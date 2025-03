Mariano Altamirano se quiebra ante pedido de prisión preventiva, pero informe revela que es “manipulador”

Mariano Altamirano habría confesado que sí estuvo en el vehículo de los atacantes de Armonía 10 | Foto captura: PNP

Mariano Altamirano Ramos, sospechoso por el asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10, volvió a quebrarse durante una audiencia judicial. En esta ocasión se debatía el pedido de 9 meses de prisión preventiva en su contra por el delito tenencia ilegal de municiones.

“Como lo dije esa vez que me dieron los 7 días más (de detención preliminar): no significa que porque yo tenga antecedentes o estoy investigado quiera decir que yo voy a seguir haciendo daño a la gente o cometiendo delitos. Yo tengo dos menores hijos por los cuales yo día a día me saco la mugre. Quizás no puedo tener un trabajo seguro estable, pero me gano el día a día trabajando en construcción o recurseandome. Yo tengo 7 días privado de mi libertad y no sé si mis hijos están bien alimentados o si están emocionalmente bien porque todo hijo necesita de su padre. Yo crecí sin mi padre y no quisiera que mis hijos pasen eso también”, dijo alias ‘Marianito’ ante el juez José Antonio Ayala Gonzales.

El magistrado deberá contrarrestar lo manifestado por Altamirano con el informe pericial psicológico forense que se le practicó al detenico. Este documento, según narró la Fiscalía, concluye que el sospechoso del asesinato de Paul Flores es “manipulador” y no mide las consecuencias de sus actos.

“Recurre a actos al margen de la ley como metodos de obtención, no escatimando en las consecuencias de su actuar. Se ha visto envuelto en diversos actos al margen de la ley demostrando no aprender de las experiencias pasadas. Ha interiorizado hábitos negativos en su actuar cotidiano como forma de obtener situaciones placenteras. En su afán de demostrar una figura aceptable de sí mismo tiende a manipular la información a su conveniencia. Proclive a tomar decisiones y acciones sin medir las consecuencias”, narró la fiscal adjunta provincial Joselin Herrera.

Fiscalía sustentó pedido de prisión preventiva

La fiscal Joselin Herrera aseguró que, en el caso de Mariano Altamirano, se cumplen los tres presupuestos para dictar mandato de prisión preventiva. Estos son graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena superior a 5 años y peligro procesal.

Ante el Juzgado, la fiscal recordó que Altamirano estaría involucrado en el atentado del 13 de marzo contra el tragamonedas Money Money de Comas y que, al momento de su intervención policial el 24 de marzo, se le encontró una pistorla, 7 municiones, una bolsa con 8 bolsas de marihuana y 49 ketes de pasta básica de cocaina.

La representante del Ministerio Público, además, informó que ‘Marianito’ dio positivo a plomo, bario y antimonio, elementos “compatibles con disparo de arma de fuego. También dio positivo en nitrato, elemento “compatible con explosivos”.

Respecto al arma que se le halló, la fiscal comunicó que, si bien esta se encontraba “inoperativa por presentar la aguja percutora rota”, la pericia arrojó que “es muy probable” que ello “haya sido ocasionado por desmontaje de forma intencional y por acción antropogénica (intervención humana)”.

Sobre el segundo presupuesto para dictar prisión preventiva, Herrera indicó que se cumple ya que el delito de tenencia ilegal de municiones es castigado con una pena de 8 y 12 años de prisión, lo que supera ampliamente el requisito de 5 años de prognosis de la pena.

Finalmente, sobre el peligro procesal, la fiscal indicó que Mariano Altamirano no tiene propiedas a su nombre, no hay seguridad de que viva en el domicilio consignado y no cuenta con un trabajo estable.

Por su parte, el abogado del detenido alegó que la detención de su cliente fue ilegal ya que, debido a la distancia entre la fecha del atentado y la de su detención, no habría flagrancia. Sin embargo, el Ministerio Público aseveró que la flagrancia ya ha sido confirmada al haberse dictado 7 días de detención preliminar.

Tras escuchar a las partes, el juez José Antonio Ayala Gonzales comunicó que dará a conocer su decisión hoy a las 4:00 p. m.