió su deseo de convertirse en madre por cuarta vez, con la esperanza de finalmente tener una hija. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no está buscando embarazarse de Christian Domínguez, su expareja, ya que tiene responsabilidades económicas que cumplir con sus tres hijo. También por su experiencia anterior buscando concebir fue emocionalmente desgastante.

“Es una gran responsabilidad económica y emocional. Mi Valentino tiene 9 años y pienso ‘¿empezar de cero?’. Lo haría si me dicen si será mujer. Lo he conversado con Christian y a él le encantaría, pero es un chambón. Además, me quedé con el sin sabor de la experiencia anterior que fue traumática. No saben lo desgastante emocional que es. Pasar por todo eso de nuevo, tendría que pensarlo muy bien”, señaló la conductora de ‘Préndete’.

Karla Tarazona reveló su deseo de ser madre por cuarta vez.