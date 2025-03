Camila Salazar la soprano peruana que brilla en Italia con su voz única

La soprano Camila Salazar comparte su talento con el público europeo tras formarse en el Conservatorio de Milán. (Andina)

Camila Salazar es, sin lugar a dudas, una de las voces más aplaudidas en el mundo de la ópera en Italia. A lo largo de su carrera, ha sido parte fundamental de diversas producciones operísticas, así como de eventos de música académica en los que su presencia ha sido solicitada gracias a la alta demanda de voces como la suya. Según cuenta, “se valora mucho a los académicos y se nos propone para diversos momentos. Por ejemplo, mi voz fue parte de una suerte de ponencia psicoanalítica de sobrevivientes del Holocausto”. La soprano ha logrado posicionarse en el competitivo mundo del bel canto europeo, manteniéndose fiel a sus raíces peruanas y buscando constantemente formas de incorporar la música de su país en su repertorio.

La música peruana en la voz de Camila

A pesar de su éxito en el extranjero, Camila nunca ha perdido el vínculo con su tierra natal. Años atrás, cuando la pandemia la sorprendió en Perú, la soprano deslumbró a sus compatriotas interpretando piezas como El cóndor pasa desde la ventana de la casa de sus padres. En medio de un confinamiento que la separaba de su familia en Italia, su música se convirtió en un bálsamo para quienes se encontraban en cuarentena, al mismo tiempo que le ofreció un consuelo a ella misma. “Fueron momentos muy difíciles y retadores”, recuerda Camila. Sin embargo, con el tiempo, logró reunirse con sus seres queridos gracias a un vuelo humanitario.

De la inseguridad a la decisión de seguir sus sueños

Desde pequeña, Camila soñó con la ópera, pero no fue un camino fácil. A los 12 años, comenzó a descubrir la música académica a través de la televisión. “En mi casa nadie jamás escuchó ni vio nada relacionado con lo académico”, recuerda. A pesar de ello, su pasión por la música creció. A los 14 años, fue seleccionada en su colegio para ser solista en una audición y desde ese momento decidió que seguiría ese camino. Aunque al principio tuvo dificultades para encajar con sus compañeros de la misma edad, debido a que sus gustos musicales eran diferentes, Camila encontró apoyo en su círculo cercano de amigas, quienes compartían su amor por la música clásica.

Durante la pandemia, Camila Salazar cautivó a sus compatriotas peruanos interpretando música académica desde su hogar. (Andina)

Un viaje académico lleno de obstáculos

El verdadero desafío académico para Camila llegó al finalizar la secundaria. En un momento, sintió que estudiar música no era una opción viable. “Me pasé por varias carreras como Administración, Psicología y Diseño de Interiores”, relata. Sin embargo, un amigo de su padre logró hacerla reflexionar sobre su verdadero deseo: la ópera. Gracias a este consejo y al apoyo de sus padres, comenzó a estudiar canto en el Conservatorio de Música de Perú. “Me prometieron su apoyo, pero querían que tuviera un título universitario”, recuerda. A pesar de los sacrificios y la incertidumbre, Camila continuó persiguiendo su sueño.

El desafío de estudiar en Italia

A los 18 años, Camila tomó la decisión de postular al Conservatorio de Milán, uno de los más prestigiosos de Italia. “Me dije a mí misma: pruebo y si no entro, regreso”, comenta. Afortunadamente, fue aceptada y viajó a Italia para continuar su formación en un ambiente altamente competitivo, donde se encontraba rodeada de estudiantes de todo el mundo, muchos de los cuales comenzaban a cantar desde los 5 años. “Había mucha competencia y los profesores no eran como en mi país. Aun así, logré cumplir el objetivo”, señala.

La realidad de ser una soprano: sacrificio y disciplina

Camila es consciente de que su carrera como soprano requiere sacrificios, disciplina y una constante dedicación al estudio. “Es como ser médico, tienes que estudiar toda tu vida”, explica. La soprano asegura que el apoyo de sus padres y de un maestro guía son esenciales para poder desarrollar una carrera exitosa en la música clásica. Además, destaca la importancia de tener un enfoque claro desde el principio, especialmente cuando se trata de un arte tan exigente y competitivo como la ópera.

Camila Salazar superó un proceso de admisión altamente competitivo en el Conservatorio de Milán, uno de los más prestigiosos de Europa. (Andina)

Un mensaje de esperanza para los jóvenes soñadores

Hoy, Camila Salazar es madre de dos niños y está felizmente casada. A pesar de los retos que ha enfrentado, no duda en afirmar que volvería a recorrer el mismo camino para convertir su pasión en su medio de vida. “Por más cliché que suene, no dejen de soñar en grande. Si están seguros de lo que quieren, luchen por ello”, aconseja a los jóvenes que, como ella, desean hacer de la música su carrera. La soprano sabe que el camino no es fácil, pero con trabajo, esfuerzo y el apoyo adecuado, es posible lograrlo.

A día de hoy, Camila continúa su carrera en Italia, un lugar que se ha convertido en su hogar artístico. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, mantiene su entusiasmo por la ópera y sigue cultivando su talento con el fin de ofrecer a su público lo mejor de sí misma. Como ella misma lo expresa: “En este arte no se termina de estudiar nunca. Hay que estar permanentemente actualizándose”. Sin duda, su historia inspira a todos aquellos que buscan seguir sus sueños, sin importar las adversidades.