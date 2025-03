Armonía 10: Capturan a tres implicados en ataque armado que acabó con la vida de Paul Flores ‘Russo’

Fuente: Panamericana TV

Tres sujetos implicados en el ataque armado contra el bus de la orquesta Armonía 10, que resultó en la muerte del cantante Paul Flores, fueron capturados este lunes en el distrito de Comas durante un operativo en simultáneo realizado por la Policía Nacional (PNP).

Según un informe difundido por Buenos Días Perú, los detenidos fueron identificados como Jorge Reyes Miranda, alias ‘Jorgito’; Constantino Carrión Robles, alias ‘Tino’; y Berli Santisteban Apaza, alias ‘Berli’. Los tres fueron arrestados en un vehículo de color negro, presuntamente el mismo que siguió al bus de la agrupación durante el ataque.

Entre sus pertenencias, la PNP encontró una pistola Glock que podría haber sido utilizada en el atentado. Además, de acuerdo con el matinal, se les incautaron 63 municiones, tres celulares y drogas en dos variedades. Entre los detenidos se encuentra el conductor del vehículo y el presunto autor de los disparos. Hasta el momento, no se ha detallado la posible actividad criminal del tercer detenido.

Los sospechosos pasaron por exámenes en Medicina Legal y posteriormente trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, ubicada en la avenida España del centro de Lima. Después de obtener cámaras de seguridad en la zona del ataque, en San Juan de Lurigancho, los efectivos han establecido que Armonía 10 fue seguida por dos vehículos, un auto negro con lunas polarizadas y una moto conducida por un sujeto que vestía un polo color crema.

Nuevas imágenes que revelan el seguimiento al bus de Armonía 10| América Noticias

La semana pasada, durante un operativo en San Martín de Porres, la PNP arrestó a Jesús Víctor Tapia Tello, alias ‘El Gordo Pibe’, quien según el coronel Marcial Flores, jefe de la División Policial Este I de San Juan de Lurigancho, coordinaba extorsiones y planificaba ataques contra agrupaciones musicales. Sin embargo, al ser consultado sobre la relación de ‘El Gordo Pibe’ con el atentado contra la orquesta de Piura, se limitó a decir que había “suficientes elementos de juicio”, aunque no pudo explicar cuáles.

Según un informe de Hildebradnt en sus trece, apenas quince minutos después del ataque armado, Walter Lozada Silupu, uno de los directores de Armonía 10, recibió un mensaje extorsivo por WhatsApp: “Te saluda Chato Juan de Los Injertos del Cono Norte. (...) ustedes rompieron el diálogo y estas son las consecuencias que pasan (...) Quieren sangre, la tendrán”, se lee en el mensaje, acompañado de un video del bus baleado en el que viajaba Flores.

Los extorsionadores cometieron un error: ese día, Walter Lozada y su banda estaban tocando en Tacna. En 2022, tras la muerte de Walter Lozada Floriano, fundador de Armonía 10, la orquesta se dividió en dos grupos. Actualmente, existen dos bandas con el mismo nombre: una dirigida por el hijo del fundador y otra por Javier Lozada, hermano del fundador, a la que pertenecía Flores.

La agrupación dirigida por Javier Lozada no había recibido amenazas hasta el ataque mortal, aunque Walter Lozada enfrentaba extorsiones desde diciembre, cuando uno de sus buses fue baleado sin causar daños personales. Incluso después del crimen, las amenazas se intensificaron.

“Te escribe El Mostro. Sabes que tu agrupación ya no será la misma de antes. Te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante cuando salga de su casa (...) Conversemos, viejo. Aquí no vendrás a cantar en Lima si no te alineas”, se lee en otro texto difundido por la revista.

