Congreso alcanza su peor nivel de aprobación con solo un 2% y el rechazo ciudadano a Dina Boluarte persiste

Dina Boluarte y Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, en una foto de archivo. Imagen: Andina

El Congreso de la República ha alcanzado la desaprobación más alta desde el inicio de sus funciones en julio de 2021, según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada este domingo por el diario La República.

El sondeo, que consultó a 1203 ciudadanos, revela que solo el 2% de los peruanos respalda la gestión parlamentaria, mientras que el rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte permanece alto y extendido.

Este panorama resulta preocupante al compararlo con los primeros días de la instalación del Legislativo, cuando un 31% de la población mostraba su apoyo. Solo en los primeros meses de 2024, la aprobación apenas alcanzaba el 5%, mientras que un 90% desaprobaba el trabajo del Congreso.

Sin embargo, los datos obtenidos por el IEP en encuestas posteriores muestran una tendencia claramente negativa. En agosto de 2024, el apoyo cayó a un 4%, mientras que el rechazo subió al 91%. En enero de 2025, las cifras se mantuvieron estables, pero este mes, la situación empeoró aún más, con solo un 2% de aprobación y un 95% de desaprobación.

Fotografía cedida el pasado 20 de marzo por el Congreso de Perú en la que se registró al exministro peruano del Interior Juan José Santiváñez, durante una intervención ante el Parlamento peruano, en Lima (Perú). EFE/Congreso de Perú

El estudio, realizado entre el 20 y el 26 de marzo de este año, no expone diferencias significativas entre las zonas urbanas y rurales, ya que ambas registraron un 2% de respaldo. El sector de mayores ingresos, por su parte, muestra la menor aprobación, con solo un 1%.

El descontento generalizado se explica, en parte, por una serie de decisiones legislativas controversiales, impulsadas especialmente por Fuerza Popular y sus bancadas aliadas, las cuales han sido vistas por la ciudadanía como beneficiosas para los delincuentes. Entre las más criticadas se encuentran los intentos de eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia, la ley que exige la presencia de un abogado durante los allanamientos y una norma que acorta los plazos para la colaboración eficaz.

Además, la desaprobación aumentó en medio del blindaje del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya salida solo se produjo tras una censura ante el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores. A pesar de las críticas por su gestión, el ministro permaneció en su cargo hasta este trágico suceso.

Rechazo a Dina Boluarte

En cuanto a la jefa de Estado, quien enfrenta acusaciones de presunto abandono de cargo y cohecho, la desaprobación hacia su gobierno también sigue siendo elevada. De acuerdo con las últimas cifras, solo el 4% de los peruanos aprueba su gestión, mientras que un 93% rechaza su administración.

Dina Boluarte en una fotografía de archivo

La desaprobación es especialmente notoria en los sectores más vulnerables del país. En estos grupos, el respaldo a Boluarte es casi inexistente, ya que alcanza únicamente un 2%. En contraste, los sectores más acomodados (A/B) muestran una ligera mejora en la aprobación, que llega al 7%.

“Nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. (...) Yo lo que les he dicho que no me hagan el favor. Pónganme cero“, ironizó la mandataria durante un acto oficial realizado a inicios de año.

La misma encuesta revela que la inseguridad ciudadana y la delincuencia son el principal desafío para el 50% de los peruanos. Un 17% de la población señala la corrupción como una de las principales preocupaciones, un problema que afecta a diversas instituciones y sectores del país. Además, el 12% considera que el Gobierno es el principal responsable de la situación, mientras que solo un 1,2% atribuye la culpa directamente a la presidenta. Por otro lado, la economía es identificada como un problema por el 9% de los encuestados.