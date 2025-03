Laura Spoya contó incómodo momento con influencers durante viaje al Cusco: “Estás arruinando la paleta de colores”

Laura Spoya contó incómodo momento con influencers en Cusco | Good Time - Youtube

Laura Spoya relató una incómoda experiencia con un grupo de influencers con las que viajó a Cusco como parte de una colaboración con una marca. En el podcast ‘Good Time’, que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, la exreina de belleza compartió las tensiones que vivió durante el viaje, el cual estuvo marcado por actitudes excluyentes y una serie de desencuentros con las creadoras de contenido, a quienes se refirió como “mean girls”, en referencia a la famosa película protagonizada por Lindsay Lohan.

Según Laura Spoya, el grupo estaba conformado por tres segmentos bien diferenciados: el primero, el grupo “terreneitor”, compuesto por ella misma, Ivana Yturbe y Ale Venturo; el segundo, conformado por influencers más jóvenes, recién comenzando en el mundo digital; y el tercero, el de las “mean girls”, que serían las que, según la exreina de belleza, hicieron que su experiencia fuera tensa y desagradable.

La modelo recordó un incidente en particular que la dejó sin palabras: una de las influencers la acusó de arruinar su atuendo debido al color de su vestimenta en Machu Picchu. “Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?”, imitó Laura Spoya, utilizando un tono ‘pituco’ para replicar el reclamo.

Laura Spoya junto a Ale Venturo, Ivana Yturbe y otros influencers durante su viaje al Cusco. TikTok/@yamilerizkallah

Seguidamente, la ex Miss Perú defendió su elección de vestimenta, señalando que se sintió libre de expresarse a través de su ropa al optar por un atuendo rosado, mientras que las demás influencers eligieron tonos más neutros como beige, blanco y marrón, incluso tacos para escalar la montaña. Por ello, cuando una de las influencers la acusó de “malograr” su “paleta de colores”, Laura respondió de manera firme:

“No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”.

Al viaje también asistieron las influencers Carolina Braedt, Daniela Núñez Dodero, Valery Revello y Talía Echecopar. Instagram/@valeryrevello

A lo largo de la conversación, Laura Spoya relató cómo fue sintiendo una creciente incomodidad con el grupo de influencers, a quienes en sus declaraciones no dudó en calificar de “falsas” y “sin educación”. Según su relato, durante los primeros días del viaje, las creadoras de contenido la saludaban de manera cortés, pero conforme pasaban las horas, la actitud hacia ella se volvió cada vez más distante.

“Día 1 me saludaron, día 2 casi nada y día 3 ignoraban. ¡Horrible! No entiendo la falta de educación (...) Uno se da cuenta de las carencias en la manera que trata a las personas”, lamentó Spoya, quien destacó cómo la actitud excluyente empeoró con el paso de los días, principalmente cuando sus amigas cercanas, Ale Venturo e Ivana Yturbe, se separaron de ella porque tenían una actividad programada en otro lugar cusqueño.

En 'Good Time', Laura Spoya contó los episodios incómodos que vivió con diferentes influencers durante un viaje al Cusco. TikTok/@yamilerizkallah

Laura Spoya sufrió desplante

El colmo de la incomodidad ocurrió durante una actividad, que consistía en pintar toritos de Pucará y realizar una limpieza energética. Laura Spoya se alejó del grupo para comprar un café, pero cuando regresó al lugar, descubrió que sus compañeras de viaje ya se habían ido sin darle aviso, dejándola atrás. “Cuando llegué a la montaña, me enteré que los organizadores habían preguntado a las influencers si estaban todas completas y ellas respondieron que sí. ¡Me dejaron sola! Mi energía estaba hasta las huev***”, reveló la modelo.

Aunque no reveló los nombres de las influencers involucradas en los incidentes, la conductora de ‘Good Time’ dejó claro que no tiene interés en darles más visibilidad. “No diré su nombre, no la voy a quemar porque no le daré luz a una huevon*** que es totalmente impertinente. Es una partícula de este tamaño, un moco pegado en la pared, no existe”, sentenció.

Laura Spoya prefirió no revelar la identidad de las influenceres con las que tuvo una mala experiencia. Good Time/Youtube

Carolina Braedt admitió su culpa

Carolina Braedt, conocida en redes sociales como Fashaddicti, salió al frente para aclarar un malentendido que surgió a raíz de su interacción con Laura Spoya. En un video publicado en TikTok (y posteriormente eliminado), la creadora de contenido reconoció que fue ella quien le hizo un reclamo a la youtuber por su atuendo rosado durante su visita a Machu Picchu.

La confusión se originó cuando Daniela Núñez Dodero, también llamada The Velvet Secret, fue señalada erróneamente como la responsable del reclamo, lo que la llevó a mostrarse visiblemente afectada en una transmisión en vivo. Para evitar que su amiga recibiera más ataques, Carolina Braedt aclaró rápidamente la situación, diciendo:

“La (persona) que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me he visto neutral, fui yo. Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos. Esa fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle hate a mi amiga”.

Carolina Braedt se pronuncia tras acusasciones de Laura Spoya | TikTok

Daniela Núñez y Valery Revello molestas con Laura Spoya

Las influencers Daniela Núñez Dodero y Valery Revello se mostraron visiblemente afectadas y molestas tras las acusaciones de trato hostil hacia Laura Spoya durante su viaje a Cusco. En una transmisión en vivo, The Velvet Secret negó rotundamente haber tenido un comportamiento negativo hacia la exreina de belleza.

“Estoy haciendo un live aclarando que dejen de tirarme odio gratuitamente, yo no le he hecho daño a nadie. Yo no me he metido con nadie en este viaje. Me molesta ponerme así, llorando, pero soy una persona y me siento mal porque me dan comentarios horribles cuando no he hecho nada”, expresó con lágrimas en los ojos.

Daniela Núñez Dodero aclara en vivo que no fue responsable de tratar mal a Laura Spoya.

“Yo no soy mala, no sé por qué están haciendo eso conmigo. Dicen que malas energías tengo. Un animal salvaje jamás se acercaría a alguien con mala vibra”, agregó luego Daniela Núñez Dodero en su canal de difusión de Instagram.

Por su parte, Valery Revello, también afectada por las acusaciones, publicó un mensaje en sus redes sociales negando las críticas. “Jamás haría bullying a nadie, no soy así”, afirmó, destacando que las acusaciones eran injustas. Revello subrayó que, al no especificarse quién fue el responsable del supuesto trato hostil, las comparaciones afectaban a todas las influencers involucradas. “Es mejor decir quién fue directamente y no dejar a especulaciones porque salpica a todos. Eso no es justo”, concluyó la modelo.

Valery Revello negó haber tratado mal a Laura Spoya en Cusco. Instagram/@valeryrevello