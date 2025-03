Laura Spoya y Carolina Braedt hacen las paces tras polémica en Cusco: “Es una tontería, dejen el hate”

Laura Spoya contó incómodo momento con influencers en Cusco | Good Time - Youtube

Luego de que Laura Spoya revelara los incómodos momentos que vivió cuando se encontraba en un viaje a Cusco con un grupo de influencers invitadas por una marca dermatológica, se ha creado toda una controversia en redes sociales. La modelo contó en su programa Good Time que no se sintió cómoda con esta experiencia debido a las palabras de sus compañeras y la clara distancia que marcaron de ella.

Aunque en su relato no dio nombres, la descripción que hizo de los momentos y las fotografías que compartieron las demás invitadas, evidenciaron de qué grupo de personas estaría hablando. Ante ello, la influencer Carolina Braedt se echó la culpa de uno de los comentarios que recibió Spoya en al que le reclamaban por no usar la paleta de colores que impuso la marca para ir a Machu Picchu y, por el contrario, usar un tono rosa vibrante que la diferenciaba de las demás. “Me está dando un calambre al ojo”, fue el comentario que dijo.

Ante ello, la propia Fashaddicti usó su cuenta de TikTok y emitió un extenso comunicado en el que señaló que las palabras que tuvo para su colega fueron en la mejor onda y hasta afirmó que ambas eran muy buenas amigas.

“Comunidad! Quisiera aclarar algunas cosas: Sobre lo que pasó con Laura, yo sí mencioné lo del look en un ambiente de confianza, con toda la buena onda que le tengo y lo patas que nos hicimos en el viaje - dos amigas jodiendo. Luego ella contó su parte y empezaron a mandarle muchos mensajes a mis colegas y quise salir a decir que la del comentario fui yo para parar esto y lo hice también en son de broma para aligerar la negatividad”, explicó, destacando que el contexto de ese comentario fue el mejor.

Laura Spoya y Carolina Braedt hicieron las paces tras polémica en Cusco. TikTok)

Tras ello, aseguró que nunca usaría la ropa como discriminación, pues su contenido expresa todo lo contrario, sobre todo que pide a sus seguidores arriesgarse con sus looks, por lo que no tendría sentido decir lo contrario. “Sin embargo, entiendo que en estos casos donde hay mucha gente que no tome este episodio como algo ligero porque no tiene el contexto completo. JAMÁS usaría la ropa para discriminación, soy la primera en decir en TODOS MIS VIDEOS que experimenten con sus looks”, mencionó también su post.

Para finalizar su exposición, mencionó que en este tipo de viajes muchas cosas se dicen en son de burla, por lo que pidió al público que no se tomen muy en serio lo que se pueda decir de los demás, mucho menos en un contexto que se desconoce. “Y al final del día no importa qué te pongas!! Es una tontería! Quise dejarlo claro sobre todo en mi respuesta hacia Laura que también mencionó muchas cosas en son de burla desde un inicio. No nos tomemos las cosas tan a pecho. Pazzzz”, sentenció en su escrito.

Laura Spoya y Carolina Braedt hicieron las paces tras polémica en Cusco. (Instagram)

Laura Spoya sacó cara por Carolina Braedt y pidió que no sigan criticándola

En este post, Laura Spoya apareció con un comentario para terminar con las críticas contra Carolina Braedt. En su texto, la exreina de belleza mencionó que solo era una anécdota y negó que haya tenido un mal momento con Fashaddiciti, por el contrario, aseguró que era una muy buena persona y con quien tuvo más interacción del grupo de chicas que se distanciaron de ella.

“¡GENTE YAAAAAAAA! Parfavar! Ya paremos el hate! Ya estuvo! Dejémoslo en anécdota y continuemos con la vida! Carolina es una persona súper buena onda y en realidad, con la que más hablé de su grupo”, mencionó Spoya. Carolina agregó que su ‘chiste’ la estaría haciendo pasar por un mal momento. “Tamareeee por darlas de chistosa”, finalizó.

Laura Spoya y Carolina Braedt hicieron las paces tras polémica en Cusco. TikTok)