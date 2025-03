Ernesto Bustamante: En las mujeres “no hay una condición biológica para participar en las ciencias”

(Video: Epicentro TV)

El congresista Ernesto Bustamante, de la bancada de Fuerza Popular, generó controversia durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, al cuestionar la participación de las mujeres en algunas ramas científicas. Según Bustamante, no existe una “condición biológica” que incentive a las mujeres a involucrarse en disciplinas como las ciencias exactas. El comentario fue dirigido al presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez, quien había informado que apenas un 33% de los científicos en el país son mujeres, con el objetivo de alcanzar el 50% en los próximos años.

“Usted (presidente de Concytec) dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas”, expresó el parlamentario.

Además, cuestionó la posibilidad de alcanzar el 50% de científicas, argumentando que la ciencia no es un proceso “democrático”, sino “elitista”, orientado a que “los mejores sean los que prevalezcan, no la cantidad equitativa de las regiones, ni de las universidades nacionales o privadas, o si uno es hombre o mujer, o si es de la etnia A o B”.

Bustamante añadió que, si se busca llegar a la paridad de género en la ciencia, la única forma posible sería “relegando a los hombres”, lo que, según él, no sería la manera adecuada. Explicó: “La única forma que veo es relegando a hombres y tampoco me parecería que sea la forma correcta, no porque tenga una visión distinta respecto de la mujer, sino todo lo contrario. Lo que quisiera es que las mujeres que lo merezcan realmente participen, pero también los hombres que lo merezcan”.

Brecha de género en la ciencia: una tarea pendiente en Perú

En Perú, la participación de las mujeres en el campo de la ciencia sigue siendo limitada, lo que refleja una brecha de género que persiste tanto a nivel nacional como global. Según los datos proporcionados por el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Renacyt), las mujeres representan solo el 31,86% de los investigadores en el país, es decir, 1.937 de un total de 6.079, lo que muestra que por cada tres investigadores, solo uno es mujer.

A nivel mundial, según datos de la Unesco, las mujeres constituyen el 29,3% de los investigadores, a pesar de que representan entre el 45% y el 55% del alumnado en programas de grado y maestría, y el 44% en doctorados. Uno de los sectores donde la desigualdad de género es más evidente es en las ciencias médicas, a pesar de que este es uno de los campos con mayor participación femenina en la investigación científica en Perú. En 2017, las mujeres representaban el 71,2% de la matrícula universitaria en el área de Ciencias Médicas y de la Salud. Sin embargo, a nivel de investigación, solo el 40% de las investigadoras en este campo son mujeres.

Además, Perú se encuentra rezagado en comparación con otros países de América Latina en términos de participación femenina en la ciencia. El promedio regional de mujeres investigadoras es del 45,1%, mientras que países como Uruguay (49,9%), Argentina (53,1%), Venezuela (55,3%) y Trinidad y Tobago (56,5%) están a la vanguardia en cuanto a la inclusión de mujeres en el ámbito científico.

Bustamante también ha generado polémica sobre la seguridad ciudadana

No es la primera vez que el congresista Ernesto Bustamante, miembro de Fuerza Popular, causa controversia al afirmar que la responsabilidad de mantener la seguridad es de los ciudadanos y no solo de las autoridades. En sus comentarios, defendió al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante las mociones de censura en su contra y sugirió que los ciudadanos deben asumir un rol más activo en la lucha contra la criminalidad. “La seguridad ciudadana la proveemos nosotros mismos. La extorsión, la amenaza y el pago de cupos eran parte del día a día en la época del terrorismo”, afirmó.

Este tipo de comentarios resultan desconectados de la realidad que viven millones de peruanos. Según el último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, al menos 5 millones de personas en todo el país han sido víctimas de extorsión o conocen a alguien afectado por este delito. Las regiones del norte del país, como La Libertad, se encuentran entre las más afectadas por este tipo de criminalidad. En ciudades como Trujillo y Virú, la situación ha sido tan grave que el gobierno ha tenido que declarar el estado de emergencia. A pesar de estas cifras alarmantes, Bustamante sugirió que los ciudadanos deben hacer frente a estas amenazas sin esperar ayuda del Estado.