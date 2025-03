Karla Tarazona encara a Melissa Klug tras confesiones en ‘EVDLV’ y pide que cuente la verdad: “Las fechas no coinciden”

Karla Tarazona aclara la versión de Melissa Klug en El Valor de la Verdad | Panamericana

Tras las recientes declaraciones de Melissa Klug en El Valor de la Verdad, en las que reveló que Karla Tarazona fue la fuente de información sobre el romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco, la conductora de Préndete salió al frente para corregir los hechos y desmentir las versiones presentadas en el programa de Beto Ortiz.

En El Valor de la Verdad, Melissa Klug explicó que Karla Tarazona le había comentado sobre el romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco cuando ambas trabajaban juntas en televisión, y que incluso le sugirió que compartiera esa información con Christian Cueva.

Karla Tarazona desmiente las declaraciones de Melissa Klug

Karla Tarazona fue tajante al desmentir dicha versión. Durante su programa en vivo, la conductora dejó claro que nunca le había dado esa sugerencia a Melissa Klug, y relató que fue la propia influencer quien le pidió el dato, y que no partió de la iniciativa de la conductora de TV.

Karla explicó que Melissa la contactó en 2019 para preguntarle sobre los rumores que circulaban acerca de la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco.

Karla Tarazona encara a Melissa Klug por mencionarla en El Valor de la Verdad.

“Cuando uno va a contar algo, cuentas las cosas como son. Quiero interpretarla y quiero pensar que de repente, con los años, las personas confunden la fecha o los nervios. La verdad es esta. Yo trabajé si es cierto, con ella en el año 2018, en un programa que se transmitía en Willax TV, que se llamaba ‘Trapitos al aire’. Cuando sucede la salida de Christian con la mamá de su hija fue en el año 2019. Mucho tiempo después, porque el programa no llegó ni al año. Se termina el programa y cada uno sigue su rumbo. En el 2019, a fines de año, es cuando se desata eso”, indicó Karla Tarazona, explicando que Melissa debió referirse a Válgame, cuando ya no trabajaban juntas, pero eran muy amigas.

“Cuando ella me pregunta sobre los rumores, porque en esa época había rumores en el canal que Christian salía la mamá con su hija. Yo le dije, ‘sí, pues, es verdad. La gente está comentando eso, pero déjame averiguarte. Le dije, como buena chismosa. Le pregunté a la fuente (a Christian Domínguez) porque nos llevábamos super bien. A lo que él me dice, ‘sí es verdad’. Entonces, yo le llamo a Melissa y le digo, es verdad, están saliendo. Me preguntó, ¿estás segura? Y me contó otras cosas que no las voy a contar”, relató Tarazona.

Karla Tarazona hace aclaración sobre declaraciones de Melissa Klug en EVDLV. Préndete

Es en esta conversación, Melissa Klug le dice que le va a contar a una persona que quiere saber ese dato. “Apuéstale que le vas a ganar”, le respondió Karla, dejando claro que no sabía nada sobre Christian Cueva y los “entripados” que tenía con Pamela Franco. “No conozco a Cueva. Es imposible que yo le haya dicho a Melissa que le cuente nada a él”, remarcó.

En la emisión del 31 de marzo, Karla Tarazona aseguró, una y otra vez, que nunca partió de ella contarle la situación de Pamela Franco con Christian Domínguez, tal como lo dijo en El Valor de la Verdad. “Yo fui quien le preguntó directamente a Christian Domínguez, y él me dijo que sí estaban saliendo. Luego yo se lo conté a Melissa, pero eso fue porque ella me preguntó, ella me insistió”, explicó.

“No coinciden las fechas”

Visiblemente incómoda por la situación, Karla Tarazona lamentó verse envuelta en un asunto que considera parte de su pasado, el cual prefiere dejar atrás. Con un tono firme, la conductora de Préndete dejó en claro que no tiene ningún interés en ser parte de esta controversia.

“Yo no tengo vela en ese entierro. Si vas a contar algo, cuenta cómo es. Las fechas no coinciden”, enfatizó Tarazona, aceptando que estaba decepcionada de su entonces amiga Melissa Klug. “Asumo que le habrán mandado a preguntar. yo no lo conozco a él. Quiero interpretar que hay confusión de fechas. Yo que detesto que me metan a estas cosas”, sentenció.

Melissa Klug sobre coqueteo de Christian Cueva: “Nunca hubo nada entre nosotros”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV