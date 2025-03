Christian Domínguez responde furioso a Pamela Franco: “Ya que me dejen, se ha equivocado de persona”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El cumbiambero Christian Domínguez no pudo más y mostró su molestia tras los comentarios de Pamela Franco en el podcast de YouTube ‘Doble Sentido’. En dicha entrevista, Franco le había exigido que “tenga los… bien puestos” y salga a aclarar su relación, especialmente después del ampay ocurrido en el ‘auto rana’.

Ante estas expresiones, el cantante de cumbia decidió responder para las cámaras de Magaly TV, La Firme este 11 de marzo, dejando claro su malestar.

“Ya que me dejen de j....”, fueron las primeras palabras del empresario al referirse a la situación con la madre de su última hija. Esta declaración se dio un día después de que la cantante, en su entrevista, instara al cumbiambero a dar explicaciones públicas sobre su relación, la cual había sido puesta en duda a raíz del ampay Mary Moncada.

Franco había afirmado que si Domínguez realmente estaba dispuesto a aclarar la situación, debía “tener los… bien puestos” para hacerlo. En entrevista para Magaly TV, Domínguez no dudó en responder. Con un tono visiblemente molesto, declaró: “Ya que me dejen de j.... No soy tonto útil de nadie. No teníamos que hablar a la prensa de nosotros, es un acuerdo que tenemos”.

Christian dejó claro que él y Pamela habían llegado a un acuerdo previo de no tratar sus temas personales en los medios, y consideraba injusto que ahora se le presionara para hablar públicamente de algo tan privado.

Sin embargo, Domínguez no se detuvo ahí y continuó su descargo, visiblemente alterado por los comentarios de Franco. “Ahora dicen que tenga los… para yo salir a aclarar. Yo ya los tuve, yo los tengo y ella lo sabe. Yo salí y puse el pecho, yo afronté todos mis errores”, señaló. El cumbiambero destacó que había sido él quien enfrentó los problemas de su relación con la cantante de forma pública en el pasado, enfrentando las críticas y comentarios. Para él, el llamado de Franco no solo era innecesario, sino también una falta de respeto.

Además, Domínguez consideró que Pamela Franco se estaba “equivocando de persona”, pues para él, este tipo de comentarios y presiones no correspondían a la situación que ambos atravesaban. En su intervención, dejó claro que no era alguien que estuviera dispuesto a ser manipulado o usado como herramienta para resolver conflictos mediáticos que no le correspondían.

A pesar de que Christian Domínguez había aceptado sus errores en esa ocasión y había enfrentado las consecuencias, parece que Pamela Franco esperaba una nueva aclaración de su parte para dar por zanjado el asunto. Sin embargo, Domínguez no ve la necesidad de seguir en esa línea, ya que considera que todo ya estaba claro desde su primer descargo.

En su intervención, Christian Domínguez reiteró su frustración al sentirse presionado por las declaraciones de Franco, quien, a su juicio, parecía olvidarse de los acuerdos que habían establecido como pareja. Para el cumbiambero, hablar sobre su vida personal en los medios de comunicación no era algo que quisiera seguir haciendo, especialmente cuando ya había enfrentado las consecuencias de sus errores.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

Pamela Franco intervino con furia y dejó claro que aunque Christian Cueva asumiera su responsabilidad, ella también esperaba una actitud de responsabilidad por parte de Domínguez como padre. “El papá de mi hija también debería salir y tenerlos bien puestos porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe lo que hemos vivido durante la relación y cómo me he portado yo con él, cómo he sido como madre, como mujer en mi casa, con él”, afirmó Franco con convicción.

A lo largo de su intervención, se mostró indignada por cómo se había comportado el cantante de cumbia durante su relación y cómo, a pesar de sus esfuerzos y sacrificios como madre, las decisiones y acciones de él no habían sido respetuosas con ella.

La cantante no dudó en responder con firmeza. “Las manos, sí, se las está lavando. Y se bañó. Y sabe él”, expresó, dando a entender que el cumbiambero estaba buscando una forma de desvincularse de la responsabilidad, pese a las implicancias de sus actos.

Pamela también hizo referencia a una de las últimas conversaciones que tuvieron, en la que, según su relato, Cristian Domínguez no abordó la situación de manera adulta ni responsable. “Me hubiese gustado que se sentara y dijera: ‘Sabes qué, esto, esto está bien’”, dijo, claramente molesta por la falta de comunicación y madurez de su expareja.

