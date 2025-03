Captura de ‘Mariano’ revela nuevos detalles sobre el atentado contra bus de Armonía 10 y muerte de Paul Flores ‘Russo’

‘Mariano’, presunto autor del asesinato de Paul Flores de Armonía 10, tras ser capturado: “Que la Justicia haga su trabajo” | Video: Buenos Días Perú

La noche del 24 de marzo, tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú capturó a un presunto implicado en el ataque al bus de Armonía 10, Mariano Antonio Altamirano Ramos, alias ‘Mariano’ o ‘Marianito’. Tras su detención, el joven fue trasladado a su vivienda en Comas, donde en medio de gritos y llantos de sus familiares clamó su inocencia.

‘Marianito’ es el cuarto sospechoso de ser autor del atentado contra la agrupación de cumbia en ser detenido. El mismo lunes, en la madrugada, se detuvieron a otros tres. Todos son acusados de pertenecer a la banda criminal liderada por Erick Moreno alias ‘El Monstruo’, ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Esta información fue confirmada por el abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, quien en una entrevista con Exitosa Noticias, brindó más alcances de la investigación y cuál es la situación del grupo de cumbia.

Salen a la luz más detalles del atentado contra bus de Armonía 10. Foto: composición captura TV Perú/ Latina

Laurente señaló que de la ráfaga de disparos, tres impactaron en la carrocería del bus, y uno de ellos, el que cayó cerca al lado del copiloto, fue el tiro mortal que terminó con la vida de Paul Flores.

“Lo que nos informa la Policía y de las evidencias también encontradas en el bus, es que hubo tres disparos que cayeron en la carrocería del bus. El primer disparo fue en la parte posterior. Luego, como bien dices tú, al despertarse, los integrantes de la orquesta y oír los disparos, gritan: ‘Tírense al piso, tírense al piso’. Lamentablemente, Paul no escuchó esa indicación y la bala que penetra la carrocería, a la altura del pasajero, del lado derecho, es el que le da de lleno en los pulmones a Paul”, narró para el citado medio.

Seguimiento e información secreta sobre Armonía 10

El letrado también dijo que la agrupación recibía resguardo policial, pero que esta disposición se retiró cuando hubo un cambio en la dirección de ‘Los Halcones’, grupo especial de la PNP encargado de la seguridad.

“Hemos venido recibiendo protección policial desde hace varios meses. Entonces, compartíamos con la Policía la ubicación de la orquesta, los lugares donde se iban a presentar. Pero, lamentablemente, a fines de febrero me informan que les fue retirada la protección policial. Por cuanto habría un cambio del jefe de la unidad policial de ‘Los Halcones’, quien habría dispuesto el retiro de toda protección a la orquesta”, señaló

Armonía 10

Asimismo, también sospecha que los delincuentes se enteraron de este cambio, por lo que consideraron que sería el mejor momento para atacar el bus de la orquesta.

“(Esto tiene que haber sido conocido por los extorsionadores) Así es. Y esta situación de desprotección fue aprovechada por los delincuentes para atacar el bus de Armonía 10, el domingo antepasado”, agregó.

Los criminales venían haciendo un cuidadoso seguimiento al bus, desde el paradero San Carlos, hasta la estación del tren, en San Juan de Lurigancho, e incluso iniciaron con los disparos antes de alcanzar la unidad.

Horas antes de la captura de 'Mariano', la Policía capturó a tres implicados en el asesinato del cantante de Armonía 10 | Foto captura: PNP

Piden 50 mil soles a orquestas

Si bien Armonía 10 no ha recibido amenazas extorsivas tras el asesinato de Paul Flores, esto no significa que la realidad sea la misma para otras orquestas de cumbia. Según el abogado, diversas agrupaciones siguen denunciando que son blanco de organizaciones criminales, las cuales exigen pagos de más de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su seguridad.

Como es el caso de Armonía 10 de Walter Lozada, quienes denunciaron recibir amenazas tras este atentado.

“Al menos, no nos ha llegado de manera directa las amenazas. Pero ustedes, la prensa está dando cuenta, está dando noticia que las amenazas continúan contra otras orquestas. Esto quiere decir que estamos ante organizaciones criminales que no se detienen ante nada y ante nadie”, lamentó.

PNP investiga a ‘alias Yohairo’, líder del brazo armado de ‘Los Injertos del Cono Norte’

El prófugo expolicía lideraría una facción de 'Los Injertos del Norte' y se disputaría el control de la banda con el 'Monstruo'. (Crédito: Latina Noticias)

Un arsenal de armas y pruebas incriminatorias halladas en 2024 en la vivienda de Yojairo Arancibia Sevillano, un expolicía prófugo, han revelado su presunta conexión con una red de extorsionadores que opera en Lima Norte. Según informó Latina Noticias, esta organización estaría detrás del ataque que cobró la vida de Paul “El Ruso” Flores, cantante del reconocido grupo musical Armonía 10. La investigación apunta a que el crimen fue parte de un intento fallido de extorsión.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), Arancibia Sevillano sería el líder de una banda conocida como “los injertos del cono Norte”, la cual se dedica a extorsionar a transportistas, instituciones educativas y artistas. La evidencia balística ha sido clave en el caso, ya que se determinó que el arma utilizada en el ataque, una pistola Glock, está vinculada a esta red criminal. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el asesinato de Flores no fue un hecho aislado, sino parte de una operación más amplia de intimidación.

El ataque contra Armonía 10 habría tenido como objetivo inicial amedrentar al grupo musical para exigir el pago de “cupos”, una práctica común entre organizaciones criminales en Lima Metropolitana. Fuentes policiales indicaron que la intención no era asesinar, sino generar miedo. Sin embargo, el ataque terminó con la muerte de Paul Flores, lo que rompió los códigos internos del crimen organizado, ya que el hecho ocurrió fuera de la jurisdicción habitual de la banda.