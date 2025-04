Mariano Altamirano: Este es el perfil psicológico del lugarteniente del ‘Monstruo’ y pieza clave en el crimen de Paul Flores

Mariano Altamirano Ramos fue capturado el 24 de marzo en Los Olivos. Foto: composición H13/Andina

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Mariano Altamirano, también conocido como alias ‘Mariano’, uno de los principales sospechosos en el ataque al bus de Armonía 10 que terminó con el asesinato del vocalista de la orquesta, Paul Flores.

Desde el crimen, la PNP realizó más de doce operativos, con el objetivo de dar con los responsables del atentado. El primer avance en la investigación fue la detención de tres sospechosos, quienes fueron identificados como Jorge Reyes Miranda, alias ‘Jorgito’; Constantino Carrión Robles, alias ‘Tino’; y Berli Santisteban Apaza, alias ‘Berli’. Los tres fueron capturados dentro de un vehículo negro, que se cree es el mismo que persiguió al bus de la banda durante el ataque.

Este golpe llevó a los investigadores a otra detención, probablemente la más importante: la captura de Mariano Altamirano. El joven de 21 años fue detenido en Los Olivos, tras un trabajo de inteligencia. En declaraciones a los medios, el jefe de Inteligencia de la PNP, general Augusto Ríos, declaró que pertenecería a los ‘Injertos del Cono Norte’, la temida organización criminal que tiene paralizada a Lima Norte, liderada por el ‘Monstruo’.

‘Mariano’, presunto autor del asesinato de Paul Flores de Armonía 10, tras ser capturado: “Que la Justicia haga su trabajo” | Video: Buenos Días Perú

Al momento de su detención, Mariano fue trasladado a su vivienda en Comas, de donde salió escoltado por efectivos de la PNP, en medio del llanto de sus familiares y gritando su inocencia.

El perfil de alias ‘Mariano’

En la audiencia de detención preliminar, Mariano Altamirano denunció haber sido víctima de una siembra por parte de la Policía y aseguró haber colaborado con todas las investigaciones. Durante la sesión, se mostró visiblemente afectado, llorando mientras expresaba su preocupación por no saber cómo se encontraban sus dos hijos. A pesar de sus declaraciones, se decidió mantener la medida de detención preliminar.

Cumplido el plazo de 7 días, la Fiscalía debía presentar las pruebas necesarias para sustentar su solicitud de prisión preventiva por 9 meses. En la segunda audiencia, la escena se repitió: Mariano Altamirano, nuevamente llorando, mencionó a sus hijos y rogó que no los dejaran crecer sin un padre. “Yo tengo 7 días privado de mi libertad y no sé si mis hijos están bien alimentados o si están emocionalmente bien porque todo hijo necesita de su padre. Yo crecí sin mi padre y no quisiera que mis hijos pasen eso también”, afirmó con voz quebrada.

Alias 'Mariano' en su audiencia de prisión preventiva. Foto: captura Justicia TV

Sin embargo, la Fiscalía contaba con un informe clave: un análisis psicológico realizado al joven de 21 años, el cual reveló que su perfil no correspondía al de un padre preocupado, sino al de una persona manipuladora.

Según la fiscal adjunta provincial Joselin Herrera, alias ‘Mariano’ muestra una personalidad que recurre de manera habitual a actos ilegales como medio para alcanzar sus objetivos, sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Su historial está marcado por delitos recurrentes, evidenciando una falta de autocontrol y una tendencia a repetir patrones de conducta destructivos. Este comportamiento refleja una necesidad de gratificación inmediata, sin considerar el daño que pueda causar.

Además, su deseo de proyectar una imagen positiva ante los demás lo lleva a manipular la información a su favor, utilizando la victimización para obtener simpatía. Su impulsividad y propensión a tomar decisiones sin evaluar las consecuencias lo convierten en un individuo altamente peligroso y difícil de predecir.

Según la fiscal adjunta provincial Joselin Herrera, alias 'Mariano' muestra un perfil de una persona manipuladora. Foto: captura Justicia TV

Alias ‘Mariano’ reta a sicario que disparó contra bus de Armonía 10

Según declaraciones obtenidas por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque armado contra el bus de la orquesta Armonía 10 habría sido llevado a cabo por un sicario identificado como “Pierre”, quien presuntamente recibió un pago de 1.500 soles por ejecutar el crimen.

Durante su detención, Mariano Altamirano, conocido en círculos delictivos como “Marianito”, confesó que conocía al autor material del asesinato. Altamirano detalló que se encontraba bebiendo con un amigo cuando un individuo, identificado como “Pierre”, les pidió que lo llevaran en su auto, ya que había recibido una orden.

En el trayecto, Pierre reveló la naturaleza de su encargo y solicitó que lo dejaran cerca de la Clínica Limatambo. Tras cumplir con su solicitud, Mariano y su amigo regresaron al punto de partida.

Nuevas imágenes que revelan el seguimiento al bus de Armonía 10| América Noticias

Altamirano relató que él iba en el asiento del copiloto y Pierre en el asiento trasero. “Si ha sido tan ‘machito’ para hacer lo que ha hecho, que asuma las consecuencias de sus actos”, advirtió Altamirano, dejando claro su distanciamiento del sicario.