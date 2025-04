El autismo no es algo que deba ser “curado”, sino una manera distinta de vivir y experimentar el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En nuestro país, durante el 2023, se registraron 77.678 casos de autismo, de los cuales el 79 % son varones y el 21 % mujeres, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa). Ante estas altas cifras, dicha institución impulsa la detección e intervención temprana del autismo, especialmente en niños y niñas.

En los últimos años, los avances en el ámbito médico y científico han permitido un mayor entendimiento sobre el autismo, desafiando viejos mitos y combatiendo prejuicios que aún perduran en la sociedad. Cada vez se cuenta con más información sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que ha permitido identificar mejor las necesidades y capacidades de las personas con autismo, además de generar un enfoque más inclusivo y respetuoso.

Sin embargo, a pesar de estos avances, una de las creencias más comunes sigue siendo que el autismo es una enfermedad, cuando en realidad se trata de una condición neurobiológica que forma parte de la diversidad humana.

Por ello, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril; es fundamental comprender que el autismo no es algo que deba ser “curado”, sino una manera distinta de vivir y experimentar el mundo.

¿Por qué el autismo no es una enfermedad sino una condición?

Las personas con TEA tienen una forma diferente de procesar la información, lo que influye en su comportamiento, habilidades sociales y comunicación (Listín Diario)

El autismo, o Trastorno del Espectro Autista (TEA), no es una enfermedad, sino una condición neurobiológica que afecta el desarrollo del cerebro. Las enfermedades suelen ser condiciones temporales o crónicas que involucran una alteración patológica en el cuerpo o la mente, con un comienzo claro y, generalmente, un tratamiento dirigido a erradicar la alteración. En cambio, el autismo no es algo que pueda desaparecer o curarse; es una característica inherente al individuo. Las personas con TEA tienen una forma diferente de procesar la información, lo que influye en su comportamiento, habilidades sociales y comunicación, pero esto no implica que haya algo “enfermo” en su sistema.

En lugar de ver el autismo como una enfermedad, es más apropiado considerarlo como parte de la variabilidad natural de la humanidad, similar a otras condiciones o características como la dislexia o la sinestesia. Estas variaciones no requieren una cura, sino comprensión, apoyo y adaptaciones para que las personas puedan participar plenamente en la sociedad. Reconocer el autismo como una condición también promueve un enfoque más inclusivo, en lugar de uno que se base en la estigmatización y la exclusión.

¿En qué consiste el Trastorno del Espectro Autista (TEA)?

Las personas con autismo pueden desarrollar intereses intensos y profundos en ciertos temas o actividades (Europa Press)

El TEA es una condición que afecta la forma en que una persona percibe y se relaciona con el mundo. El término “espectro” refleja la amplia variedad de experiencias y síntomas que pueden presentar las personas con TEA. Los individuos pueden experimentar el autismo de diferentes maneras, y sus habilidades y necesidades pueden variar considerablemente. Algunas personas con autismo tienen discapacidades intelectuales significativas, mientras que otras tienen habilidades cognitivas promedio o incluso excepcionales.

El TEA afecta principalmente tres áreas del desarrollo humano:

Comunicación social: las personas con TEA pueden tener dificultades para comprender normas sociales, expresar emociones o mantener conversaciones fluidas. Pueden interpretar de manera literal el lenguaje y tener problemas para entender matices como el sarcasmo o el humor. Comportamientos repetitivos: muchos individuos con autismo muestran conductas repetitivas, como el balanceo, el aleteo de manos o la insistencia en mantener rutinas estrictas. Estas conductas pueden ayudarles a sentirse más seguros y organizados en un mundo que a menudo puede ser abrumador. Intereses restringidos: las personas con autismo pueden desarrollar intereses intensos y profundos en ciertos temas o actividades, mostrando una fascinación excepcional por ellos. Aunque estos intereses pueden ser muy limitados en algunos casos, también pueden fomentar habilidades especializadas y un alto rendimiento en áreas específicas.